Ultimele seri în care clujenii se pot bucura de festivalul Lights On. Top cele mai vizitate instalații de lumini. FOTO

Clujenii mai au la dispoziție trei seri în care se pot bucura de instalațiile de lumini din cadrul festivalului Lights On. Festivalul se încheie în 27 noiembrie.

Clujenii mai au la dispoziție trei seri în care se pot bucura de instalațiile de lumini din cadrul festivalului Lights On/ FOTO: Lights On Romania/Facebook

Artiști din România, Franța, Polonia, Franța și Mara Britanie expun la Cluj-Napoca instalații care au colorat ultimele șapte zile toate rețelele sociale și au făcut ca un mare număr de clujeni să iasă din case pe timpul serii în ciuda temperaturilor scăzute. Asociația Daisler încearcă să transforme în această perioadă orașul într-o mare galerie de artă de care publicul să se bucure cu titlu gratuit, în beneficiul tuturor. Așa se face că ediția din acest an include 10 lucrări extrem de interesante pe care suntem convinși că le-ați văzut deja distribuite pe toate canalele de medii sociale.

Printe cele mai populare lucrări din acest an se numără Butterfly Cluster a britanicei Anne Bennett. Lucrarea atrage prin coloritul puternic al celor peste 1.600 de fluturi expuși într-una dintre pergolele din Iulius Parc.

Instalația de lumini Butterfly Cluster. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

in[visible] a clujeanului Daniel Popescu a stârnit atât interes pe canalele de medii sociale încât a fost confirmată pentru cel de-al doilea festival internațional pentru luna ianuarie.

Instalația de lumini [in]visible. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca



Diva, produsă de artistul francez Thomas Voillaume, a atras clujenii pentru prima oară în zona Record Park, mulți dintre cei care au ajuns să o vadă au descoperit și locațiile Stables și Bruto pentru prima oară.

Instalația de lumini Diva. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca



De asemenea, lobby-ul Hampton by Hilton a fost luat și el cu asalt de spectatori în căutarea lucrării Light & Geometry aparținând Cristinei Toadere.

Instalația de lumini Light&Geometry/ FOTO: Lights On Romania/Facebook



Duminică seara, publicul poate urmări pe instalația Stringed toate mesajele propuse în cadrul campaniei derulate pe paginile de facebook și instagram Lights On.

Instalația de lumini Stringed. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

„Suntem un festival nomad, deci încercăm prin Lights On să explorăm an de an alte spații și încercăm să activăm locuri noi din oraș, pe care să le prezentăm și publicului. Anul acesta am ajuns în Record Park și le-am arătat oamenilor zona asta din oraș, am ajuns pentru prima dată să colaborăm cu Muzeul de Istorie a Transilvaniei, am revenit și în Iulius Parc și am reușit să punem zona în evidență dintr-o perspectivă nouă. E doar unul dintre elementele care face Lights On un eveniment altfel”, a explicat Andi Daiszler, inițiatorul Lights On Romania.

Sub egida „Light is more than energy”, ediția din această iarnă prezintă, într-o manieră extrem de deschisă și onestă, consumul de energie pe care fiecare instalație de lumină îl are, astfel încât publicul să înțeleagă că este în măsură să contribuie activ la economisirea energiei electrice - un subiect extrem de dezbătut în această perioadă. Toate instalațiile au un consum cumulat de 3,5 kWh, echivalentul unei locuințe cu doi adulți și doi copii ce desfășoară activități cotidiene.

Festivalul de la Cluj se încheie duminică seara, 27 noiembrie.

