Tupeu fără margini la Cluj! Un „tată” stă în mașină, în timp ce fetița lui vinde flori. Când fata primește mâncare, individul i-o mănâncă sub ochii ei.

„I-a smuls din mână și mâncarea și sucul, după care a început el să mănânce.” O fetiță pusă să vândă flori în Mănăștur a fost „tâlharită” de tatăl ei.

„I-a smuls din mână și mâncarea și sucul, după care a început el să mănânce." O fetiță pusă să vândă flori în Mănăștur a fost „tâlharită" de tatăl ei.

O copilă de aproximativ 10 ani, care vindea flori, a primit mâncare de la un trecător, însă la scurt timp aceasta i-ar fi fost luată de un bărbat care susține că este tatăl ei. Incidentul, petrecut vineri, 24 aprilie 2026, ridică suspiciuni privind o posibilă formă de exploatare a minorului.





Potrivit unei postări publice, fetița ar fi abordat un bărbat în fața unei covrigării, încercând să vândă flori. Acesta a refuzat să cumpere, însă a întrebat-o dacă îi este foame.

După ce copilul a confirmat, bărbatul i-a oferit posibilitatea să-și aleagă ce dorește să mănânce, cumpărându-i un hotdog, o plăcintă cu ciocolată și un suc.

Mâncarea, luată de un bărbat dintr-o mașină

La scurt timp după ce a primit produsele, fetița ar fi fost chemată de un bărbat aflat într-un autoturism parcat în apropiere. Conform martorului, acesta i-ar fi smuls mâncarea din mână și ar fi început să o consume.

„În mai puțin de 5 minute, un bărbat parcat lângă mine a început să-i facă semne fetiței. După puține insistențe, ea a venit la geamul lui, iar acesta i-a smuls din mână mâncarea și sucul, după care a început să le mănânce”, a relatat Mihai Repede pe pagina sa de Facebook.

„Este fiica mea”, susține individul

Martorul spune că a încercat să afle ce s-a întâmplat, iar bărbatul i-ar fi declarat că fetița este fiica lui și că mama acesteia se află în zonă, vânzând flori.

„După ce l-am întrebat de ce a făcut asta, a spus că este fiica lui și că mama ei se află undeva în zonă, tot vânzând flori”, a mai precizat acesta.

Suspiciuni privind exploatarea minorului

Deși nu există, în acest moment, o confirmare oficială din partea autorităților, situația descrisă poate indica o posibilă formă de exploatare a minorului.

Astfel de cazuri pot intra în atenția instituțiilor precum Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea verificării condițiilor în care se află copilul și a eventualelor măsuri de protecție.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News



