TikTok anunță parteneriatul cu UNTOLD: „Temple of Luna” se vede anul acesta pe platformă

TikTok sărbătorește muzica și artiștii și aduce magia unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume mai aproape de fanii de pe platformă prin parteneriatul cu UNTOLD.

TikTok anunță parteneriatul cu UNTOLD / Foto: Facebook UNTOLD

Fanii muzicii din comunitatea TikTok vor avea astfel ocazia să intre în universul UNTOLD și să fie mai aproape de artiștii preferați, urmărind cele patru zile de festival live, pe TikTok.

În plus, aceștia vor putea să interacționeze cu creatorii de conținut care vor transmite experiența din cadrul festivalului pe platformă.

3.200 de video-uri cu hashtag-ul #untoldfestival

TikTok continuă să susțină crearea de experiențe autentice pentru utilizatorii din România. La rândul ei, comunitatea TikTok a folosit platforma pentru a-și arăta entuziasmul pentru edițiile anterioare UNTOLD, dar și aprecierea față de muzică.

Până în prezent, aproximativ 3.200 de videoclipuri cu hashtag-ul #untoldfestival au fost postate pe TikTok, înregistrând peste 84.9 milioane de vizualizări.

Astfel, TikTok și-a propus să le ofere utilizatorilor platformei ocazia să fie parte din experiența UNTOLD și s-a alăturat celei de-a șaptea ediții a festivalului, care va avea loc în perioada 4-7 august la Cluj-Napoca, sub tema „Temple of Luna”.

Challenge #untoldfestival pe TikTok

În cadrul parteneriatului, TikTok a lansat hashtag challenge-ul #untoldfestival. Pentru a participa, utilizatorii sunt invitați să realizeze un clip video în care dansează pe melodia preferată, iar cei care postează clipul pe TikTok au șansa să apară pe Mainstage-ul festivalului UNTOLD.

De asemenea, fanii muzicii de pe TikTok pot să folosească filtrul dedicat ediției UNTOLD de anul acesta, UNTOLD Crush.

„Suntem entuziasmați să aducem magia UNTOLD pe TikTok și în acest an. TikTok este o platformă pentru creativitate, este locul în care oamenii învață lucruri noi și unde descoperă numeroase melodii prin care își pot spune poveștile. Nu în ultimul rând, este locul unde artiștii au ocazia să ajungă la o nouă generație de fani. UNTOLD reunește cei mai mari artiști din lume și este unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzică din România și nu numai, așa că ne bucurăm că prin acest parteneriat vom putea să îi aducem pe fanii de pe TikTok în inima festivalului și, bineînțeles, să ne întâlnim cu aceștia la Cluj”, a declarat Paula Kornaszewska, Head of Operations Central and Eastern Europe, TikTok.

În plus, cei prezenți la Cluj se vor putea întâlni cu o mulțime de creatori de conținut, printre care Louis Florea @louismflr și Lorena Vișan @lorevsn, dar și creatori cunoscuți la nivel internațional, precum Adam Kajumi @adamkajumi și Vivien & Norbi @vivi_es_norbi, care vor fi prezenți la cornerul TikTok din cadrul festivalului, unde va exista o serie de activări special create pentru aceștia.

Fanii pot face parte din experiența UNTOLD, urmărind contul oficial de TikTok @untold.festival și hashtag-ul #untoldfestival.

