Povestea scenei rock clujene. Provocările și ambițiile Trupelor Fittonia, Outflow și Abacus. FOTO

În inima vibrantă a Clujului, un oraș în continuă transformare culturală, trupe de rock locale precum Fittonia, Outflow și Abacus aduc un suflu nou scenei muzicale. Deși sunt recunoscute și apreciate de comunitatea locală, aceste formații se confruntă cu numeroase provocări.

De la stânga la dreapta, Trupa Fittonia și Trupa Abacus, poză jos Trupa OUTFLOW | Foto: Foto 1: Fittonia - Facebook, Foto 2: Abacus - Facebook, Foto 3: OUTFLOW Band - Facebook

Cluj-Napoca este un oraș viu și se află într-o continuă schimbare pe toate planurile, mai ales pe plan cultural. Pe lângă teatru, filme și expoziții de artă, în Cluj există și foarte multe trupe de rock, cunoscute sau mai puțin cunoscute.

Fittonia, Outflow și Abbacus sunt 3 trupe de rock clujene care ies în evidență prin povestea și modul lor de a fi.

Într-un interviu pentru monitorulcj.ro, Vlad Joldiș, chitaristul trupei Fittonia a relatat care este experiența de formație rock clujeană și cu ce suișuri și coborâșuri se confruntă trupa de la lansare.

Trupa s-a înființat în anul 2021 la Cluj - Napoca și este formată din șase membri. Fittonia a pornit dintr-o rădăcină de melodic death metal însă odată cu timpul au adăugat elemente electronice și pop.

Muzica trupei este un experiment de stratificare, existând atât elemente tehnice, cât si elemente și structuri pop pentru ascultătorii casual.

Trupa Fittonia în concert la Hardward Pub (Cluj), septembrie 2023| Foto: Fittonia - Facebook

Vlad Joldiș (Fittonia): „Nu sunt susținute de autorități evenimentele rock”

Clujul este plin de firme care închiriază spații pentru repetiții și de oameni care apreciază stilul muzical, dar nu există un sprijin direct din partea autorităților în ceea ce privește susținerea de evenimente de acest tip.

Vlad Joldiș consideră Clujul ca un mediu bun pentru oamenii pe care îi are, însă genul de muzică rock nu crede că este susținut față de alte genuri de muzică.

„Orașul Cluj e bun ca mediu pentru oamenii pe care îi are. Ai unde să mergi să înregistrezi și ai unde să găsești o sală de repetiție. Există orașe în care dacă nu stai cu ai tăi la casă, nu ai unde să te desfășori, trebuie să improvizezi. Comparativ față de ce oferă entitățile private, e rău ce oferă orașul în sine. Suntem foarte nesusținuți față de alte genuri de muzică, ca exemplu genurile de muzică de la festivalul organizat de primărie.

Am văzut exemple faine prin alte orașe, cum ar fi la Pitești, unde are loc RebelX. Acolo e plin de oameni și prinde foarte bine la tineri și mă gândesc că și Clujul ar putea face ceva asemănător. Oportunitățile vin pe baza experienței oamenilor din trupă și pe baza capacității lor de a le vadea și de a ști să se folosească de ele. Clujul e un oraș bun în ceea ce privește plasarea individului pentru că acesta poate să prindă cunoștințe în domeniu și să întâlnească oameni cu care să colaboreze”, a declarat Vlad.

Chitaristul a menționat că „de exemplu ai ocazia să cânți la alte trupe mai mari în deschidere. Dacă faci un «barter» de concert cu altă trupă, ei au interes să facă «barter» cu tine pentru că le oferi un concert cu public într-un hub uman, care este Clujul pentru România. Dacă am fi în Găiești, nu ar interesa pe cineva de la București să cântăm noi la București un concert, și ei să cânte la Găiești”

O trupă rock reprezintă foarte multă muncă

Când orice proiect se află la început, trebuie investiți mulți bani, timp și multă muncă pentru a-l susține și pentru a crește.

„Toată lumea se ocupă cu lucrul pentru a putea investi în trupă. Avem un coleg care e inginer, în rest fiecare muncește ce apucă. Un membru e student și lucrează și la o companie de marketing, altul lucrează la o corporație de travel, și încă unul lucrează în HoReCa. Fiecare muncește ce apucă, nu e pe alese.

Totul e făcut de noi, și videoclipurile. Prietena mea ne face pozele, le editează și ne face afișele. Toată lumea face ce poate acum când vine vorba de promovare. Cred că și alții dacă ar avea norocul să aibă un fotograf, un videograf și un graphic-designer, toți în unul, s-ar folosi de asta” a declarat Vlad Joldiș.

Planuri pentru viitorul apropiat

Chitaristul a anunțat pentru monitorulcj.ro că „pe toamnă vom organiza multe concerte, deja avem momentan un număr de 5 sau 6. Avem stabilite datele, dar nu sunt anunțate. În cadrul concertului vom încerca să facem lansări de piese și să aducem merch nou. Va fi fain!”

Fittonia vor concerta în Cluj-Napoca pe 28 septembrie într-un bar de rock din Zorilor.

Outflow, o trupă cu potențial mare

Formația Outflow a început ca o formație care dorea să ofere publicului experiența de tip Metallica, folosind formula în care faimoasa trupă își structurează concertele live, dar nu au fost niciodată o trupă tribut.

Trupa Outflow| Foto: OUTFLOW Band - Facebook

Participarea la Eurovision a fost un imbold

Punctul lor de lansare a fost participarea trupei în semifinale pentru a reprezenta România la concursul internațional Eurovision.

Florin Ciotlăuș, solistul trupei clujene Outflow, a declarat că își aduc cu bucurie aminte de participarea la Eurovision în anul 2022.

„Toată lumea își aduce aminte foarte mult de partea de Eurovision, momentul acela a avut cel mai mare impact asupra noastră. A fost un imbold pentru noi ca să ne umplem concertele mai mult cu piesele noastre. Inițial am început cu o parte de pop-rock, după care am încercat să scriem piese în care să introducem stilul punk, cum au făcut și alte trupe românești. Am realizat că ne lipsește touch-ul limbii române și apoi am început să scriem și primele piese în română. Piesa «Spune tu» a fost un hit și pentru noi și pentru public, ceea ce ne-a încurajat să scriem în continuare în română. Am văzut că există o chimie super bună între noi când scriem în română”, a declarat Florin Ciotlăuș.

Lansarea unor piese de succes, o dificultate în România

„Mai greu e cu lansarea. La noi în țară prinde super bine când lansezi piesa odată cu videoclipul. Nu e la fel ca în afară unde artiștii lansează prima oară piesa, „bubuie” piesa și se întorc să o mai promoveze încă odată prin videoclip. Dacă nu nimerești să-ți lansezi producția din prima cu tot videoclip, mai rămâi în urmă cu câte o piesă”, a transmis Florin.

O trupă de rock este o „mașinărie bine unsă”

Vocalistul trupei a mai adăugat că „eu mereu am vrut trupă, e mai ușor când vezi persoane dedicate în direcția asta, care pot veni cu cunoștințe în plus față de cele pe care eu le am, fie de teorie muzicală sau de alte elemente. Cu bassistul Călin și Mircea de la tobe m-am cunoscut la Voltaj Academy unde eram toți 3 cursanți. Mircea e foarte bun pe instrumentul său, e pasionat și ascultă foarte multe tipuri de muzică. El dă tenta de «fresh» , în piesa 6/6 având un foarte mare aport și pe versuri, dar mai ales pe percuție. 6/6 este piesa care are reacțiile cele mai bune live, de la public. Călin Blaga, de la Bass e un asset foarte mare pentru trupă. El ne face și producția pentru piesele noastre, lucru care ne scutește de niște bani pe care i-am fi dat pe aranjamentele pieselor și studio”

Fanii, cei mai mari suporteri ai trupei

Trupa Outflow primește donații prin Patreon și Revolut de la oamenii care îi susțin. În prezent există aproximativ 15 persoane care sunt abonați la contul lor de Patreon.

„Piesele care nu sunt lansate sunt pe Patreon pentru oamenii care ne sunt dragi și ne susțin. Avem și un cont comun pe Revolut unde punem fiecare membru al formației o anume sumă de bani, o dată pe lună, pentru a ne crește bugetul. Când nu ești sprijinit de cineva, cum ar fi un studio, din păcate trebuie să susții totul singur. Trebuie să crești puțin până să înceapă lumea să te remarce. Avem vreo 10-15 oameni care ne ajută pe Patreon lunar cu o sumă de bani, care se adună, astfel putem să mai facem câte un videoclip, o înregistrare. Nici nu vrem ca materialele video să fie de slabă calitate, de asta încercăm să investim în partea de video, dar cât ne permitem. Investim destul de mult în echipamente. Mai luăm un microfon, o boxă, o chitară, un mixer. Sunt niște costuri pe care trebuie să le acoperim, mai facem un sacrificiu, mai facem un credit. Atâta timp cât avem un job și o casă, suntem bine”, a adăugat Florin.

Studierea și familiarizarea cu ceilalți artiști

„Succesul pe care îl avem vine și din faptul că experimentăm foarte mult. Și noi mergem la concerte foarte mult. Am fost și la ColdPlay, la Metallica, la concerte de-ale «românașilor noștri», fie COMA, MonoJacks, EMIL, Grimus, Byron, toată muzica cu care am crescut, încercăm să o susținem. Încercăm să fim prezenți în scenă și ca spectatori pentru a vedea ce se întâmplă și ce e în trending” a declarat vocalistul.

Planuri de viitor

Florin a spus că „pentru următoarea perioadă vom lua o pauză puțin. Pentru noi concediu înseamnă zile libere în care ne întâlnim cu trupa și vedem ce mai putem face și urmând și o perioadă plină de festivaluri și evenimente personale vom lua o pauză de la proiect de 3 săptămâni.

Pentru partea a 3-a și a 4-a parte a anului vom dori să lansăm 3 piese la interval de o lună, o lună jumătate pentru a nu le da prea repede una după alta, să aibă timp să se coacă în mintea publicului.

Prima va fi probabil săptămâna viitoare, următoarea pe la final de iulie și a 3-a pe la începutul lui septembrie. Tot în toamnă dorim să ne reluăm activitatea pentru că atunci se întorc studenții la Cluj. Finalul anului va veni cel mai probabil cu un album.”

Profesorii de la UBB Cluj care și-au făcut trupă

Formația Abacus este formată din trei profesori din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Trupa de profesori de la UBB Cluj, Abacus| Foto: Abacus - Facebook

Rémi Almodt, unul din chitariștii trupei a declarat că „proiectul a început treptat, mai mult de distracție, când am început să închiriem o sală de repetiție și să cântăm.

Primul lor eveniment a avut loc în anul 2015 când au cântat la ziua de naștere a unei prietene, iar acel moment a fost unul special.

„Primul concert l-au avut prin 2015-2016 cu ocazia zilei de naștere a unei prietene care și-o organizează în fiecare an cu un concert într-un bar de rock din Zorilor. Într-o lună am reușit să scriem 4 piese, am găsit pe fugă un prieten care să cânte și la bass, iar tobele au fost electronice.

În Cluj este foarte greu să-ți găsești toboșar. Am colaborat cu câțiva oameni de-a lungul timpului, dar din motive personale și profesionale nu ne-am găsit «perechea potrivită». Avem un prieten cu care cântăm când avem ocazia pentru că este un toboșar extrem de bun, dar foarte rar, pentru că el locuiește în state și vine foarte rar în țară. Când nu este el rămânem cu tobele înregistrate”, a declarat pentru monitorulcj.ro Rémi Almodt.

De la evenimente locale la festivaluri din afara Clujului

Pe lângă evenimentele locale, trupa Abacus a cântat și în afara orașului.

„În afara Clujului Abacus au mai cântat doar de câteva ori: de două ori în Satu-Mare, și la două festivaluri: Ardealul Open Air care se ținea în Baia Mare și la Biertan la Servus Transilvania. Ambele au fost festivaluri mici. La Ardealul Open Air au mai cântat și Kempes și Dirty Shirt, alături de câteva trupe internaționale”, a adăugat Rémi.

„Clujul s-a schimbat. Când eram student mergeam la concerte 5 din 7 zile”

Chitaristul a adăugat că „orașul Cluj ajută prin aportul de oameni care sunt aici și prin locațiile variate în care se pot susține evenimentele. Totuși acum câțiva ani era mult mai mare diversitatea. Când eram student la licență mergeam la concerte 5 din 7 zile. Ce a contribuit la schimbarea asta este scumpirea traiului. O mare parte din public este constituit de studenți, iar dacă ai un club care funcționează pe venit, mai ales într-un loc central prețurile urcă. În principiu cultura nu este finanțată cum trebuie și o bună parte din venitul oamenilor merge pe chirie și cheltuieli”.

„Nu prea există evenimente în afară de cele din centru”

„Clujul este un oraș organizat doar pe zona de centru în ceea ce privește evenimentele. O comparație între marile orașe cum ar fi Bucureștiul sau Berlinul, ar fi că în ele ai evenimente peste tot. Aici, indiferent că stai în Mănăștur, în Florești, Iris sau Apahida, evenimentele sunt în centru. Toată dinamica mi se pare legată de chirie și de unde îți permiți să locuiești”, a transmis chitaristul.

Momentan nu există planuri pentru viitor în ceea ce privește trupa Abacus. Membri au fost ocupați cu munca și cu studiile. Aspirația lor nu este de a activa ca celelalte trupe, să lanseze în fiecare an un album sau să cânte la cât mai multe concerte. Ei doresc să o păstreze momentan ca pe o distracție, nu vor să facă o competiție din asta.

Cum rămâne cu Clujul?

Din declarațiile celor 3 formații se observă o clară nevoie de încurajare din partea sectorului public în ceea ce privește evenimentele care țin de concertele rock la Cluj-Napoca. De asemenea, un lucru și mai important este ca și publicul să-și promoveze și să meargă să-și susțină formațiile favorite, în orice mod.

Articol scris de Aurel-Constantin Bîrliba

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: