Europarlamentarul clujean Vasile Dîncu (PSD): „Holocaustul rămâne o avertizare despre crimă și prăbușirea gândirii”

Marți, 27 ianuarie 2026, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, europarlamentarul clujean Vasile Dâncu (Partidul Social Democrat) a transmis că această zi este una a responsabilității morale.

Europarlamentarul clujean Vasile Dîncu (PSD): „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este o zi a memoriei active, o zi a responsabilității morale” | Foto: Facebook, Vasile Dîncu

Europarlamentarul clujean a spus că Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este o zi a memoriei active, o zi a responsabilității morale.

„Holocaustul nu aparține trecutului îndepărtat. El rămâne o avertizare prezentă, nu doar despre crimă, ci și despre prăbușirea gândirii, despre renunțarea la judecată și despre tăcere. Hannah Arendt a analizat Holocaustul ca fenomen al modernității și a introdus ideea banalității răului. Răul apare atunci când oamenii încetează să gândească, când execută ordine fără reflecție și când transformă responsabilitatea în procedură. Pentru Arendt, pericolul nu stă în monștri, stă în oameni obișnuiți: funcționari, vecini, profesioniști, creștini practicanți, oameni simpli sau intelectuali. Oameni care aleg conformismul în locul judecății morale, care preferă siguranța rolului în locul riscului conștiinței”, a transmis Vasile Dîncu, pe pagina sa de Facebook.

Eurparlamentarul social-democrat a mai precizat că una dintre cele mai dure lecții ale Holocaustului este că răul nu are nevoie de pasiune extremistă, are nevoie si de pasivitate, de indiferență, de obediență liber consimțită.

Dîncu a amintit de filozoful german Karl Jaspers și a spus că neamțul a dus reflecția mai departe. El a vorbit despre vinovăție în patru forme: vinovăția penală, vinovăția politică, vinovăția morală, vinovăția metafizică. Nu toți au ucis, nu toți au ordonat. Mulți au acceptat, mulți au tăcut, mulți au privit în altă parte. Jaspers insistă asupra responsabilității colective. Nu pentru a condamna în bloc, pentru a preveni repetarea.

„Tăcerea produce efecte politice. Indiferența creează spațiu pentru crimă, neutralitatea în fața răului favorizează agresorul. Holocaustul nu a început cu camerele de gazare. A început cu limbajul rasist, cu etichete, cu excludere simbolică și cu degradarea treptată a demnității umane. Emmanuel Levinas a pus fața celuilalt în centrul eticii. Fața cere răspuns, cere grijă, cere responsabilitate. Holocaustul reprezintă anularea radicală a acestei etici, negarea chipului, reducerea persoanei la obiect. Memoria Holocaustului nu reprezintă un ritual gol și nu reprezintă un exercițiu formal. Demersul are sens doar dacă influențează prezentul. Astăzi, vedem din nou discursuri ale urii. Vedem stigmatizare, vedem minorități transformate în țapi ispășitori, vedem violență verbală normalizată și vedem minciuna repetată până devine obișnuință”, a mai punctat Vasile Dîncu.

Europarlamentarul clujean a vorbit despre responsabilitatea fiecăruia și a spus că:

Memoria Holocaustului solicită vigilență civică și curaj moral, solicită refuzul relativizării răului.

A-ți aminti înseamnă a interveni atunci când demnitatea este atacată.

A vorbi atunci când ceilalți aleg tăcerea, a apăra viața umană fără condiții.

Holocaustul ne obligă la gândire critică, ne obligă la empatie, ne obligă la acțiune morală.

„Această zi nu reprezintă doar comemorare; reprezintă un test permanent al umanității noastre. Să nu uităm! Să nu relativizăm! Să nu tăcem!”, a conchis Vasile Dîncu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: