Veste bună pentru iubitorii de drumeții! Drumul care străbate România va fi gata în această toamnă

România va fi străbătută de cel mai lung traseu turistic ce va lega nordul cu sudul țării, de la Mânăstirea Putna, simbol al unității de credință al românilor, la Dunăre. Traseul are o lungime de 1.400 de km.

România va fi străbătută de cel mai lung traseu turistic ce va lega nordul cu sudul țării/ Foto: Facebook - Tasuleasa Social

Inițiatorii proiectului Via Transilvanica au fost prezenți la festivalul Untold și au anunțat că acest traseu care se întinde pe o distanță de 1.400 de km va fi finalizat în întregime în acest an, iar marea deschidere va fi marcată cu un târg la Alba Iulia, în 8 octombrie.

În urmă cu 5 ani câțiva voluntari antrenați în proiecte sociale, cei de la Asociația Țăsuleasa Social, au desenat pe harta României cel mai mare traseu turistic ce străbate țara de la nord la sud. În momentul de față traseul se apropie de finalizare și își așteaptă pe iubitorii de drumeții și pe cei care doresc să descopere România altfel.

Alin Ușeriu, fratele Ultramaratonistului Tibi Ușeriu, a început marcarea și omologarea drumului turistic și de pelerinaj, care să unească oameni, comunități, culturi și tradiții.

De la stânga la dreapta, Alin Ușeriu coordonator Asociația Țăsuleasa Social, ultramaratonistul Tibi Ușeriu, Edy Chereji director comunicare UNTOLD/ Foto: monitorulcj.ro

Spania are Camino de Santiago de Compostela, România are Via Transilvanica

Spania are Camino de Santiago, iar România are Via Transilvanica. Este o comparație care a tot fost făcută nu doar de cei care au luat la pas traseulpână în porțiunile inaugurate, dar chiar de către inițiatori.

Drumul lui Iacob cunoscut ca și Camino de Santiago este un traseu de pelerinaj creștin străbătut din perioada Evului Mediu care are ca destinație mormântul apostolului Iacob cel Mare din Catedrala din Santiago de Compostela.

În fiecare an ajung pe jos la Santiago de Compostela sute de mii de pelerini şi aproape 3 milioane de turişti de pe toate continentele.

Cele patru rute de pelerinaj, împreună cu toate catedralele şi bisericile, spitalele şi adăposturile pentru pelerini, fac parte din Patrimoniul Umanităţii.

Cel mai aglomerat este El Camino Frances, care pleacă din orașul francez Saint-Jean-Pied-de-Port și are 769 de kilometri.

O altă rută este și El Camino del Norte. Aceasta trece prin partea de nord a Spaniei, plecând din Irun, de-a lungul a 840 de kilometri.

În ultimele decenii s-a produs o reală renaştere a pelerinajului, iar ca o recunoaştere a însemnătăţii sale pentru lumea culturală şi spirituală europeană, din 1987 Camino de Santiago a devenit Drum Cultural European.

„Via Transilvanica este un hibrid între Camino de Santiago, cel mai cunoscut traseu din Europa și Pacific Crest Trail din Statele Unite care de mai bine de 100 de ani a schimbat fața turismului mondial. Din cauza aceasta Via Transilvanica va avea o șansă, România este o destinație foarte frumoasă, Transilvania de asemenea, dar mai lipsește ceva și anume să ne asumăm ca și țară”, a declarat Alin Ușeriu în timpul conferinței de la festivalul Untold.

Fratele lui Alin Ușeriu, ultramaratonistul Tibi Ușeriu se va pregăti pentru parcurgerea traseului de la un capăt la altul.

Traseul, o experiență și sufletească, nu doar fizică

Chiar dacă este un traseu turistic enorm de parcurs, cei care îl vor străbate de la un capăt la altul se vor îmbogății și sufletește. Din punct de vedere cultural, drumețul va avea ocazia să fie purtat într‑un mod unic, atât prin istoria României, cât și prin realitatea modernă.

Astfel, acesta va avea acces la o abordare diferită față de clișeele și stereotipurile cunoscute și va avea ocazia să experimenteze natura într‑un mod veritabil, din Obcinele Bucovinei, pe lângă munții Călimani până la depresiunile ce duc la portul Dunării.

Traseul de 1.400 de km ar putea aduce în câțiva ani mii sau zeci de mii de turiști din toată lumea, dornici să descopere România.

Cum ne pregătim pentru traseu?

Chiar dacă traseul este unul dificil, cu o pregătire fizică și psihică potrivită, oricine poate realiza traseul. Există și un ghid cu recomandări și sfaturi pentru realizarea traseului în deplină siguranță.

Pe lângă antrenament, drumeții trebuie să ofere maximă atenție bagajului deoarece nu pot merge doar în adidași, este nevoie de echipament adecvat.

Perioada ideală de drumeție trebuie aleasă în funcție de temperaturi, de lumina din timpul zilei și de posibilitățile de cazare. Cele mai potrivite perioade ar fi lunile mai‑octombrie, cu seri și dimineți răcoroase, dar nu trebuie să uităm faptul că în zonele muntoase, vremea tinde să fie capricioasă și schimbătoare.

În ceea ce privește încălțămintea, nu este recomandat să porniți la drum cu încălțăminte nouă, deoarece pot apărea dureri încă din prima zi. Nici încălțămintea foarte veche nu este recomandată din cauză că va fi solicitată foarte mult și se poate deteriora mai repede. Pentru clima din România bocancii de munte cu interior din piele și șosete potrivite pentru aceștia sunt cea mai bună alegere. Șosetele de trekking sunt cele care vor menține piciorul uscat. Îmbrăcămintea ar trebui să fie specială pentru drumeții, ușoară și aerisită. Foarte practici și ușori în greutate sunt pantalonii de munte, care pot fi transformați în pantaloni scurți.

