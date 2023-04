EXCLUSIV. Diane Inamahoro, tânăra care a lăsat Africa pentru Cluj și le-a adus zâmbetul pe buze juraților de la Chefi la cuțite: „Mi-a plăcut”

Diane Inamahoro este din Burundi, dar trăiește de aproape 11 ani în Cluj-Napoca. Ea este concurenta care i-a uimit pe jurații de la Chefi la cuțite și i-a făcut să râdă în hohote.

Diane Inamahoro alături de soțul ei Ștefan Roman și de cei patru copii/ Foto: arhivă personală

Diana Roman Inamahoro este o tânără în vârstă de 34 de ani care de aproximativ 11 ani locuiește în Cluj-Napoca unde este mediator intercultural. Tânăra este originară din Burundi, Africa.

Diane este concurenta care a reușit să-i facă pe cei trei chefi să râdă în hohote, în ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite. Aceasta le-a povestit juraților câteva întâmplări savuroase din viața ei.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Diane a povestit ce a însemnat experiența Chefi la cuțite și cum a reușit să se adapteze la viața din Cluj.

Diane a lăsat Africa pentru Cluj în urmă cu aproximativ 11 ani și aici și-a întemeiat o familie și are patru copii.

Diane Inamahoro și cei patru copii ai săi/ Foto: arhivă personală

Tânăra și-a cunoscut soțul în Burundi, el fiind din Cluj-Napoca și care era de meserie geograf.

Diane alături de soțul ei Ștefan Roman/ Foto: arhivă personală

„Am ajuns în Cluj în 2012 și am venit cu scopul de a face studii și eram cu Ștefan (soțul ei clujean – n.red.) dar nu era încă vorba să ne căsătorim pentru că abia eram împreună și atunci am găsit o alternativă aici. Facultatea am terminat-o acasă, în Burundi, și aici m-am înscris la masterat care ținea doi ani și am zis că vedem cum o să decurgă relația”, a declarat pentru monitorulcj.ro Diane Inamahoro.

Diferența dintre Cluj și Burundi: „Totul este diferit, dar nu în sensul rău”

Potrivit lui Diane, diferențele dintre Cluj și Burundi au fost semnificative, mai ales pe partea de comunicare.

„Totul este diferit, dar nu în sensul rău. De exemplu la modul în care interacționam cu oamenii, cum vorbim, cu ne abordam pe partea comunicativă. Aici în comparație cu Burundi oamenii sunt retrași. De exemplu și de la vecinii unde stăteam în apartament și dacă nu îi cunoșteam nu puteam să îi salutăm, dar în Burundi dacă văd că stai în ușă acolo vin la tine și te salut. Prima mea impresie era că trebuia să am mare grijă cum interacționez cu oamenii să nu par nepoliticoasă, să nu vorbesc neîntrebată. De exemplu și în autobuz, până m-am descurcat să iau transportul în comun de acasă vedeam cum stăteau oamenii pe scaun și dacă stătea cineva lângă mine încercam nici să nu ating acea persoană dacă din greșeală atingeam foarte puțin îmi ceream scuze”, a adăugat Diane.

Pentru Diane și partea gastronomică a fost o provocare, deoarece cei din Burundi mănâncă foarte multe legume și ea nu era obișnuită cu carnea.

Experiența cu prima zăpadă: „A fost dureros”

Întrebată de cum a reacționat la prima ei zăpadă din România, Diane a declarat reporterilor că nu știa cum să reacționeze, dar a avut mare noroc cu soțul ei care i-a arătat cum trebuie să se îmbrace și pe parcurs a învățat să patineze și să schieze.

Diane alături de soț și copii la schi/ Foto: arhivă personală

Diane, tânăra care a lăsat Africa pentru Cluj/ Foto: arhivă personală

„A fost dureros pentru că am venit vara și m-am întors acasă pentru că viza mea era una turistică și era valabilă trei luni așa că m-am întors acasă. M-am întors în Cluj în luna octombrie și parcă am aterizat în altă țară. Se schimbase tot, era frig, cădeau frunzele, iar în Burundi nu aveam așa schimbări bruște. Zilele începeau să fie mai scurte și nu m-am informat cum trebuie să te îmbraci. Nu știam să-mi pun două, trei straturi de haine groase și mi-a fost greu dar l-am avut pe Ștefan lângă mine care mi-a arătat cum trebuie să-mi aleg hainele potrivite în funcție de anotimp”, a transmis Diane.

Diane și Ștefan au împreună patru copii, iar aceștia au învățat și limba originală din Burundi, adică kirundi, și au vizitat de mai multe ori locul natal al mamei lor.

„Am ajuns în Burundi. Am fost la casa unde am copilărit, au văzut-o pe mama, pe bunica lor. Le-au plăcut experiența (...) Cel mai interesant lucru este că atunci când sunt acolo sunt considerați albi, iar aici negri. Le-am explicat diferențele și sunt copii care au înțeles totul foarte repede. Este foarte important să cunoască și acest loc pentru că face parte din identitatea lor. Când ești mic nu simți probabil importanța acestor lucruri, dar pe măsură ce vor crește o să-și dea seama că sunt români de la ambii părinți. De aceea încercăm să ținem legătura cu familia mea, cu tradițiile, cu cultura mea (…) La noi cultura se referă la principiile noastre, dar legat de sărbători cum ar fi Paște sau Crăciun. La noi acestea sunt mari sărbători de la biserică și oamenii merg la biserică, mănânce ceva și atât. O serbare acolo înseamnă cumpărare de carne și gătești ceva mai scump, cum ar fi pastele. În orașele mai mici pastele sunt considerate scumpe”, a adăugat Diane.

Diane are un blog în care postează mai multe activități și călătorii pe care le face cu familie. De asemenea, aceasta a pornit un canal de YouTube în care publică videoclipuri cu familia din călătoriile sale.

Pe lângă activitățile de zi cu zi, Diane și Ștefan au deschis pe lacul Tarnița din județul Club un club de Yachting unde doritorii se pot bucura de liniștea naturii.

„Pot spune că după toate experiențele mele mi-am găsit o cale. Mi-am deschis un blog unde scriu părerile mele, scriu călătorii pe care le fac cu copiii și încercăm să călătorim cu copiii cât de mult reușim (…) De anul trecut am început și un canal de YouTube unde filmări din Burundi deoarece multă lume mă întreabă cum este acolo și vizual este mult mai ușor și am proiecte în care doresc să duc oameni în Burundi și să le arăt împrejurimile”, a adăugat Diane.

Diane și fetița ei cu caiacul/ Foto: arhivă personală

Le-a adus zâmbetul pe buze juraților de la Chefi la cuțite

Pentru Diane gătitul este considerat ca o abilitate de a întreține o relație și de fiecare dată încearcă să reinventeze anumite rețete.

„Eu nu mă consider pasionată de gătit, dar consider gătitul ca o abilitate. Este un instrument bun pentru a întreține o relație atât cu familia și cu prietenii, să ai masa pusă, iar oamenii mai povestesc și se simt bine”, a transmis Diane.

Diane Inamahoro a venit în ediția 10 a show-ului culinar pentru a găti un preparat de-a dreptul savuros și anume porc dulce acrișor cu lapte de cocos și curry.

„Pentru mine participarea la Chefi la cuțite a fost o provocare pentru persoana mea (…) Adevărul este important ca oamenii de la televizor să te vadă atât de real cum ești tu și prin toate lucrurile pe care le faci să înveți din ele și să le faci cu bun simț și mai bine. A fost un moment în viața mea când am zis «Am ajuns aici, am terminat masterul, dar mai mult timp am petrecut cu copii, mai fac alte activități în Cluj când lucrez cu comunitatea africană când organizăm evenimente culturale» și am vrut să încerc ceva nou. Tot m-am gândit că este o oportunitate să particip la Chefi la cuțite, știu să gătesc, până la urmă am patru copii (râde-n.red.) (…) Acolo era un alt nivel, dar era vorba de un show culinar.

Am ales (preparatul din cadrul emisiunii - n.red.) pentru că îmi place că noi gătim cu mult sos și cu carne. La mine totul merge după gust, dacă eu gătesc ceva și îmi place am o liniște și gătesc cu drag. Dacă mie îmi place asta nu înseamnă că la ceilalți le vor plăcea, dar până acum nu am avut comentarii. Și dacă cuiva nu îi place nu mă supăr. Rar urmăresc pas la pas rețeta, o reinventez după gust”, a adăugat Diane.

Diane Inamahoro a venit în fața chefilor cu zâmbetul pe buze și multă energie pozitivă. Poveștile sale savuroase au reușit să stârnească hohote de râs în platoul emisiunii. Întrebată de soțul ei Diane a oferit un răspuns care i-a amuzat pe jurați.

„Mi-am cunoscut soțul în Burundi, lucra acolo. Prima întâlnire a fost pe stradă, el m-a văzut, eu mă duceam să iau un autobuz către casă și a venit după mine. M-a luat de mână, chiar urcam în autobuz, și s-a prezentat foarte liniștit. A zis că îl cheamă Ștefan Roman și că e din România. Mi-a lăsat numărul de telefon și mi-a zis că și-ar dori să ne cunoaștem mai bine (…) A fost prea serios”, a transmis Diane.

Chef Cătălin Scărlătescu a fost singurul care nu i-a oferit cuțitul Dianei.

„M-ai confuzat cu aroma. Jumătate de farfurie foarte cuminte, nu știam de unde să adun sosul”, a zis în timpul jurizării chef Cătălin Scărlătescu.

Pe de altă parte, chef Florin Dumitrescu a fost încântat de preparatul pregătit de Diane, dar mai ales de faptul că vine din Burundi și vorbește cu accent ardelenesc.

Diane a primit două cuțite de la Sorin Bontea și Florin Dumitrescu fiindu-i înmânat șorțul.

