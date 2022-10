Delia, Nicole Cherry și The Motans, la Zilele Clujului. VEZI programul pentru ziua de vineri

Joi, 6 octombrie, a debutat ediția a X-a a Zilelor Clujului, în Piața Unirii cu teatru. Clujenii au asistat la piesele „Dragostea mea - Florin Piersic'' și „O noapte furtunoasă” a Teatrului Național Cluj-Napoca.

Joi, 6 octombrie, a debutat ediția a X-a a Zilelor Clujului, în Piața Unirii cu teatru/ Foto: Zilele Clujului. Facebook

Ediția a X-a a Zilelor Clujului a început, joi, 6 octombrie. Clujenii sunt așteptați la evenimentele programate în Piața Unirii, Parcul Central, pe Bulevardul Eroilor și strada Potaissa, în Piața Muzeului, în campusul USAMV, la bazele sportive din Mănăștur și Gheorgheni, în Piața Karl Liebknecht, Iulius Parc, pe strada Napoca și în multe alte locuri din oraș.

După un start spectaculos, cu 3.000 de persoane la seara de teatru, a început a doua zi de evenimente! Concerte live, spectacol de video mapping, drone și artificii, evenimente culturale, momente dedicate întregii familii, mâncare delicioasă, vinuri alese și multă distracție la sărbătoarea tuturor clujenilor.

Vineri, de la ora 17:00 în Piața Unirii va avea loc un eveniment special cu sute de elevi, proiectul educativ muzical The Sound of Cluj. Sing it. Play it. Embrace it. susținut de msg România. 21 de școli din Cluj-Napoca și zona metropolitană vor crea un moment special punând în centru educația muzicală, creativitatea și inovația.

Urmează pe scenă unii dintre cei mai în vogă artiști ai țării: Nicole Cherry, Compact, The Motans și Delia. Organizatorii au pregătit și pentru astăzi un moment aparte, un spectacol unic de video mapping, drone și artificii de la ora 21:30, powered by NTT Data.

Programul detaliat pentru ziua de vineri:

Piața Unirii

16:30 Compania de teatru, acrobație și jonglerie Famous Art

17:00 Animație stradală cu personaje fantastice

17:00 The Sound of Cluj. Sing it. Play it. Embrace it.

18:30 Nicole Cherry

19:30 Compact

20:30 The Motans

21:30 Spectacol proiecție video mapping, drone și artificii

21:45 Delia & Band

Parcul Central

14:00-20:00 Fun Zone powered by Accesa: panou escaladă, pod indian, plasă escaladă, slackline, turn de lăzi, tir cu arcul, giant jenga etc.

14:00-22:00 Festivalul Gastronomic Internațional

14:00-22:00 Festivalul de Vin

14:00-20:00 Festivalul Multiculturalității

14:00-20:00 Târgul Meșterilor Populari

14:00-20:00 Caricaturi la cornet

14:00-20:00 Promenada Cărților

14:00-20:00 Animație stradală cu personaje fantastice

14:00-20:00 Ateliere de creație: pictură Çini, pictură Ebru, pictură Tezhip, desen în creion, caligrafie osmană, țesut covoare

14:00-20:00 Ateliere pentru copii

14:00-20:00 Tabăra Nomadă: echitație pentru copii

14:00-20:00 Expoziție artistică din materiale sustenabile și tehnici neconvenționale

17:00 Concert organizat cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României

17:00-20:00 Animație stradală cu personaje fantastice

Concerte

18:00-18:30 Rock Academy

18:30-19:00 Școala de muzică Voltaj Academy

19:00-19:30 Școala de muzică The Beat

19:30-20:00 Edina & Friends

20:00-21:00 Vibes Live Band

21:00-22:00 Natif

Piața Muzeului

10:00-23:00 Târguțu' Vintage

14:00-20:00 Caricaturi la cornet

18:00-22:00 Concerte: Adriana Andreica, Oana Dragomir & Zoltán Kacsó, Boemis, Ionuț Mangu & Friends, Grupul Folk Rai, Magda Puskas & Rareș Suciu

Bulevardul Eroilor

7-9 octombrie: 14:00-20:00 Caricaturi la corne

Parcul Iulius

19:30 Best of Broadway | spectacol de musical: Asociația Culturală Opera Vox

Casino-Centrul de Cultură Urbană

17:00-17:30 Mic curs de norvegiană pentru începători

18:00 Dans pentru viață – Eveniment caritabil

Turnul Croitorilor

10:00-18:00 Expoziții

Orașul și Academia – expoziție foto-documentară

Fotopia Festival: Portret de voluntar – expoziție de fotografie

Turnul Croitorilor de-a lungul timpului – expoziție foto-documentară

17:00 Inaugurarea Bibliotecii Fotopia

