Primăria caută idei și propuneri de activități pentru Zilele Clujului 2026. Întreaga comunitate, invitată să contribuie.

Primăria Cluj-Napoca caută idei, propuneri și activități pentru Zilele Clujului 2026.

Zilele Clujului 2026: 4 zile de evenimente speciale | Foto: monitorulcj.ro

„Împreună dăm culoare orașului. Întreaga comunitate este invitată să contribuie activ la conturarea uneia dintre cele mai așteptate sărbători ale orașului: Zilele Clujului 2026, 21-24 mai 2026”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a evenimetului.

Propuneri așteptate pentru Zilele Clujului 2026

Ai o propunere de activitate, proiect sau eveniment care reflectă valorile și spiritul Clujului?

Vocea ta contează. Fie că este vorba de:

cultură

sport

educație

tehnologie

sustenabilitate

divertisment

Termen limită pentru transmiterea propunerilor: 17 aprilie 2026

Trimite ideea la: zileleclujului@primariaclujnapoca.ro

Propunerile pot fi depuse și fizic la Registratura Primăriei (str. Moților nr. 7) ori la oricare din primăriile de cartier.

„Zilele Clujului înseamnă celebrarea comunității. Fiecare ediție prinde viață datorită implicării universităților, instituțiilor, ONG-urilor, companiilor, asociațiilor și cetățenilor care își doresc să transforme orașul într-o scenă a ideilor și a energiei pozitive. Ne vedem în tot orașul, între 21-24 mai 2026”, se mai rată în postare.

Peste 250.000 de participanți la Zilele Clujului anul trecut

Ultima ediție a Zilelor Clujului a reunit peste 250.000 participanți în cele 4 zile de evenimente. Sub motto-ul «Zilele Clujului - Creează Legături», a 14-a ediție va avea loc anul acesta în perioada 21-24 mai și va pune în lumină multiplele valențe ale comunității clujene.

Devenit un eveniment de referință pentru clujeni și turiști, Zilele Clujului este o sărbătoare a întregii comunități. Primăria Cluj-Napoca subliniază faptul că implicarea comunității în conturarea programului este elementul cheie căruia i se datorează creșterea festivalului din ultimii ani.

Programul pentru Zilele Clujului 2026 va fi publicat „în curând” pe site-ul oficial al evenimentului.

