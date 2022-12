Cele mai calde finaluri de an în România, în secolul 21. La Cluj, temperaturile au ajuns la 15 grade înainte de Revelion

Crăciunul a trecut fără zăpadă la Cluj și pare că nici Revelionul nu va fi unul alb. Vezi care a fost cel mai cald final de an din secolul 21.

Vreme mai caldă pe final de an, în Cluj / Foto: Facebook - Municipiul Cluj-Napoca

Secolul 21 a adus finaluri de an destul de calde în România, temperaturile depășind chiar și 20 de grade Celsius în unele județe din țară.

Și în acest an vom avea un final de an mai călduros. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că vremea se va încălzi ușor în toată țara până pe 1 ianuarie, iar probabilitatea de ploi este mare la final de an. În Transilvania, temperaturile pe timp de zi vor fi între 9 și 10 grade în ultimele zile din decembrie, conform prognozei meteo.

Cel mai cald final de an din Cluj în secolul 21

Conform unei analize hotnews.ro, cel mai cald final de an din secolul 21 de la Cluj a fost înregistrat în anul 2020. Atunci, temperaturile au ajuns să fie de aproape 15 grade Celsius pe 30 decembrie (mai exact, +14,5 grade Celsius). Înainte de asta, cel mai călduros final de an a fost pe 29 decembrie 1985, când temperaturile au ajuns la +13,5 grade Celsius.

Însă dacă ne uităm și în restul țării, temperaturi de peste 20 de grade au fost înregistrate la final de an. Acest lucru s-a întâmplat în 2015, pe 27 decembrie, în Târgoviște, unde vremea s-a încălzit până la +21 grade Celsius. Tot 21 de grade Celsius au fost înregistrate și la Giurgiu, tot pe 27 decembrie, însă în anul 2000.

În anul 2000 s-au mai înregistrat temperaturi de peste 20 de grade în Călărași (20,1 grade Celsius pe 28 decembrie), iar în 2015 s-au înregistrat 20,6 grade în Ploiești, pe 27 decembrie 2015.

Temperatura minimă și maximă absolută de la Cluj

Clima Clujului este „moderat continental”, iar condiţiile climatice generale ale oraşului reflectã, în mare parte, specificul climatului regiunilor de dealuri din sectorul vestic al ţãrii.

Din datele de observaţie rezultă că la Cluj temperatura maximã absolutã, din ultimele decenii, a fost 35.5 °C (înregistrată la 12 august 1961), iar temperatura minimă absolută a fost – 34.2°C (înregistrată la data de 23 ianuarie 1963).

Zilele cu îngheţ, însumează anual, în medie, 123.9 zile ceea ce reprezintă 34% din totalul zilelor dintr-un an.

Numãrul de zile cu precipitaţii, adică acele zile în care cantitatea de ploaie căzută sub diferite forme a fost ≥0.1 mm, se ridică anual, în medie, la 139.3 zile ceea ce formează 38.2% din totalul zilelor dintr-un an. Durata medie a intervalului cu strat de zăpadă la sol atinge anual 57.2 zile, cu numãrul cel mai ridicat în lunile de iarnă.

