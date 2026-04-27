Cine-concerte la TIFF.25: muzică live pentru trei universuri cinematografice

Programul de cine-concerte ale celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (12-21 iunie) aduce în prim-plan trei titluri care traversează epoci, regiuni și stiluri diferite: „Meandre”, „Nopți albe” și „Parisul doarme”.

Realizat în 1925, „Parisul doarme” aparține începuturilor cinemaului fantastic și impresionează prin inventivitatea vizuală | Foto: TIFF

De la o capodoperă românească mai puțin cunoscută la o călătorie în peisajul arctic sau fantezia începuturilor cinematografiei, selecția propune experiențe care recontextualizează aceste filme prin întâlnirea cu muzica live.

„Meandre” (r. Mircea Săucan, România, 1967)

Miercuri, 17 iunie, ora 19, la Casa de Cultură a Studenților.

Bazat pe un scenariu de Horia Lovinescu, „Meandre” reprezintă una dintre cele mai îndrăznețe și atipice propuneri ale cinemaului românesc din anii ‘60, care l-a confirmat pe Mircea Săucan ca pe un autor singular, conectat la tendințele cinematografiei europene.

Filmul „Meandre”, interzis de regimul communist după premieră, filmul e considerat o capodoperă | Foto: TIFF

Povestea urmărește destinele complicate ale unui arhitect talentat aflat într-o cumpănă (Mihai Pălădescu), al femeii căsătorite pe care o iubește (Margareta Pogonat) și al fiului acesteia (Dan Nuțu), toți trei aflați într-un moment de criză interioară. Meandre a fost interzis de regimul comunist imediat după premieră, soartă pe care au avut-o și alte filme ale lui Mircea Săucan. „În ciuda unui asemenea tratament, filmul rămâne o capodoperă, trecerea anilor n-a tulburat nicidecum limpezimea estetică și spirituală a mesajului său”, scria criticul de film Călin Căliman.

GOLAN este un proiect muzical care combină muzica electronică cu instrumente live, într-un stil propriu. Format în 2013, a crescut rapid pe scena muzicală din România și a ajuns să fie prezent atât în festivaluri importante, cât și în contexte live variate, de la show-uri clasice la formule extinse, cu orchestră. Așa îi veți întâlni și la TIFF.25, unde vor acompania muzical proiecția filmului Meandre.

„Nopți albe” (Nooit meer slapen, r. Boudewijn Koole, Țările de Jos, 2016)

Joi, 18 iunie, ora 21:30, la Muzeul de Artă.

Un tânăr geolog ajunge în nordul Norvegiei, într-o expediție științifică care îl duce mult dincolo de obiectivul inițial. În peisajul tundrei arctice, unde ziua nu se mai termină, orientarea devine tot mai dificilă, iar drumul planificat se transformă într-o experiență de supraviețuire. Inspirat de romanul lui Willem Frederik Hermans, „Nopți albe” te face părtaș la o călătorie tensionată care se transformă într-o căutare a sinelui.

Coloana sonoră a filmului (distinsă cu premiul Golden Calf – echivalentul olandez al Oscarului - pentru Cea mai bună muzică) este reinterpretată live chiar de muzicienii implicați în înregistrarea originală, Alex Simu și George Dumitriu, cei doi lucrând constant de-a lungul anilor, atât în muzica de film, cât și în proiecte de concert și creație interdisciplinară. Simu și Dumitriu sunt extrem de activi pe scena internațională de jazz și au colaborat cu unii dintre cei mai importanți artiști ai genului.

„Parisul doarme” (Paris qui dort, r. René Clair, Franța, 1925)

Sâmbătă, 20 iunie, ora 21:30, la Muzeul de Artă.

Acompaniamentul live e semnat de Stéphane Scharlé, care construiește sunetul în timp real cu un setup hibrid (tobe + electronic)

„Parisul doarme” (r. René Clair) este debutul lui René Clair și una dintre primele încercări de cinema fantastic din istoria cinematografiei, pornind de la o idee simplă și inventivă: Parisul este brusc oprit în loc de un savant nebun și doar câțiva oameni scapă acestui fenomen misterios. Din această premisă, filmul construiește un univers vizual în care orașul devine în același timp decor și personaj, transformat într-un spațiu suspendat, aproape oniric. Filmul se remarcă prin inventivitatea sa vizuală și felul în care privește Parisul ca pe un teren al imaginației, anunțând stilul unui regizor care va deveni canonic.

Pentru această proiecție, coloana sonoră este construită live de Stéphane Scharlé, baterist și inițiator al proiectului OZMA, cunoscut pentru demersurile sale interdisciplinare la granița dintre muzică și imagine, cu care a avut peste 500 de show-uri în întreaga lume. Pornind de la setul de tobe, acesta a dezvoltat un instrument propriu care îi permite să creeze în timp real structuri ritmice și straturi sonore, ceea ce duce la efecte electronice surprinzătoare.

Abonamentele pentru festival au fost puse în vânzare online.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

