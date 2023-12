Un moldovean mutat în Cluj spune că e mai bine în București: „Acolo nimeni nu dă 2 bani de unde ești. La Cluj, mentalitatea e de oraș mic”

Un moldovean mutat la Cluj susține că la București era mai bine, fiindcă oamenii nu îl priveau urât din cauza locului din care se trage. Fiindcă sunt originari din Moldova, bărbatul și soția sa au ajuns în situații neplăcute la Cluj.

Un moldovean mutat din București la Cluj a cerut părerea unor clujeni în legătură cu o situație inconfortabilă. De când a venit în „orașul de pe Someș”, bărbatul a ajuns în cazuri în care el sau soția sa să fie tratați sau văzuți urât din cauza faptului că sunt moldoveni.

El susținea că, deși multă lume abordează sloganul „Cluj Capitala”, în București aceste lucruri nu i s-au întâmplat.

„Cum sunt clujenii? Am trăit în Bucuresti mulți ani, dar sunt din zona istorică Moldova. Acum sunt de ceva vreme în Cluj și am auzit și pățit niste chestii. Soției mele i s-a spus mișelește, în spatele tastaturii, să se întoarcă în Moldova, ca și cum persoana aia a făcut-o taică-său cu maică-sa în centru și are cheile orașului.

Pe mine m-a intrebat o infirmieră de unde sunt și spun de unde, și plusez cu: «îmi plac oamenii de aici, sunt mai serviabili în servicii, și în general mai prietenosi». La care doamna îmi spune «aveți grijă!! Mai aveam eu o cunoștință… ce știa o moldoveancă… și prietenii i-au zis, ce dacă e moldoveancă? Muncește fata!» Pe bune? Zici că e un handicap aproape, care e faza? Eu vă întreb pe ăștia cu mentalitatea asta, de unde vă luați informatiile, unde ați trăit, ați ieșit din partea asta de lume? Voi citiți? Acum să zic și eu ca să vedeți cum sună, la ce ma refer: «lasă fata în pace, ce dacă e din Cluj? Măcar muncește!». Eu sunt în același timp scârbit, uimit și amuzat. Nu știu dacă înțelegeți.

Ca fapt divers, pentru cei ce se gândesc la sloganul «Clujul capitala», să știți că la București nimeni nu dă 2 bani de unde ești, iar mentalitatea de aici, a unora probabil, este de oraș mic. Nu știu ce sa zic, mai încerc apele, îmi mențin numărul de la mașină și nu schimb pe Cluj, în speranța că îmi spune cineva ceva. Poate pun și o hartă mare a Moldovei istorice pe lunetă. Mi se rupe de categoria aia de oameni, dar sunt uimit că există. Chestia e că nu se va întâmpla nimic. Categoria asta se ascunde”, a scris bărbatul pe Reddit.

Clujul fără „vinituri” ar fi doar „un sat mai mare”

Un clujean, născut și crescut aici, a recunoscut că există „mulți idioți” prin oraș. Însă, există și un grup de clujeni care realizează că Cluj-Napoca ar fi „un sat mai mare fără «viniturile» (n.red. - cetăţeni veniţi în oraş din alte părţi) care, realmente, au salvat și au construit orașul”:

„Sunt clujean și recunosc că sunt mulți idioți pe aici prin oraș. Personal, nu am treabă, am prieteni foarte buni din toată zona Moldovei, și fac parte din acel grup mic de clujeni care realizează că acest oraș rămânea un sat mai mare fără «viniturile» care realmente au salvat și au construit orașul ăsta. Construit mă refer că l-au adus de la stadiul «Funar», la ceea ce e acum. Că e scump? Da, enorm, dar asta se întâmplă cu un oraș atunci când devine centru regional. Nu aveam IT, nu aveam zone industriale, nu aveam logistică, nu aveam dezvoltare și nu aveam diversitate de business-uri și de oportunități fără «vinituri». Așa că stai liniștit cu numerele de înmatriculare, înjurături îți iei și dacă ești clujean și dacă ești moldovean. Doar «albanez» să nu fii. Pup bărbătește OP și să schimbi mediul și perspectiva, sunt oameni faini aici, dar ca peste tot sunt și imbecili”, a explicat clujeanul.

