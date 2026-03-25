TIFF aduce toate filmele lui Corneliu Porumboiu. De la „A fost sau n-a fost?” la „La Gomera”.

Festivalul Internațional de Film Transilvania celebrează în acest an unul dintre cei mai importanți cineaști români contemporani: Corneliu Porumboiu.

În 2011, îmbrăcat în echipament de fotbal, una dintre marile sale pasiuni, Corneliu Porumboiu a apărut pe afișul celei de-a 10-a ediții TIFF

La două decenii de la debutul său în lungmetraj, festivalul îi dedică o retrospectivă integrală, care va include toate filmele sale, de la „A fost sau n-a fost?” (2006) până la „La Gomera” (2019).

Dublu câștigător al Trofeului Transilvania, cea mai importantă distincție a festivalului, Corneliu Porumboiu va primi Premiul special al ediției aniversare - Trofeul TIFF.25 și va susține un masterclass dedicat publicului și profesioniștilor din industrie.

„A fost sau n-a fost?" a deschis TIFF în 2006 și i-a adus regizorului Corneliu Porumboiu primul Trofeu Transilvania

20 de ani de cinema: retrospectivă integrală Corneliu Porumboiu la TIFF.25

Autor esențial al Noului Cinema Românesc, Porumboiu s-a impus rapid pe scena internațională printr-un stil inconfundabil, în care umorul sec, rigoarea formală și reflecția asupra limbajului cinematic se împletesc într-un discurs profund despre adevăr, memorie și mecanismele puterii. „Un cineast ingenios și plin de umor, cu un apetit pentru jocuri conceptuale, Corneliu Porumboiu a construit treptat una dintre cele mai distinctive filmografii din cinemaul european contemporan”. (Variety)

Legătura cineastului cu TIFF a fost una strânsă chiar de la debutul său, „A fost sau n-a fost?”, care a deschis festivalul în 2006 și i-a adus primul Trofeu Transilvania.

În 2008, Porumboiu a făcut parte din juriul festivalului și a regizat unul dintre cele șapte spoturi James Bond ale ediției, iar în 2009 a câștigat cel de-al doilea Trofeu Transilvania, pentru „Polițist, adjectiv”. În 2011, îmbrăcat în echipament de fotbal, una dintre marile sale pasiuni, regizorul a apărut pe afișul celei de-a 10-a ediții TIFF, al cărei spot era la rândul lui inspirat de „A fost sau n-a fost?”. De-a lungul anilor, filmele sale au fost multipremiate și în secțiunea Zilele Filmului Românesc.

„Mă interesează modul în care limbajul modelează realitatea. În filmele mele, cuvintele nu sunt doar instrumente de comunicare, ci fac parte din acțiunea propriu-zisă. Uneori, ceea ce se spune devine mai important decât ceea ce se face” spunea Corneliu Porumboiu.

Porumboiu. Toate filmele. Un singur festival: TIFF.

Retrospectiva de la TIFF.25 reunește toate lungmetrajele regizorului. Debutul său, „A fost sau n-a fost?” (2006), prezentat la Cannes în Quinzaine des Réalisateurs, a câștigat Caméra d’Or pentru cel mai bun film de debut, devenind instant unul dintre titlurile definitorii ale Noului Cinema Românesc. Într-un orășel de provincie, o emisiune TV locală relansează, cu umor și ambiguitate, întrebarea dacă a existat cu adevărat revoluție în acel loc în decembrie 1989.

În anul următor, filmul a câștigat și trofeul pentru cel mai bun film la Premiile Gopo. Cu „Polițist, adjectiv” (2009), selectat în secțiunea Un Certain Regard la Cannes, Porumboiu a obținut Premiul Juriului și Premiul FIPRESCI pe Croazetă, confirmându-și statutul de autor major al cinemaului european contemporan. În film, un polițist urmărește un adolescent suspectat de trafic de droguri, dar ancheta declanșează treptat o criză de conștiință despre lege, limbaj și moralitate. Trofeului de la TIFF i s-au adăugat în anul următor nu mai puțin de 5 premii Gopo.

În „Când se lasă seara peste București sau metabolism” (2013), selecționat în competiția oficială a Festivalului de la Locarno, regizorul își continuă explorările radicale asupra limbajului cinematografic și relației dintre realitate și reprezentare, transformând povestea unui regizor și a unei actrițe care navighează o relație ambiguă în timpul filmării unui lungmetraj într-un eseu subtil despre cinema, corp și adevăr. „Al doilea joc” (2014), prezentat în secțiunea Forum a Berlinalei și distins cu premiul Zilelor Filmului Românesc la TIFF, este un experiment cinematografic unic, construit în jurul unui meci de fotbal din arhivă comentat chiar de regizor și tatăl său, devenit prilej de reflecție asupra memoriei și istoriei recente. Porumboiu va reveni la pasiunea pentru sport în documentarul „Fotbal infinit” (2018), care propune o meditație ludică asupra regulilor, libertății și obsesiei pentru perfecțiune.

Selecționat în Un Certain Regard la Cannes, „Comoara” (2015) a obținut Premiul Un Certain Talent, fiind apreciat pentru minimalismul său ironic și precizia observației sociale. Doi bărbați pornesc în căutarea unei comori îngropate într-o curte de la țară, într-o poveste despre speranță, obsesie, iluzii și moșteniri invizibile. La TIFF, unde este proiectat imediat după, regizorul primește din nou premiul pentru cel mai bun film românesc.

„La Gomera”, propunerea României la Oscar

Cel mai recent lungmetraj, „La Gomera” (2019), a fost prezentat în Competiția Oficială de la Cannes, marcând o nouă direcție stilistică în cinemaul lui Porumboiu, printr-o reinterpretare sofisticată și nu mai puțin ludică a filmului noir. A câștigat 9 trofee la Premiile Gopo, inclusiv pentru Cel mai bun film, și a fost propunerea României la Premiile Oscar.

În completarea celor șapte lungmetraje pe care cineastul le-a scris, regizat și produs, la TIFF.25 vor fi proiectate la pachet și două scurtmetraje și un mediu-metraj realizate în timpul și imediat după ce a absolvit UNATC la București: „Pe aripile vinului” (2002), „Călătorie la oraș” (2003) și „Visul lui Liviu” (2004). Ca bonus, Corneliu Porumboiu va introduce și unul dintre filmele sale străine favorite din programul general al festivalului.

„Retrospectiva Corneliu Porumboiu la TIFF.25 este o invitație de a (re)descoperi un autor care a redefinit, film cu film, nu doar cinemaul românesc, ci și felul în care limbajul, adevărul și realitatea pot fi puse sub semnul întrebării pe ecran”, transmit organizatorii Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Programul complet și detaliile despre masterclass vor fi anunțate în curând pe site-ul festivalului.

TIFF are loc între 12 și 21 iunie la Cluj-Napoca.

