Celebrul Târg de la Negreni revine. Mii de oameni sunt așteptați la ediția de toamnă.

Celebrul Târg de vechituri de la Negreni, județul Cluj, revine cu ediția de toamnă, care se va desfășura între 9 și 12 octombrie 2025.

Târgul de la „Fechetău”, cum este cunoscut din oamenii din zonă, adună mii de curioși în fiecare an.

În acest an, ediția de toamnă va avea loc în perioada 9-12 octombrie 2025.

„Avân în vedere Hotărârea nr. 19 din 29.04.2022, privind aprobarea organizării Târgurilor Tradiționale de Vară și Toamnă din Comuna Negreni, vă aducem la cunoștință următoarele:

Primăria Comunei Negreni, organizează în perioada 09.10.2025 - 12.10.2025, Târgul de Toamnă, cunoscut ca și Târgul de la Fechetău”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Centrului Turistic Negreni.

Cum ajungi la Târgul din Negreni?

CFR Călători Cluj informează că în perioada 09 - 12 octombrie 2025, cu ocazia desfășurării Târgului de la Fechetău, comuna Negreni, următoarele autobuze ce înlocuiesc transportul feroviar vor avea programată o oprire suplimentară în centrul localității la km 578+300, astfel:

De joi până duminică, inclusiv:

IRA 1841 Cluj-Napoca (plecare 05.30) - Negreni (sosire 07.16)- 07.17 - Oradea sosire (09.20)

IRA 1842 Oradea plecare (05.30) - Negreni sosire (07.33 - 07.34) - Cluj-Napoca (sosire 09.20)

IRA 1539 Cluj-Napoca (plecare 15.30) - Negreni (sosire 17.16 - 17.17) - Oradea (sosire 19.20)

IRA 1537 Oradea plecare 18.40 - Negreni (sosire 20.43 - 20.44) - Cluj-Napoca (sosire 22.30)

REA 3008 Oradea (plecare 17.30) - Negreni (sosire 19.34 - 19.35) - Cluj-Napoca (sosire 21.24)

REA 3009 Cluj-Napoca (plecare 13.30) - Negreni (sosire 15.18 - 15.19) - Oradea (sosire 17.24)

REA 3011 Cluj-Napoca (plecare 17.55) - Negreni (sosire 19.43 - 19.44) - Oradea (sosire 21.49)

Târgul de la Negreni, raiul colecționarilor de vechituri

În anul 1815, localitatea Negreni a primit oficial aprobarea pentru organizarea târgurilor, iar în fiecare an, în al doilea weekend din luna octombrie, mii de oameni se adună în localitatea Negreni din județul Cluj, la cel mai mare târg de antichități și nu numai din Transilvania, târg ce iși are originile în Evul Mediu.

Târgul cu o tradiţie de căteva secole se organizează toamna, în al doilea sfărşit de săptămănă a lunii octombrie, pe malul Crişului Repede, în localitatea Negreni. Însă, Târgul de la Negreni are și o ediție de vară, care se organizează de regulă în luna iunie.

Acesta are două părţi, una în care se vând obiecte noi de uz general, haine, încălţăminte. O importanţă mai mare are cealaltă parte unde se pot găsi diferite vechituri, de exemplu:

port popular

cusături

farfurii pictate

cărţi, mobilier

scule

picturi etc.

Târgul se bucură de o popularitate foarte mare și are oaspeţi din Ungaria, Europa de Vest și chiar şi din America.

