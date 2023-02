Cine este artistul cu cel mai mare tarif din România. Lista de prețuri pentru un concert

Iarna este pe sfârșite și se apropie perioada concertelor și evenimentelor în aer liber. Prin urmare, firmele de impresariat au început să trimită liste de prețuri către primăriiile din țară.

Foto Facebook Delia

Artistul român cu cel mai mare onorariu

Cel mai mare onorariu din acest an îl are cântăreața INNA. Artista cere pentru 40-45 de minute între 17.000 și 19.000 de euro, plus TVA, pe lângă cheltuielile pentru transport, scrie presshub.ro.

Nici Loredana Groza nu se lasă mai prejos. Alături de trupa sa, Loredana solicită pentru un concert de 45 de minunte, nu mai puțin de 15.000 de euro plus TVA. Același onorariu îl au și cei de la Carla’s Dreams pentru mai puțin de o oră de muzică live.

Delia cere pentru un show 40 de minute nu mai puțin de 12.500 de euro.

