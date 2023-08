Mai puțin de trei săptămâni până la Jazz in the Park. Vezi line-up-ul complet

Festivalul iubitorilor de jazz e gata de start cu muzică, întâlniri pe prispă, activități inovatoare și bunătăți culinare.

Pantaloons/ Foto: organizatori

Nani Noam Vazana, Pantaloons, Andrei Petrache Trio, FUNKorporation, Dodo, Iorga, Ufe, Bully, Digital Love, Julian M, Melomenuții, Rogvaiv & Dubase, Mihu și Bogdan Roșca-Zăsmencu completează lista de muzicieni care vor face spectacol pe scenele amenajate în Parcul Etnografic al Transilvaniei, între 1 - 3 septembrie, la ediția a 11-a a festivalului Jazz in the Park.

Lineup-ul deja anunțat îi include pe: The Cinematic Orchestra, Mulatu Astatke, Billy Cobham Band, Fun Lovin Criminals, Mansur Brown, The Heliocentrics, Theo Croker, Camilla George, Ronnie Foster, Nightmares on Wax, Nickodemus, Guts, Jan Gunnar Hoff Trio, Alexandru Andrieș, Ada Milea, Mork, Daykoda, 7th Sense, Jazzybit, Andra Botez, Andrei Irimia, Misha Blanos, Andi Moisescu, Moss Farai și KLT & Jessy Elsa Palma.

Alături de ei, la festival vor mai concerta trupele Klawo, JazzQuarters Trio și DS Project Orchestra, toți laureați ai Concursului Internațional Jazz in the Park 2023.

Alături de momente muzicale de neuitat, publicul va putea experimenta întâlniri pe prispă cu artiști și experți, activități inovatoare și chiar să își documenteze propriile experiențe de festival în People's Aftermovie. Programul pe ore va fi anunțat în scurt timp de către organizatori.

Biletele de o zi (159 lei) pot fi cumpărate pe site-ul jazzinthepark.ro. Pentru a profita de întreaga experiență, abonamentele la festival (375 lei) sunt încă disponibile. Copiii cu vârsta de până la 14 ani au acces gratuit în festival, cu condiția să fie însoțiți de un părinte. Jazz in the Park este un eveniment pet friendly, așa că accesul cu animale de companie este permis.

Întâlniri pe prispă – povești în tihnă, dincolo de note muzicale

„Întâlniri pe prispă” revin la Jazz in the Park, după succesul primei ediții de anul trecut. Discuțiile se vor purta tot în jurul muzicii și se vor aborda teme precum viitorul educației muzicale, rolul muzicii în societate și relația dintre inteligența artificială și creația muzicală. La dezbaterile din cele trei zile vor lua parte: Romeo Cozma (profesor la Universitatea din Iași, catedra Jazz și Muzică Ușoară), Dima Belinski (pianist și compozitor), Larisa Perde (fondator și manager Șaraimanic), Tudor Sbîrcea (psihoterapeut), Sebastian Androne-Nakanishi (compozitor) și Andrei Petrache (compozitor). Moderatori vor fi Horia Ghibuțiu (director editorial al A.G. Radio Holding), și Vasile Hotea-Fernezan (jurnalist TVR Cluj).

„Întâlnirile” vor aduce în fața publicului și artiști din festival, mai exact pe Fun Lovin’ Criminals, 7th SENSE și Nani Noam Vazana. De asemenea, în cea de-a doua zi de discuții, publicul se va întâlni cu un invitat-surpriză. „Întâlniri pe prispă” este un eveniment susținut de TSV Line - member of PM Tehnic.

O experiență muzicală completă trăită pe ulițe și în case vechi românești

În perioada 1 - 3 septembrie, Parcul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca se transformă într-o lume vibrantă și plină de ritmuri. Pe lângă muzică și mari artiști, Jazz in the Park aduce o serie de activități menite să încânte și să inspire publicul de toate vârstele:

Music Lounge by BRD - un loc în festival în care participanții vor putea participa la ateliere live de percuție, chitară, pian, dedicate atât celor care nu au mai atins vreun instrument, cât și celor care vor să cânte în parc

- un loc în festival în care participanții vor putea participa la ateliere live de percuție, chitară, pian, dedicate atât celor care nu au mai atins vreun instrument, cât și celor care vor să cânte în parc Curtea cu vinyluri by Pepsi - un târg de discuri cu cei mai faini vânzători din țară și echipamente muzicale de la producători autohtoni

- un târg de discuri cu cei mai faini vânzători din țară și echipamente muzicale de la producători autohtoni Play Area by Digi - un loc de joacă cu simulatoare muzicale amuzante

Gurmanzii vor găsi pe lângă clasicele food truck-uri și trei curți cu restaurante pop-up: Visuin, Cimbru și Bruto, o piață gourmet cu produse tradiționale românești, precum și o curte cu vinuri, organizată de Crush, o curte cu ateliere de gin Tanqueray și un atelier de pizza organizat de Birra Moretti.

Nu puteau lipsi artizanii de la Jazz in the Park. La Iarmaroc, publicul va putea descoperi și cumpăra produse inedite ale producătorilor locali sau vor putea urmări documentare interesante din lumea artizanilor.

Copiii vor avea parte de activități special dedicate lor. Vor exista două zone în festival dedicate copiilor, organizate de Farmec, Kiddo Care și Qub Education, iar aceștia vor putea participa la ateliere de muzică în Music Lounge.

People's festival, people’s aftermovie

Jazz in the Park este despre oameni și comunitate așa că, pentru al doilea an consecutiv, cei care vin la festival vor putea să înregistreze cele mai frumoase momente trăite la festival și să le revadă apoi în People's Aftermovie. Conceptul se bazează pe implicarea activă a publicului, oferindu-le posibilitatea de a fi și ei creatori de conținut și de a-și documenta propriile experiențe. Filmul va fi realizat cu sprijinul BRD- Groupe Societe Generale.

Povestea ultimelor trupe anunțate, spusă de Jazz in the Park

Nani Noam Vazana sings Landino - Noam "Nani" Vazana este una dintre puținele artiste din lume care scriu și compun piese în limba Ladino, aflată în pericol de dispariție. A durat ceva timp până când artista din Israel și-a găsit identitatea culturală, iar acum pare să meargă pe un drum care i-a fost întotdeauna destinat. Anul trecut a lansat albumul „Ke Haber" (Ce e nou), în care captează spiritul acestei limbi și culturi matriarhale străvechi, reinterpretat pentru secolul al XXI-lea. În piesele ei, ritmurile de jazz se împletesc cu ritmuri de flamenco și instrumentații surprinzătoare. Rezultă un mozaic muzical magic de care o să ne bucurăm la Jazz in the Park 11.

Vazana.Simone.Bach - Noam Vazana va susține două concerte în cadrul Jazz in the Park. Cel de-al doilea este un proiect tribut legendarei Nina Simone, care s-a inspirat mult din muzica clasică, în special a lui Bach. Vazana își aduce propria interpretare a muzicii clasice pe acorduri celebre compuse de Nina Simone.

Pantaloons - este un trio din Slovenia care a apărut pentru prima dată pe scena muzicală ca parte a trupei Chilli Brass Band în 2016. După câteva compoziții, cei trei membri ai trupei au adus stilul lor unic de muzică pe harta muzicii electronice, combinată cu un strop de jazz, funk, breakbeat, dubstep și altele. Sunt tineri, sunt fun, sunt funk, și vin la Cluj-Napoca în perioada 1 - 3 septembrie.

FUNKorporation - trupă fondată în 2011, în Cluj-Napoca, de care ne leagă o istorie și amintiri. În 2015 a câștigat locul II la concursul internațional Jazz in the Park. Cu ritmuri funky, linii de bas puternice amestecate cu elemente de jazz, soul, blues, muzică balcanică și o atitudine pozitivă, trupa a susținut până acum peste 200 de concerte pline de energie. Adăugăm încă unul la Jazz in the Park Festival.

Andrei Petrache Trio: una din cele mai promițătoare trupe de Jazz din România, APT revine la Jazz in the Park, după ce în vară a participat la concursul festivalului și a câștigat premiul pentru cea mai bună compoziție. Andrei Petrache este unul din muzicienii care acum contribuie la dezvoltarea unui stil de jazz românesc, local, fiind într-un anturaj select, creat în jurul academiei de muzică din București.

Descrieri detaliate și linkuri de ascultare pentru artiști găsiți pe site-ul www.jazzinthepark.ro.

Despre festivalul Jazz in the Park

Jazz in the Park este un festival manifest care combină muzica bună cu promovarea de valori pozitive în comunitate. Festivalul a găzduit până acum peste 400 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen.

În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei „Best Small European Festival” la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards. El a devenit astfel primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment. De asemenea, festivalul a fost finalist de 4 ori la aceeași categorie, ultima nominalizare fiind chiar anul trecut.

