Ce puteți face duminică, 6 septembrie în centrul Clujului, la ultima zi a Festivalului Stradal WonderPuck 9? Vedeți programul.
La Cluj-Napoca are loc ultima zi a Festivalului Stradal WonderPuck 9, azi, 7 septembrie 2025.Duminică este ultima zi a Festivalului Stradal WonderPuck 9 la Cluj-Napoca | Foto: WonderPuck
Duminică, 7 septembrie 2025, este o zi plină de activități în centrul municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Stradal WonderPuck, ediția a 9-a. Participarea la toate evenimentele din program este gratuită.
Ultima zi de vacanță le aduce micilor clujeni numeroase activități în centrul municipiului Cluj-Napoca, la WonderPuck 9. Scenele din Piața Unirii și Muzeul de Artă vor găzdui astăzi spectacole după povești clasice, un spectacol interactiv și un concert rock. La fel ca în primele zile de festival, clujenii se pot bucura în zona Muzeul de Artă – Piața Unirii – strada Universității și strada Mihail Kogălniceanu de uimitoare spectacole itinerante, iar pentru cei mari sunt pregătite spectacole speciale la scena de pe strada Mihail Kogălniceanu. În plus, în Piața Unirii și în curtea Muzeului de Artă vor avea loc ateliere de lectură, olărit, cusut, desenat, nutriție, robotică și multe altele.
Programul Festivalului Stradal WonderPuck 9 de duminică, 7 septembrie:
Duminică, 7 septembrie
PIAȚA UNIRII
Scena Mare
- 11.00 – Fata babei și fata moșneagului - Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov, RO/4+/ 45 min
- 12.00 – Afonel, Armonia și muzica clasică – Spectacol interactiv pentru copii, Stația/ Teatru muzical, Cluj Napoca
- 18.00 – Concert Rock Academy, pentru toate vârstele/60 min
- 20.00 - Amintiri din copilărie – Teatrul Ion Creangă București, RO/ 6+/ 60 min
Podium
- 10.00 - Galumphing Manteca al Dente, Argentina, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 16.00 - Centuries of Music - Poem songs for young and old, Árpád Bakos și László Rumi, Ungaria
- HU/ 8+/ 40 min
- 17.00 – Galumphing, Manteca al Dente, Argentina, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 19.00 – Bubble Street Cirkus – Juriy Longhi, Italia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
SCENA KOGĂLNICEANU
- 19.00 – Cabaret – Teatrul pe roți, Arad, RO/16+/60 min
- 21.00 – ImproShow – Trupa Pe Care, București, RO/14+/60 min
SPECTACOLE ITINERANTE
- 10.00 – FLEUR! – Verenigde Producties, Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 11.00 – Triciclistul – Teatrul pe Roți, Arad
- 12.00 – Momente de Commedia – Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 16.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 17.00 – FLEUR! – Verenigde Producties, Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 18.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 18.30 – FLEUR! – Verenigde Producties, Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 19.00 – Dragonul – Teatrul Magic Puppet, Cluj Napoca, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 19.30 – Momente de Commedia – Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 20.00 – EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
MUZEUL DE ARTĂ
- 11.00 - Coliba iepurașului – Teatrul „Spiriduș” Satu Mare, RO/2+/ 40 min
- 17.00 – Cenușăreasa – Teatrul de Păpuși „Puck”, HU/ 4+/ 50 min
- 18.30 – Cenușăreasa – Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj Napoca RO/4+/ 50 min
Accesul la toate manifestările din cadrul festivalului este gratuit.
Proiectul este realizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociatia Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Lions Club.
