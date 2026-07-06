MOX 2026 s-a încheiat. Corturile s-au strâns, iar distracția din Valea Drăganului pleacă acasă cu festivalierii

După patru zile de muzică, natură și oameni care au devenit prieteni peste noapte, Music Outdoor Experience 2026 a ajuns la final.

Ultima dimineață la Valea Drăganului a fost dedicată bagajelor, îmbrățișărilor și promisiunilor de revedere. | Foto: Valentina Prelipcean/monitorulcj.ro

Luni dimineață, scena s-a golit, corturile au început să dispară unul câte unul, iar Valea Drăganului și-a recăpătat liniștea. Pentru cei care au fost acolo, însă, experiența nu s-a încheiat odată cu ultimul concert.

După un weekend în care pădurea a răsunat de muzică, ultima dimineață a avut un ritm complet diferit. Festivalierii și-au strâns corturile, și-au împachetat rucsacurile și au făcut ultimele fotografii înainte de plecare.

Unii au ales să mai bea o cafea privind spre lac, alții au rămas câteva minute în hamace, profitând de liniștea care a revenit odată cu plecarea mulțimii. Nu mai era agitația de la scene, ci doar sunetul pădurii și al bagajelor pregătite pentru drumul spre casă.

Participanții au profitat de ultimele momente petrecute în mijlocul naturii înainte de încheierea festivalului. | Foto: Valentina Prelipcean/monitorulcj.ro

Mai mult decât un festival

Pentru mulți participanți, MOX nu înseamnă doar artiștii din line-up. Festivalul a devenit, în timp, un loc în care oamenii se reîntorc pentru atmosfera pe care spun că nu o găsesc în altă parte.

Patru zile petrecute în natură, fără aglomerația orașului, cu seri în jurul scenelor și dimineți răcoroase la cort, au fost suficiente pentru ca mulți să plece cu sentimentul că au luat o pauză reală de la rutina zilnică.

Pe parcursul ediției din acest an, participanții au îmbinat concertele cu drumeții, ateliere, activități sportive, momente de relaxare și întâlniri care, pentru unii, s-au transformat în prietenii.

După patru zile de muzică și natură, participanții au părăsit Valea Drăganului cu rucsacurile pline de amintiri. | Foto: Valentina Prelipcean/monitorulcj.ro

Amintiri care rămân după ce muzica se oprește

Fiecare a plecat cu propria poveste. Unii au venit pentru prima dată și spun că vor reveni. Alții au redescoperit atmosfera pe care o știau din edițiile trecute. Au fost și participanți care au lucrat în timpul festivalului, dar care spun că, în ciuda oboselii, locul le-a oferit o stare de liniște greu de descris.

La MOX, poveștile nu s-au scris doar în fața scenelor. S-au scris la răsărit, în jurul corturilor, pe traseele din pădure, la cafeaua de dimineață și în conversațiile purtate cu oameni întâlniți pentru prima dată.

Corturile au dispărut treptat din camping, iar participanții și-au luat rămas-bun de la ediția din acest an a MOX. | Foto: Valentina Prelipcean/monitorulcj.ro

Până la anul...

Luni, Valea Drăganului a rămas din nou doar cu munții, pădurea și lacul. Urmele festivalului au dispărut treptat, însă pentru cei care au fost prezenți, MOX 2026 va rămâne asociat cu patru zile în care timpul a curs altfel.

Valea Drăganului și-a recăpătat liniștea după încheierea celor patru zile de festival. | Foto: monitorulcj.ro

Iar poate acesta este unul dintre motivele pentru care atât de mulți aleg să revină an de an: nu doar pentru muzică, ci pentru sentimentul că, măcar pentru câteva zile, au găsit un loc în care graba, prejudecățile și zgomotul lumii au rămas undeva, departe, dincolo de munți.

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