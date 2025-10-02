Smiley și Pavel Bartoș trăiesc o Vacanță All-Inclusive alături de Darko Peric

Primul film produs de Pavel Bartoș, Smiley și Cristian Hordilă și-a încheiat filmările după trei săptămâni intense.

Pavel Bartoș și Smiley, personaje principale în comedia Vacanța All-Inclusive |Foto: Vacanță All-Inlcusive

Vacanță All-Inclusive, povestea a doi polițiști implicați într-o anchetă spectaculoasă, intră, oficial, în faza de post-producție.

Smiley și Pavel Bartoș, în rolurile principale în comedia Vacanță All-Inclusive

Cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale, comedia regizată de Radu Bărbulescu promite o experiență explozivă pentru spectatorii ce-l vor vedea în cinematografele din Romania si Republica Moldova, în 2026.

Vacanța la mare a doi ofițeri antidrog este dată peste cap în momentul în care descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Inspirat dintr-un un fapt real incredibil, filmul este o comedie polițistă intensă și palpitantă, încărcată cu umor și întorsături de situații neașteptate.

Filmat în timp record pentru complexitatea scenariului, de doar 3 săptămâni, Vacanță All-Inclusive a însemnat un tur de forță pentru întreaga echipă. Smiley și Pavel Bartoș s-au antrenat timp de câteva luni pentru a face față scenelor de acțiune, cu explozii, urmăriri în șalupe de mare viteză și lupte corp la corp. O echipă de 10 cascadori și 300 de oameni în figurație au contribuit la realizarea celor mai complexe cadre. Numărul scenelor întrerupte de hohote de râs - imposibil de stabilit.

Filmul Vacanță All-Inclusive intră, oficial, în faza de post-producție | Foto: Vacanță All-Inclusive

Alături de cei doi protagoniști, filmul se bucură de o distribuție care include nume consacrate precum Raluca Aprodu, Mihai Călin, Diana Cavallioti, Alex Velea, Daniel Achim, Gabriela Popescu sau Bogdan Farcaș. Lista este completată de Darko Peric, cunoscut publicului internațional pentru rolul Helsinki din celebrul serial La Casa de Papel. Vacanță All-Inclusive marchează debutul în lung metraj al regizorului Radu Bărbulescu, iar imaginea este semnată de Tudor Mircea.

„Avem o poveste foarte generoasă, un mix de comedie, acțiune și dramă ce reușește să păstreze suspansul până la final, și o distribuție ce a probat o chimie puternică pe platourile de filmare. Așteptăm cu nerăbdare să intrăm în etapa de montaj și efecte speciale.”, spune Cristian Hordilă, unul dintre producătorii filmului.

Filmul va trece testul publicului anului viitor, când este programată lansarea în cinematografe. Vacanță All-Inclusive este produs de Hopa Film.

