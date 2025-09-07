Ce puteți face duminică, 6 septembrie în centrul Clujului, la ultima zi a Festivalului Stradal WonderPuck 9? Vedeți programul.

La Cluj-Napoca are loc ultima zi a Festivalului Stradal WonderPuck 9, azi, 7 septembrie 2025.

Duminică este ultima zi a Festivalului Stradal WonderPuck 9 la Cluj-Napoca | Foto: WonderPuck

Duminică, 7 septembrie 2025, este o zi plină de activități în centrul municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Stradal WonderPuck, ediția a 9-a. Participarea la toate evenimentele din program este gratuită.

Ultima zi de vacanță le aduce micilor clujeni numeroase activități în centrul municipiului Cluj-Napoca, la WonderPuck 9. Scenele din Piața Unirii și Muzeul de Artă vor găzdui astăzi spectacole după povești clasice, un spectacol interactiv și un concert rock. La fel ca în primele zile de festival, clujenii se pot bucura în zona Muzeul de Artă – Piața Unirii – strada Universității și strada Mihail Kogălniceanu de uimitoare spectacole itinerante, iar pentru cei mari sunt pregătite spectacole speciale la scena de pe strada Mihail Kogălniceanu. În plus, în Piața Unirii și în curtea Muzeului de Artă vor avea loc ateliere de lectură, olărit, cusut, desenat, nutriție, robotică și multe altele.

Programul Festivalului Stradal WonderPuck 9 de duminică, 7 septembrie:

Duminică, 7 septembrie

PIAȚA UNIRII

Scena Mare

11.00 – Fata babei și fata moșneagului - Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov, RO/4+/ 45 min

12.00 – Afonel, Armonia și muzica clasică – Spectacol interactiv pentru copii, Stația/ Teatru muzical, Cluj Napoca

18.00 – Concert Rock Academy, pentru toate vârstele/60 min

20.00 - Amintiri din copilărie – Teatrul Ion Creangă București, RO/ 6+/ 60 min

Podium

10.00 - Galumphing Manteca al Dente, Argentina, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

16.00 - Centuries of Music - Poem songs for young and old, Árpád Bakos și László Rumi, Ungaria

HU/ 8+/ 40 min

17.00 – Galumphing, Manteca al Dente, Argentina, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

19.00 – Bubble Street Cirkus – Juriy Longhi, Italia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

SCENA KOGĂLNICEANU

19.00 – Cabaret – Teatrul pe roți, Arad, RO/16+/60 min

21.00 – ImproShow – Trupa Pe Care, București, RO/14+/60 min

SPECTACOLE ITINERANTE

10.00 – FLEUR! – Verenigde Producties, Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

11.00 – Triciclistul – Teatrul pe Roți, Arad

12.00 – Momente de Commedia – Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

16.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

17.00 – FLEUR! – Verenigde Producties, Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

18.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

18.30 – FLEUR! – Verenigde Producties, Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

19.00 – Dragonul – Teatrul Magic Puppet, Cluj Napoca, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

19.30 – Momente de Commedia – Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

20.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

MUZEUL DE ARTĂ

11.00 - Coliba iepurașului – Teatrul „Spiriduș” Satu Mare, RO/2+/ 40 min

17.00 – Cenușăreasa – Teatrul de Păpuși „Puck”, HU/ 4+/ 50 min

18.30 – Cenușăreasa – Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj Napoca RO/4+/ 50 min

Accesul la toate manifestările din cadrul festivalului este gratuit.

Proiectul este realizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociatia Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Lions Club.

