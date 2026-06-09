Copilul-geniu din Cluj care uimește România. La doar 12 ani, Diana Mocan scrie istorie la „Chefi la cuțite”!

La doar 12 ani, Diana Ștefania Mocan a reușit să atragă atenția întregii țări după ce a obținut punctajul maxim la „Chefi la cuțite”, calificându-se în semifinala competiției. În fața unor jurați exigenți, Diana a transformat o simplă plăcintă cu brânză dulce într-o demonstrație de talent și pasiune.

La doar 12 ani, Diana Ștefania Mocan a obținut punctajul maxim la „Chefi la cuțite”, calificându-se în semifinala competiției. | Foto: Antena 1

Ștefania Mocan a cucerit juriul emisiunii „Chefi la cuțite - Viitorul are gust” de la Antena 1, obținând punctajul maxim, și este pregătită să lupte în această seară pentru un loc în marea finală.

La doar 12 ani, Diana Ștefania Mocan a oferit o adevărată lecție de gastronomie de înaltă clasă în ambele probe individuale. Piesa de rezistență care i-a lăsat mască pe jurați a fost o plăcintă cu brânză dulce absolut impecabilă, care i-a adus punctajul maxim de 20 de puncte și biletul de aur către Semifinala transmisă în această seară, marți, 9 iunie, de la ora 20:30, pe Antena 1.

Ștefania Mocan a cucerit juriul emisiunii „Chefi la cuțite - Viitorul are gust”.| Foto: Antena 1

Pasiunea pentru gastronomie începută la o vârstă fragedă

Relația Dianei cu bucătăria a început cu mult înainte de a împlini vârsta de 4 ani. La doar 6 ani, micul talent bifa deja prima ei apariție în emisiunea „Chefi la cuțite”. Acum s-a întors în mini-sezonul dedicat juniorilor, gestionând cu brio etapele pline de tensiune, trecând peste momentele critice cu o maturitate uimitoare și cucerind definitiv publicul și juriul emisiunii.

Clujeanca Diana Ștefania Mocan face senzație la „Chefi la cuțite”: Punctaj maxim și calificare în Semifinala din această seară.| Foto: Antena 1

Performanță academică și dragoste pentru literatură

Elevă la Liceul cu Program Sportiv din Cluj-Napoca, la secția atletism, Diana nu excelează doar pe pistă, ci și în bancă. Are rezultate școlare remarcabile, fiind o elevă silitoare care iubește cărțile și care a reușit să ajungă până la faza județeană a Olimpiadei de Limba Română. Mai mult, sensibilitatea ei artistică se transpune deja în literatură, având în lucru un volum de poezii și o carte pe care le pregătește intens pentru publicare și lansare.

De pe podiumurile din Cluj, direct în Times Square la New York

În anul 2024, Diana a reprezentat Clujul și România în America, la prestigiosul eveniment New York Fashion Week. Aceasta a defilat pe cea mai mare scenă a modei mondiale și a apărut pe ecranele uriașe, de tip Billboard, din Times Square.

Campioană la dans sportiv, muzică și arte

Relația Dianei cu bucătăria a început cu mult înainte de a împlini vârsta de 4 ani. | Foto: Antena 1

Diana este și o sportivă de elită medaliată. În anul 2019, ea a urcat pe podium de peste 16 ori, performanță spectaculoasă pentru care a fost declarată „Sportivul Anului”, sub îndrumarea cunoscutei antrenoare Monica Cozea. Pe lângă sport și modă, micul geniu studiază canto și pian, sub coordonarea profesoarei Ioana Nadia Szabo (Moldovan). Aici a obținut constant primele trei locuri la festivaluri de profil și a cântat alături de colegii din Academie pe scene mari din Cluj-Napoca și București, alături de artiști consacrați.

La doar 6 ani, micul talent bifa deja prima ei apariție în emisiunea „Chefi la cuțite” | Foto: Diana Ștefania Mocan / arhivă personală

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: