Un cuplu de italieni a plecat în vacanță la Cracovia, dar au ajuns în Craiova. Cum s-a produs eroarea?

Un cuplu de italieni s-a îmbarcat în avion pentru a ajunge în Cracovia, Polonia, însă ei s-au trezit la 1.200 km distanță, în Craiova, România.

Un cuplu s-a trezit în Craiova, deși ei voiau să ajungă în Cracovia/ Foto: pixabay.com

Imaginaţi-vă scena. Plecaţi în vacanţă, în Polonia, în frumosul oraş Cracovia, unde vă aşteaptă şi prietenii. Şi, de îndată ce coborâţi din avion, la aeroport, vă aflaţi la peste 1.000 de kilometri distanţă, în Craiova. În România, lângă București, scrie newsweek.ro care citează gazzettinodelchianti.it.

Cuplul de italieni a mers la o cunoscută agenție de turism din Florența, Italia, pentru a cumpăra două bilete de avion spre Cracovia, Polonia.

Din cauza asemănării de nume dintre Cracovia și Craiova, cei doi italieni s-au trezit în România.

„În naivitatea mea, am crezut că acesta este numele oraşului scris în poloneză. Am avut încredere şi ne-am continuat călătoria în pace. Când am coborât la aeroport şi am realizat că suntem în România a fost un şoc”, a spus ea pentru sursa citată.

Deoarece nu au mai avut cum să organizeze un zbor spre Cracovia pe timpul vacanţei rămase, cei doi s-au cazat la un hotel din Craiova, iar la întoarcere spun că vor rezolva situaţia cu agenţia e turism.

CITEȘTE ȘI: