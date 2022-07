Faimoasa „lună” de la Cluj ajunge într-unul dintre cele mai verzi locuri din țară

După ce a fost expusă deja de mai multe ori la Cluj-Napoca și în România, dar și în alte peste 25 de țări, instalația „Luna” ajunge la Sfântu Gheorghe în acest weekend

„Museum of the Moon” va putea fi admirată de locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe. Sursa foto: Lights On Romania

„Museum of the Moon”, lucrarea artistului britanic Luke Jerram, va putea fi admirată de locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe începând de vineri, 22 iulie, și până la finalul lunii. Creația artistului britanic este o reprezentare a Lunii după imagini NASA, creată la scară de 1:500,000, ceea ce înseamnă că fiecărui centimetru din instalație, îi corespund 5 kilometri din suprafața lunii. Astfel, timp de 10 zile, ea le va oferi locuitorilor din Sfântu Gheorghe șansa de a vedea acest corp ceresc, așa cum numai din spațiu mai poate fi văzut.

„Museum of the Moon va fi amplasată, de data aceasta, într-una dintre cele mai verzi locații din România. Noi am zis că e un cadru de poveste datorită copacilor înalți, a lacului în care se va oglindi instalația, a nuferilor de deasupra apei sau a liniștii ce le înconjoară. Cu toate acestea, adevărul este că noi, oamenii, aducem această poveste la realitate, alături de unul dintre cele mai fermecătoare corpuri cerești, Luna. O puteți vedea în Parcul Elisabeta din Sfântu Gheorghe, începând cu 22 iulie”, au transmis reprezentanții festivalului Lights On.

Luna, Pământul și Marte sunt trei lucrări artistice semnate de același artist, care generează cele mai speciale emoții și îndeamnă la reconectare - cu sinele, cei apropiați ori mediul înconjurător. Toate au făcut ocolul lumii și au scris noi povești la fiecare popas. Create după imagini de la NASA, cele trei instalații (Museum of the Moon, Gaia & Marș) redau, centimetru cu centimetru, până și cele mai fine detalii ale corpurilor cerești sau planetelor pe care le reprezintă.

Anul trecut, Pământul a făcut spectacol în centrul municipiului Sfântu Gheorghe, iar în următoarele zile frumoasa Lună își revarsă misterul în același loc special. Expoziția pregătită de Lights On în parteneriat cu Primăria Sfântu Gheorghe reprezintă, așadar, o „portiță” către descoperirea unor noi elemente din Univers, către cele mai personale întâlniri cu acestea, dar și pentru a privi lumea din noi perspective.

Luna (Museum of the Moon) va străluci dintr-o oază de verdeață, întrucât va fi expusă în Parcul Elisabeta din centrul municipiului Sfântu Gheorghe. Astfel, din mijlocul naturii, dintr-un cadru de poveste, vizitatorii se vor putea (re)conecta, într-un mod special, cu Universul.

Instalația de lumină a ajuns în locuri spectaculoase din lume și a creat magie în biserici, muzee, parcuri sau chiar clădiri de birouri. Ea aduce mai aproape de noi un simbol puternic, Luna fiind dintotdeauna o sursă de inspirație pentru întreaga omenire și elementul care creează legături indestructibile.

„În cazul condițiilor meteo nefavorabile de vânt sau ploaie, instalația «Museum of the Moon» va fi demontată temporar, dar de îndată ce vremea permite, ea va fi montată la loc pentru a ne bucura împreună de expoziție”, au arătat organizatorii.

Macheta măsoară 7 metri în diametru și corespunde unei scări de 1:500.000, ceea ce înseamnă că fiecare centimetru corespunde în realitate unei distanțe de 5 kilometri din suprafața Lunii.

Până în prezent, instalația „Museum of the Moon” a fost vizitată de peste 3 milioane de oameni, din cele peste 25 de țări în care a fost expusă, iar crearea acesteia a durat 6 luni, fiind nevoie de numeroase prototipuri și multă planificare. În realizarea instalației au fost folosite imagini furnizate de sateliții orbitali NASA.

Despre festivalul Lights On

Lights On este un festival de instalații de lumină lansat de Asociația Daisler la Cluj-Napoca în 2018. Evenimentul a reușit rapid să-și atragă fani din toate rândurile pentru că promovează o nouă nișă a artelor vizuale în spații publice, activări urbane dintre cele mai inedite, dar și colaborări fascinante intersectoriale.

Lights On face parte din rețeaua ILO (International Lights festival Organisation), fiind înfrățit cu evenimente majore de la nivel internațional precum festivalurile de lumină Canary Wharf Winter Lights sau Glow Eindhoven, dar și Fete des Lumiere, cel mai mare festival de lumină din lume. Festivalul este organizat și creat de Asociația Daisler din Cluj-Napoca, o organizație non-profit care are ca scop facilitarea proceselor de activare, reactivare și transformare urbană prin inițiative culturale creative inedite. Mai multe informații pe www.lightsonromania.com.

