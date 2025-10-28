Recviem pentru cei dragi: Concert de Luminație și moment special de reculegere la Catedrala Sf. Mihail din Cluj

Catedrala Sf. Mihail din Cluj-Napoca va găzdui, sâmbătă, 1 noiembrie, un concert special de Luminație, în amintirea celor dragi.

Recviem pentru cei dragi: Concert de Luminație și moment special de reculegere la Catedrala Sf. Mihail din Cluj|Foto: Asociatia Muzica Sacra Cluj

De Ziua morţilor, pe 1 noiembrie, va avea loc un concert special de Luminaţie la Catedrala Sfântul Mihail din Cluj-Napoca, un moment tradițional dedicat amintirii celor dragi.

Recviem pentru cei dragi: Concert de Luminație și moment special de reculegere la Catedrala Sf. Mihail din Cluj|Foto: Asociația Muzica Sacra Cluj

Evenimentul organizat de Asociația Muzica Sacra Cluj și Parohia romano-catolică Sf. Mihail, cu prilejul Zilei Morților și a Luminației, va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 20.00.

Recviem pentru cei dragi: Concert de Luminație și moment special de reculegere la Catedrala Sf. Mihail din Cluj

Concertul de muzică sacră va fi dedicat sufletelor celor adormiți, precum și în memoria dirijoarei Zita Magyari.

„Va fi un prilej de reculegere și trăire muzicală deosebită datorită lucrărilor muzicale interpretate de Corul și orchestra Sfânta Cecilia a bisericii”, potrivit organizatorilor.

Astfel, sub bagheta dirijorului István Potyó, va răsuna lucrarea „O Sacrum convivium” de Morten Lauridsen, urmată de Requiem-ul de John Rutter.

Recviemul, compus exact cu 40 de ani în urmă, este structurat în șapte părți și evocă lucrarea cu același titlu scrisă de Gabriel Fauré.

Momentul special va fi completat de concertmaestrul Csilla Vincze-Dallos, împreună cu solista Eszter Kovács.

Clujenii au participat în număr mare la concertul special de Luminație desfășurat anul trecut la Catedrala Sf. Mihail din Cluj-Napoca, dar și la concertul dedicat din Cimitirul Central. Astfel, Clujul a fost o mare de lumină, iar mormintele din cimitire au fost luminate și încărcate de buchete de flori.

