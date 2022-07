Oportunitățile de business și relațiile bilaterale dintre India și România (P)

Interviu cu excelența sa Rahul Shrivastava, ambasadorul Indiei în România

Excelența sa Rahul Shrivastava, ambasadorul Indiei în România

„În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și am onoarea de a adresa câteva întrebări Excelenței Sale.

Bună ziua domnule ambasador!

Este o mare plăcere să am ocazia să vă adresez câteva întrebări, cu ocazia evenimentului pe care urmează să îl desfășurati împreună cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a României.

Cu toții venim după doi ani foarte grei, care ne-au pus la încercare, din toate punctele de vedere, 2022 este și el un an provocator. În tot acest context internațional permiteti-mi să-l catalogăm cel puțin „incert”, cum caracterizați relațiile comerciale și de afaceri dintre India și România?

Cum s-au dezvoltat parteneriatele de afaceri dintre cele două țări în ultimii doi ani și care este „atmosfera” în acest moment?

Înainte de a va raspunde la intrebare privind relațiile comerciale și economice actuale ale Indiei cu România, aș dori să informez cititorii despre contextul istoric al relațiilor bilaterale India-România.

România are legături tradiționale cu India, chiar înainte de independența Indiei. Rabindranath Tagore a vizitat România în 1924 și i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din București.

De asemenea, în aceeași perioadă, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori și filozofi români, Mircea Eliade, a urmat cursuri de sanscrită la Universitatea din Calcutta.

După cel de-al Doilea Război Mondial, între India și România au avut loc numeroase schimburi culturale și bilaterale.

India și România au stabilit relații diplomatice oficiale începând cu anul 1948. La scurt timp după stabilirea relațiilor diplomatice, în afară de vizitele politice, primul lucru pe care l-au început ambele țări a fost cooperarea în domeniul științei și tehnologiei, de care India avea nevoie la acea vreme și înființarea unei noi industrii moderne și de asemenea dezvoltarea institutiilor de educație și cercetare, baraje, centrale electrice și infrastructură.

România a fost implicată în numeroase domenii precum domeniul petrolier, petrochimic, energiei electrice și metalurgiei, în proiecte precum rafinăria de petrol de la Guwahati și Bihar, centrala termică din Singareni, uzina de paletizare Mangalore, uzina de aglomerare Durgapur și uzina de tractoare Hyderabad. Prima rafinărie de petrol deținută de stat din Guwahati a fost înființată sub asistență tehnică din România.

India și România împărtășesc o istorie de cooperare diplomatică, care ne-a apropiat și mai mult, mai ales la nivel umanitar, acum India și România pot coopera pentru a depăși obstacolele actuale fie că este vorba de pandemie sau de procesul de evacuare sau ajutor umanitar al studenților și cetățenilor din India sosiți în România.

Comercianții din India sunt foarte dornici să beneficieze de locația strategică a României și de relațiile de prietenie pe care India le are cu românii de mai bine de șapte decenii. India și România au instituit un mecanism al Comisiei Economice Mixte pentru consolidarea în continuare a legăturilor economice și a investițiilor bilaterale, până în prezent delegațiile celor două țări s-au întâlnit de optsprezece ori .

Marile Camere de Comerț din India au avut o cooperare de lungă durată cu omologul lor din România. O delegație de șase membri importanti ai Tata Advance Systems a participat la Expoziția de Apărare și Aerospațială a Mării Negre -BSDA 2022, care a avut loc la București în perioada 18-20 mai 2022.

În ultimii cinci ani, comerțul bilateral cu India și România s-a situat în jurul nivelului cuprins între 750 milioane USD și 850 milioane USD. În ciuda perioadei dificile din cauza pandemiei, în anul 2020, exportul Indiei în România a fost de 372 de milioane de dolari SUA, iar în 2021, exportul indian a atins cifra de 592 de milioane de dolari.

În comparație cu importul, exportul Romaniei în India nu a crescut semnificativ si a fost de 263 milioane USD.

Deși economia globală trece printr-o perioadă tulbure, cifrele recente ale comerțului indică faptul că comerțul bilateral între India și România a menținut un ritm constant, iar cifra anuală finală ar putea atinge pragul de 1 miliard USD.

India și UE au reiterat procesul de acord comercial bilateral, semnarea acestui acord va intensifica și mai mult comerțul bilateral dintre India și România. În ultimii ani, forța de muncă din India compensează foarte mult deficitul de forță de muncă din România.

2. India este o civilizație culturală, fascinantă, cu 1,3 miliarde de suflete, 24 de limbi oficiale și peste 1.000 de dialecte. În tot ceea ce poate oferi acest paradis al diversităţii, unii investitori români, în special cei aflaţi la început de drum, se pot simţi copleşiţi şi se gândesc dacă mai au „loc” pe piaţa din India.

Ce mesaj aveti pentru tinerii „antreprenori români”?

Cu un PIB de 3,1 trilioane de dolari, India este a șasea economie din lume. India este o țară care are una dintre cele mai mari rate de creștere a PIB-ului din lume. India a devenit astăzi un centru major de creștere. Investitorii străini au acum încredere pe piața indiană, politicile liberale și transparente de Investiții Străine Directe ale Guvernului Indiei, în care majoritatea sectoarelor sunt deschise se fac pe calea automată.

Pentru a liberaliza și a simplifica și mai mult politica ISD și pentru a oferi ușurință în a face afaceri și pentru a atrage investiții, au fost întreprinse recent reforme în sectoare precum extracția cărbunelui, producție, media digitală, comerțul cu amănuntul, aviația civilă, apărare, asigurări și telecomunicații.

În ultimii patru ani, India a stabilit un record de investiţii străine de 302 miliarde de dolari , care este cea mai mare cota de ISD înregistrată vreodată . Astăzi, lumea realizează că India înseamnă calitate în afaceri și are încredere în produsele Indiei.

Antreprenorii și investitorii români pot profita de economia de piață indiană și pot alege acele sectoare în care România este tradițional mai puternică ca tehnologii de nișă, IT, mașini, agro-procesare și apărare. Investitorii din România pot face din India centrul lor de export pentru Asia și alte părți ale lumii. Este adevărat că există concurență pe piața din India dar antreprenorii români ar trebui să accepte provocarea, există loc pentru toată lumea pe piața indiană.

3.Drumul de la inițiativă la implementarea ideii poate fi lung și dificil, iar India are cu siguranță particularitățile sale de ordine fiscală și birocratică. Ce ar trebui să știe un antreprenor român, care își dorește să dezvolte o afacere în India, pornind de la pașii pe care trebuie să îi urmeze, până își stabilește set-up-ul în India.

Care este cea mai scurtă perioadă în care un investitor român își poate deschide o afacere în India?

Guvernele indiene succesive au implementat politicile de reforme economice iar în ultimii opt ani, sub conducerea prim-ministrului Narendra Modi, India a urmat politici economice robuste, transparente și liberale. India folosește intens tehnologia informației, inteligența artificială și tehnologia digitală pentru a îmbunătăți viața a 1,3 miliarde de cetățeni indieni. Noua India este „India digitală” - fiecare proces de comerț, colectare de taxe, operațiuni bancare, tranzacții financiare, proces de licitație, totul este digital.

India, astăzi face parte din top 100-Club conform Ease of Doing Business (EoDB) [Locul 63 în 2020]. India a creat agenții specializate precum „Invest India” pentru a oferi îndrumări investitorilor străini. Investiția în India este simplă și ușoară, iar procesul de aprobare nu este unul foarte complicat.

Ambasada Indiei în România, Moldova și Albania este pregătită să îndrume toti antreprenorii din Romania, Moldova si Albania și oferă toată asistența necesară celor ce sunt interesați să investească în India și să dezvolte relații comerciale cu India.

4. Ce așteptări au partenerii noștri din India în special companiile, de la guvernul nostru român, astfel încât parteneriatele noastre să prospere și să se extindă în beneficiul tuturor părților implicate?

Companii importante precum Wipro, Genpact, SunPharma (fostă Ranbaxy), Dr. Reddy's Labs, UCO Raymonds, Sunwave Pharma, Thakral Group (infrastructură IT), FERCO Group (produse forestiere și din lemn), Prodigy (software IT), Prime Healthcare sunt companii deja prezente în România. Compania Arcelor-Mittal are investiții considerabile în Europa și în România. Investițiile Indiei în România nu sunt atât de mari, conform unei estimări acestea se ridică la aproximativ 1-1,5 miliarde de dolari.

În prezent, nicio companie din India nu mai poate participa la licitația Guvernului României direct din India, companiile din Romania trebuie să aștepte mult timp pentru acordarea vizei de muncă în cazul muncitorilor din India, procedura de viză de turist în România pentru cetățenii din India este de asemenea destul de lungă.

În ciuda acestor fapte, companiile indiene manifestă în continuare interes pentru România, în special în sectorul IT, farmaceutic, agricultură și energie regenerabilă. Deoarece România este membră a UE, un acord comercial între India-UE va stimula și mai mult relațiile comerciale dintre India și România.

5. Am urmărit cu interes interviurile anterioare acordate de dumneavoastră și știm că ați ales România pentru că este o țară frumoasă și se bucură de o poziție geostrategică rară.

Credeți că profităm la maximum de resursele noastre și dacă nu, ce credeți că ar trebui să îmbunătățim, astfel încât mediul nostru privat și partenerii noștri externi să aibă mai multe șanse de dezvoltare în România?

De la sosirea mea în frumoasa voastră țară, ca ambasador, am avut ocazia să vizitez diferite părți ale României, portul strategic Constanța, am vizitat Sibiu, Cluj, Timișoara, frumoasele dealuri ale Transilvaniei, biodiversitatea unică a Deltei Dunării, Castelul Bran și multe alte monumente istorice și am interacționat cu mulți prieteni români ai Indiei.

Cu multe resurse naturale, România are potențialul de dezvoltare durabilă a economiei și industriei sale. India poate fi un partener al României în procesul său de dezvoltare.

Nu numai în comerț și investiții există un potențial extraordinar de cooperare între India și România dar și în domeniul turismului. India oferă de toate pentru toate categoriile de turiști, fie ei iubitori de aventură, iubitori de natură sau iubitori de delicatese culinare indiene. Ambasada Indiei in Romania oferă vize turistice, de afaceri și medicale pentru prietenii săi români într-un timp foarte scurt.

6. Care sunt facilitățile pe care Romania le poate oferi companiilor indiene care doresc să facă afaceri în România?

România oferă investitorilor străini câteva facilități speciale de care pot profita investitorii indieni. Una dintre aceste facilități sunt Fondurile de Stat pentru extinderea afacerilor in România sau deschiderea unei noi afaceri, tarife preferențiale de utilități și cota de impozitare și alocarea rapidă a terenurilor.

Investitorii din India pot folosi forța de muncă românească calificată și pregătită. Comercianții indieni pot folosi portul Constanța și fluviul Dunărea ca poartă pentru comerțul lor în Europa de Est și de Vest.

7. La finalul acestui interviu, am dori să aruncăm o scurtă privire asupra cunoașterii și a elementelor culturale care definesc poporul indian, în acest sens, doriți să împărtășiti cu noi un strop din înțelepciunea tradițională indiană și să ne oferiți dacă există un proverb după care se ghidează oamenii de afaceri indieni ?

India sărbătorește anul acesta Azadi Ka Amrit Mahotsav pentru a comemora cei 75 de ani de independență, aș dori să subliniez mesajul lui Vasudhaiva Kutumbakam “Pământul este o singură familie”, este una dintre filozofiile de bază ale civilizației indiene din cele mai vechi timpuri.

Este un ideal care a inspirat India de mii de ani iar acest ideal poate fi simțit în însăși textura valorilor noastre constituționale. Principiile compasiunii, de a ajuta pe cei care au nevoie, de a construi capacitățile vecinilor noștri, sau chiar ale celor mai îndepărtați, stau la baza societății noastre. Acestea sunt tocmai principiile pe care le aducem și le promovăm comunității internaționale.

Ambasada Indiei la București încearcă să compenseze decalajul de cunoștințe prin împărtășirea informațiilor despre India în România, precum și informații despre România în India, publicăm săptămânal buletine informative, articole despre oportunitățile de comerț cu India în ziarele online din Romania, diferite postări legate de turism, cultură și comerț și oportunități de afaceri. De asemenea organizam lunar evenimente ce promovează India.

Pentru a promova comerțul și investițiile Indiei în România și pentru a crea o legătură mai bună, Ambasada Indiei găzduiește în perioada următoare o expoziție în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României la București în perioada 27 iulie - 29 iulie 2022.

Prin dvs., doresc să adresez invitația noastră către toate companiile din Romania și India să viziteze expoziția și împreună să dezvoltăm parteneriate durabile.

Va mulțumesc foarte mult!

