Farmecul iernii se vede pe Masivul Vlădeasa, în Cluj! Un strat consistent de zăpadă s-a depus în zonă. GALERIE FOTO

Deși iarna părea că nu mai vine, acum îi putem vedea farmecul pe Masivul Vlădeasa. Salvamontiștii au publicat numeroase fotografii cu un strat consistent de zăpadă care s-a așternut ca o plapumă în zonă.

Zăpada s-a așternut ca o plapumă pe Masivul Vlădeasa în județul Cluj / Foto: Salvamont Vladeasa Cluj

În weekend, salvamontiștii clujeni au postat pe Facebook fotografii cu zăpada care s-a așternut peste „toată zona de creastă”, la Vlădeasa.

Aceștia au spus că sâmbătă a fost prima zi din sezonul rece în care s-a simțit că a venit iarna:

Zăpadă ca-n povești pe Masivul Vlădeasa / Foto: Salvamont Vlădeasa Cluj

„Prima zi din acest sezon când am simțit că avem parte de iarnă, poate și pentru că am profitat de zăpadă depusă și am dat câteva ture faine. Pentru cunoscători, deasupra pădurii, toată zona de creastă are un strat consistent de zăpadă”, au spus salvamontiștii.

Salvamontiștii au „desenat” pe zăpadă cu schiurile / Foto: Salvamont Vlădeasa Cluj

Odată cu venirea zăpezii, salvamontiștii au practicat și un cunoscut sport de iarnă - schiul. Zăpada a fost suficient de mare încât oamenii să poată „da câteva ture faine”.

CITEȘTE ȘI: