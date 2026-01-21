Mind Days revine la Cluj-Napoca. Filme, teatru și discuții cu specialiști în psihologie.

A doua ediție Mind Days Cluj va aduce în fața publicului filme, teatru, discuții și ateliere cu specialiști în psihologie.

Mind Days revine la Cluj-Napoca | Foto: Mind Days

Un eveniment gândit ca o formă accesibilă și atractivă de educație pentru sănătate mintală, stare de bine, înțelegere și echilibru, Mind Days revine la Cluj-Napoca joi, 29 ianuarie 2026.

Vor fi patru zile de reflecție, învățare și inspirație prin intermediul artelor și discuțiilor deschise și interactive. Temele abordate prin poveștile de pe scenă sunt legate de relații, iubire și suferință, viața cu tulburări mintale, stigmatizare și vindecare, singurătate și reziliență. Atelierele susținute de psihologi au menirea de a intra în profunzime în teme care ne preocupă pe toți și de a oferi informații validate științific și resurse utile pentru o viață mai bună și mai multă claritate.

Evenimentul se deschide joi, 29 ianuarie, ora 19:30, la Cinema Victoria, cu proiecția specială a filmului Tatăl / The Father, regizat de Florian Zeller, cu un rol remarcabil interpretat de Anthony Hopkins. Câștigător a două premii Oscar (pentru cel mai bun actor și cea mai bună adaptare), filmul ne plasează în mintea unui personaj care trăiește cu demență și încearcă să explice rațional, atât lui, cât și celor din jur, ceea ce simte și experimentează. Medicul psihiatru Cătălina Crișan și psihologul Mara Bria vor aduce claritate în înțelegerea dificultăților și implicațiilor acestei experiențe.

Vineri, 30 ianuarie, Mind Days ne pune față în față cu tema iubirii și a suferinței.

De la ora 17.30, filmul Marea timpului / Sea of Time spune o poveste despre iubire, durere, fragilitatea umană și lupta pentru echilibru interior. Dr. psiholog Amfiana Botez va invita publicul la un dialog deschis despre impactul timpului asupra relațiilor, dar și despre felul în care suferința ne transformă.

Cei care preferă teatrul vor avea ocazia de a urmări, de la ora 19.00, la Centrul de Creație Maidan, piesa Fata din CLOUD, urmată de o discuție cu psiholog dr. Monica Bartucz, în prezența echipei spectacolului. Iubirea, fericirea și lipsa sensului sunt câteva dintre temele propuse pentru dialog.

Ziua de sâmbătă, 31 ianuarie, aduce în prim-plan două subiecte importante: lupta cu tulburările alimentare și încercarea de reconectare cu propriul corp.

De la ora 14.30, filmul Parașuta / Parachute spune povestea lui Riley, o tânără ieșită recent dintr-un centru de reabilitare, care încearcă să-și reconstruiască viața. Dr. psiholog Diana Nechita va răspunde întrebărilor publicului legate de tulburările alimentare, imaginea corporală și dificultățile relaționale asociate.

De la ora 17.00, publicul este invitat la premiera documentarului Still Nia, o călătorie interioară spre reconectarea Ștefaniei cu propriul corp și vindecarea relației complicate cu mama sa. Filmul va fi urmat de o discuție cu psihologul Simona Ștefan despre anxietate, relații, legătura cu corpul și procesul de vindecare, la care va participa și regizoarea filmului, Paula Oneț.

Un alt titlu de neratat la Mind Days este proiecția unică a documentarului Anxiety Club, care abordează anxietatea cu vulnerabilitate și umor. Regizat de Wendy Lobel, ea însăși confruntându-se cu anxietatea, filmul oferă o perspectivă intimă asupra acestei tulburări, alături de unii dintre cei mai talentați (și anxioși) comedianți contemporani americani. Proiecția are loc duminică, 1 februarie, de la ora 14:30, și va fi urmată de un dialog cu dr. Iasmina Dragomir, medic primar psihiatru la care va participa și George Mesaros, actor de stand-up comedy.

Evenimentul se încheie duminică, de la ora 17:00, cu proiecția filmului Singurătate / Solitude, o poveste sensibilă despre prietenia dintre un bătrân și un băiat, o relație care îi transformă pe amândoi și, posibil, și pe spectatori. După proiecție, discuția va fi moderată de psihologul Miruna Rad, pe tema singurătății, rezilienței și resurselor de bine.

Pe lângă filme, Mind Days propune o serie de 18 ateliere gratuite susținute de psihologi din Cluj, pe teme precum:

perfecționismul

rușinea

autocunoașterea

limitele în relații

două ateliere de stare de bine prin artă

Printre acestea se numără două ateliere dedicate specialiștilor în sănătate mintală, un atelier în limba maghiară și două sesiuni de povești ghidate, despre emoții și iubire. Programul complet poate fi consultat pe minddays.ro.

„Experiența primelor două ediții de la Cluj și Sibiu m-a motivat să merg mai departe cu acest proiect. Am văzut cât de necesar este un spațiu de discuții fără etichete, de învățare, clarificare și descoperire a unor resurse pentru înțelegere, echilibru și stare de bine pe termen lung. Cred că sănătatea mintală este o condiție importantă pentru o viață împlinită și că este esențial să vorbim deschis despre aceste subiecte, pentru a contribui la o comunitate educată, deschisă și incluzivă”, a declarat Alina Cernea, organizatoarea Mind Days.

Despre Mind Days

Mind Days nu este doar un eveniment, ci o invitație la reflecție, învățare și creștere personală. Fiecare activitate este gândită pentru a sprijini o mai bună înțelegere a emoțiilor și provocărilor personale, a relației cu sine și cu ceilalți, într-un mod accesibil și atractiv. Evenimentul arată cum vulnerabilitatea poate deveni o resursă și cum arta poate crea punți spre vindecare și conectare.

