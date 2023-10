Un clujean și un sibian au pedalat DOUĂ LUNI din Spania până în România: „E mult mai frumos decât cu maşina”

Un clujean și un sibian au parcurs peste 3.000 km cu bicicleta, din Spania până în România, timp de două luni.

Paul din Cluj si Valentin (in img.) din Sibiu au pedalat doua luni din Barcelona (Spania) pana in Romania, parcurgand peste 3.000 de kilometri, pe doua roti / Foto: Isabela Paulescu / AGERPRES

Paul a ajuns la Cluj în urmă cu trei zile, însă Valentin a sosit la Sibiu marţi seara, fiind întâmpinat în Piaţa Mare din centrul istoric de familie şi zeci de prieteni, dar şi de biciclişti sibieni. Potrivit agerpres.ro, Valentin a mărturisit că şi-a propus să descopere cu bicicleta şi alte continente, nu doar Europa.

„A durat 65 de zile. Am plecat în toiul verii şi am ajuns când s-a făcut frig, în toamnă. Trebuie să-i mulţumesc lui Paul din Cluj, care a fost tovarăşul meu de drum. El şi-a terminat călătoria acum trei zile şi eu am mai venit singur până aici, dar fără el nu aş fi ajuns nicăieri. Cred că în medie avem 75 de kilometri pe zi şi cea mai aprigă zi a noastră a fost 108 (kilometri parcurşi pe zi - n.r.) în câmpia Ungariei. Cel mai greu a fost când a plouat, mai uşor suporţi cinci zile de caniculă decât cinci zile de ploaie continuă”, a declarat Valentin Oprişor.

Tânărul sibian îşi doreşte ca oamenii să pedaleze mai mult.

„Mi-aş dori să văd piste de biciclete gândite pentru tranzit mai mult decât pentru plimbări de duminică după-amiază. Aş vrea ca toată lumea din oraş să poată să se ducă la birou, pe bicicletă, la şcoală şi aş fi tare încântat să văd asta. (...) Le-aş zice (celor care nu pedalează - n.r.) prima dată să meargă pe aceste piste de biciclişti şi să vadă că nu e atât de greu şi să persevereze, deoarece chiar nu e absolut deloc greu şi e mult mai frumos decât cu maşina, decât cu orice alt mijloc de transport. Bicicleta te duce oriunde. Dacă este cineva care cochetează cu ideea de a face un tur mai lung, de mai multe zile, sugestia mea este să meargă în Austria, de la Passau până la Viena, 300 de kilometri se fac fluierând”, a transmis Valentin.

