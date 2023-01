Concerte și artificii, de „Mica Unire”, în centrul Clujului. Care este programul manifestărilor?

Ziua Unirii Principatelor Române va fi sărbătorită la Cluj cu concerte de muzică populară și rock, dar și cu un impresionant foc de artificii.

Concerte și artificii, de „Mica Unire”, în centrul Clujului. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Marți, 24 ianuarie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca va avea loc un regal folcloric.

Vor concerta: Marian Gabrian Sfechiș, Suzana și Daciana Vlad, Narcisa și Ana Georgeta Balla, Ansamblul Folcloric Românașul, Ansamblul Folcloric Mărțișorul, Ovidiu Purdea Someș, Maria Golba Somlea, Maria Lobonș, Lucia Potra, Cristian Totpati, Mihaela Grindean, Ana Ilca Mureșan, Sava Negrean Brudașcu, Aurel Tămaș. Acompaniază: Orchestra Regal Transilvania.

De la ora 19, va susține un concert trupa Semnal M, iar de la 20, va avea loc un spectacol de artificii.

Cât plătește primăria pentru distracția clujenilor?

Primăria Cluj-Napoca va aloca de la bugetul local suma de 220.000 lei pentru organizarea evenimentului 24 Ianuarie 2023 – Ziua Unirii Principatelor Române

În fiecare an Ziua Unirii Principatelor Române sau Mica Unire este marcată la Cluj-Napoca printr-o serie de manifestări oficiale de tradiție, dar și prin acțiuni cultural-artistice prin care se elogiază realitățile istorice premergătoare evenimentelor de la 24 ianuarie 1859, când Moldova s-a unit cu Țara Românească. Din punct de vedere istoric, Unirea Principatelor Române reprezintă un pas important pentru crearea statului național unitar român la 1 Decembrie 1918.

„Municipiul Cluj-Napoca a devenit unul dintre cele mai importante orașe din Europa în ceea ce privește vitalitatea culturală datorită unor evenimente de talie internațională precum TIFF, Untold, Jazz in the Park, Opera Aperta, Zilele Culturale Maghiare, Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Primăria organizează, de asemenea, anual o serie de evenimente de tradiție pentru clujeni și nu numai precum Ziua Unirii Principatelor Române, Zilele Clujului, Ziua Națională a României, Revelionul, reușind astfel să oferim cu fiecare ocazie o experiență unică, adaptată specificului evenimentului. În fiecare an «Ziua Unirii Principatelor Române» sau «Mica Unire» este marcată la Cluj-Napoca printr-o serie de manifestări oficiale de tradiție, dar și prin acțiuni cultural-artistice, prin care se elogiază realitățile istorice premergătoare evenimentelor de la 24 Ianuarie 1859 când Moldova s-a unit cu Țara Românească”, se arată în proiectul de hotărâre care va fi votat miercuri de consilierii locali.

În 2023, se sărbătoresc 164 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Conform analizei cheltuielilor din anii anteriori, bugetul solicitat pentru evenimentul „24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române” este de 115.000 lei (cheltuieli legate de prestațiile artiștilor - onorariu, transportul, cazarea și masa), 40.000 - costurile pentru scenă, sonorizare și lumini, 60.000 lei spectacol de artificii, 5.000 lei promovarea evenimentelor.

CITEȘTE ȘI: