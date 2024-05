TIFF.23: Competiţii internaţionale, filme româneşti, omagiu adus cinematografiei japoneze şi premiere în Piaţa Unirii. Multe alte surprize la ediţia din acest an.

Cea de a 23-a ediţie a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14 – 24 iunie 2024) aduce filme pentru toate gusturile şi multe alte surprize.

Cea de a 23-a ediţie a Festivalului Internațional de Film Transilvania/Foto: Lucaciu Luiza – monitorulcj.ro

Cea de a 23-a ediţie a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14 – 24 iunie 2024) aduce filme pentru toate gusturile. De la competiţii internaţionale, la filme româneşti, filme din cinematografia japoneză, premiere în Piaţa Unirii, la cine-concerte în diverse locaţii din Cluj-Napoca.

„Va fi un program eclectic. Nu e o singură direcţie. Sunt filme pentru toate gusturile. De la filme pentru cei mici până la comedii, filme de groază, filme pentru familii, multe descoperiri, focus pentru cinematografia japoneză, filme clasice, filme noi, filme româneşti, cine-concert. Avem filme româneşti. Avem multe filme documentare foarte bune. Mă bucur să aducem de la Cannes un film aşteptat de toată lumea cu actriţa Emma Stone, care va fi arătat acolo zilele acestea. Avem multe filme maghiare bune. E o sărbătoare a filmului şi de abia aştept să umplem din nou Piaţa Unirii. Anul acesta s-a suprapus cu Campionatul European de Fotbal, dar avem şi noi multe filme cu tematică sportivă”, a declarat Tudor Giurgiu, președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), într-o conferinţă organizată joi, 16 mai.

Aproape 200 de filme se văd la TIFF.23

La ediţia din acest an a TIFF-ului, publicul va putea viziona în locaţiile festivalului aproape 200 de filme în total. De asemenea, în curând va fi transmis şi juriul festivalului.

„Cred că avem o ediţie care este la acelaşi nivel cu care am obişnuit publicul. Veţi putea vedea 196 de filme. 169 de filme lungi, 20 de scurtmetraje şi 7 episoade din seriale TV. Din total, 42 sunt filme româneşti. Sunt filme pentru toate gusturile. Despre juriul festivalului nu avem prea multe să vă comunicăm. Sperăm ca săptămânile care vin să se mai lege surprize şi noutăţi. E important că în juriu avem personalităţi importante. De exemplu, Sibel Kekilli, pe care aţi văzut-o probabil în Game of Thrones”, a mai declarat Tudor Giurgiu.

TIFF.23 – In a reelationship

Anul acesta, organizatorii TIFF au renunţat la un singur spot pentru festival şi au creat mai multe spot-uri, sub format de reel-uri pe instagram, cu diverşi actori. Reel-urile vor putea fi astfel distribuite mai uşor, a explicat Mihai Chirilov, director artistic TIFF.

„Am zis să schimbăm cum făceam în anii trecuţi, mă refer aici la acea dezvăluire a spot-ului care urma să fie arătat în cinema înainte de fiecare film. Am făcut mici spoturi. Ideea ne-a venit de la un reel. Majoritatea dintre noi ne trimitem reel-uri între noi pe instagram. Unui prieten îi vom trimite un reel, în funcţie de ce ştim că îi place, altuia îi vom trimite altceva. Este felul în care schimbăm conţinut video în social media şi de aici prin extensie ni s-a părut foarte interesantă legătura dintre ce înseamnă să schimbi conţinut video în social media şi ce înseamnă să schimbi filme în cadrul festivalului, până la urmă asta facem şi noi în timpul TIFF-ului. Ne recomandăm filme în funcţie de gusturile fiecăruia. Inimile înseamnă felul în care cinema-ul ne face să ne apropie să vorbim despre asta, despre filme”, a precizat Mihai Chirilov.

Cea de a 23-a ediţie a Festivalului Internațional de Film Transilvania/Foto: Lucaciu Luiza – monitorulcj.ro

TIFF.23 anunță cele două competiții internaţionale

Cineaști aflați la primul sau al doilea lungmetraj din carieră concurează pentru trofeele competițiilor internaționale ale celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

12 producții din toată lumea se află în cursa pentru Trofeul Transilvania și celelalte premii ale Competiției Oficiale, în timp ce 10 filme își vor disputa premiul Competiției What’s Up Doc?.

„Filmele Competiției Oficiale sunt, în marea lor majoritate, despre personaje atipice, nonconformiste, despre reacții la presiunile sociale și nevoia de conexiune, afirmare sau independență - drame intimiste, comedii absurde, melodrame neconvenționale sau cronici de familie de calibre diferite, cu o ușoară predilecție pentru povești cu și despre tineri aflați în momente de răscruce, a explicat Mihai Chirilov, director artistic TIFF.

Titluri de filme din secţiunea Competiției Oficiale

După ce a câștigat premiul pentru regie la precedenta ediție TIFF cu Mangal (Charcoal), regizoarea braziliancă Carolina Markowicz revine în Competiția Oficială cu Punct de trecere (Toll), un film despre o mamă a cărei dragoste pentru fiul ei este atât de mare încât va face orice pentru a strânge bani să-l trimită într-o tabără de „vindecare” a homosexualității.

Într-un alt colț al lumii, în India, protagonista din Fata îndărătnică (The Adamant Girl, r. PS Vinothraj, premiat anterior la TIFF pentru debutul cu Pebbles) se luptă, la rândul ei, cu o situație absurdă din cauza societății profund patriarhale care nu concepe că o tânără ar putea decide persoana de care se îndrăgostește. Tot din India vine și Fetele tot fete (Girls Will Be Girls, r. Shuchi Talati), o poveste coming of age a unei adolescente dintr-un pension din Himalaya, a cărei mamă nu pare să fi cunoscut nici ea maturizarea.

Maturizarea forțată apare în Frate de-o vară (Summer Brother, r. Joren Molter, Olanda), un debut tăios despre o familie aparent fără speranță și fiul cel mic nevoit să crească brusc pentru a se salva. Tema adolescenței și a familiei este explorată și în Celălalt fiu (The Other Son, r. Juan Sebastián Quebrada, Columbia), în care un tânăr încearcă să facă pace cu moartea fratelui său și să găsească un mod prin care să-și continue viața.

Omul de argilă (The Dreamer, r. Anaïs Tellenne, Franța) este un basm despre puterea nebănuită a artei. Raphael, un bărbat cu alură de golem, fără un ochi, locuiește cu mama lui și are grijă de un conac părăsit. Apariția moștenitoarei domeniului, o artistă excentrică, îi va deregla existența. Tot o meditație despre artă, dar și un studiu coroziv despre o criză radicală de identitate, este și Daniel Auerbach (Israel), în care David Volach își joacă propriul rol, cel al unui regizor împotmolit în pre-producția noului său film după succesul debutului.

Titluri de filme din secţiunea What’s Up Doc?

Este al treilea an în care secțiunea What’s Up Doc? are o competiție dedicată în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, iar cele 10 titluri selecționate propun o întindere la limită a ideii de documentar, adunând laolaltă formate clasice, hibrid, ba chiar și o ficțiune abil camuflată în estetica de verité a genului.

„Pariul acestei selecții a fost de la bun început unul ambițios, acela de a nu o cantona în convențiile stas ale genului documentar – cu un plus de risc în acest an, în care am ales să nu perpetuăm inflația de filme apăsat politice care populează, oportunist, competiții similare internaționale, și să construim o realitate alternativă, o zonă de refugiu față de narațiunile dominante. Nu neapărat din frondă, ci cu speranța că unicul plonjeu din program în realitatea actuală să aibă forța, crudă, dar binevenită, a unui pumn în stomac”, a mai explicat Mihai Chirilov.

April în Franța (April in France, r. David Boaretto) începe după lockdown-ul impus în contextul pandemiei, în care o fetiță de 5 ani trăiește un coșmar atunci când trebuie să părăsească Londra unde a crescut și să se mute, temporar, în sătucul medieval din Franța de unde se trage stră-străbunicul ei. Ce părea la început un calvar devine o experiență magică atât pentru ea cât și pentru localnici.

Categoria pană (The Featherweight, r. Robert Kolodny) trimite direct în anii ‘60, în viața pugilistului italo-american Willie Pep, care la 40 de ani, după o viață plină de dezamăgiri, decide să revină în ring. E o poveste despre masculinitate și faimă, reminiscentă lui The Wrestler al lui Darren Aronofsky, și, totodată, calul troian din competiție.

La Reine (r. Nikola Klinger, Cehia), eseu experimental despre memoria individuală și colectivă dintr-o lume suspendată, ne face cunoștință cu Ian, un bărbat de 73 de ani a cărui viață boemă a stat mereu sub semnul dependenței de droguri. Acum, el trăiește într-o fostă stație de procesat lavandă, devenită cămin pentru o comunitate retrasă din civilizație.

Premisa pe muchie de cuțit din Zonă de conflict (Danger Zone, r. Vita Maria Drygas, Polonia) ar putea părea, la prima vedere, o ficțiune, dar este cât se poate de adevărată. Odată ce accepți asta, poți să te afunzi cu capul înainte în universul fascinant al agențiilor care le vând turiștilor dornici de senzațional vacanțe în zone de conflict. Ceea ce pentru mulți este o tragedie devine, astfel, distracția altora. Pentru un preț piperat, desigur.

Focus Japonia la TIFF.23

Ediţia din acest an aduce un omagiu cinematografiei japoneze prin Focus Japonia, un program eclectic care reuneşte filme de referinţă din istoria cinemaului, cele mai apreciate producţii recente, dar şi ateliere şi programe speciale.

Titluri din secţiunea Focus Japonia

Îmi amintesc de fiecare noapte (Remembering Every Night, r. Yui Kiyohara) vine de la Berlinală din 2022 şi vorbeşte despre timp şi trecerea lui, alături de trei femei care se intersectează în unul dintre cele mai mari cartiere rezidenţiale de lângă Tokyo

Regizorul Junta Yamaguchi este un veteran al poveştilor prinse-n bucle temporale. Râul (River, 3. Junta Yamaguchi, 2023) este o comedie fantasy indie care preia formula lui Groundhog Day şi o distilează la maxim, ca aerul rarefiat din staţiunea de munte unde are loc acţiunea. Acolo, angajaţii unui hotel îşi dau seama că sar în timp din două în două minute şi se chinuie să facă faţă situaţiei astfel încât oaspeţii să fie mulţumiţi.

Focus Japonia de astăzi nu ar fi fost completă fără Zile Perfecte (Perfect Days, 2023), cel mai recent titlu al legendarului Wim Wenders. Titrat drept giuvaier, capodoperă, operă de artă sau cel mai bun titlu din cinematografia cineastului, filmul spune povestea unui om simplu, care ştie să se bucure de toate lucrurile mărunte şi aparent neînsemnate ce formează viaţa.

Zilele Filmului Românesc la TIFF.23

Selecţia Zilelor Filmului Românesc de la TIFF reuneşte câteva dintre cele mai relevante producţii cinematografice din ultima perioadă. Dintre acestea, 12 lungmetraje şi 10 scurtmetraje se luptă pentru cele trei trofee ale competiţie ZFR. Selecţia include şi filme româneşti premiate anul trecut şi altele care vor avea premiera mondială la Cluj-Napoca.

Titluri la Zilele Filmului Românesc

Trei kilometri până la capătul lumii, al treilea lungmetraj regizat de Emmanuel Pârvu, va putea fi văzut, prima dată în România, la TIFF, după premiera de la Competiţia Oficială de la Cannes. E povestea lui Adi (interpretat de Ciprian Chiujdea, aflat la debut), un adolescent care realizează că dragostea necondiţionată a părinţilor e pusă la îndoială după ce un adevăr dureros iese la iveală.

CITEŞTE ŞI

TIFF.23 începe în forță cu o poveste despre răzbunare marca Luc Besson

În afara competiţiei, va fi proiectat Moromeţii 3 (r. Stere Gulea), care încheie trilogia bazată pe romanele lui Marin Preda.

„Veţi vedea un film de dragoste care povesteşte publicului despre cum s-a scris această carte importantă în istoria literaturii române. Niculae Moromete, care e de fapt vocea lui Marin Preda, e prins într-o relaţie complicată cu poeta Nina Casian şi o descoperă pe tânăra Aurora Cornu care ajunge să-i bulverseze viaţa. Ea este aceea care îl îndeamnă să continue să scrie această carte pe care o ţine în sertar şi e povestea lor. E povestea unei epoci tulburi în care intelectualii erau reţinuţi şi închişi pentru opiniile pe care şi le spuneau legate de regim. Mi se pare că e o încheiere specială a unei trilogii”, a explicat Tudor Giurgiu, preşedintele TIFF.

Cea de a 23-a ediţie a Festivalului Internațional de Film Transilvania/Foto: Lucaciu Luiza – monitorulcj.ro

De asemenea, vor mai putea fi vizionate şi alte titluri de lungmetraje, precum Fluturi de noapte (r. Andrei Răuţu), Alice On&Of (r. Isabela von Tenţ), Rusalka (r. Claudiu Mitcu), Horia (r. Ana Maria Comănescu), Exterior. Maşină. Noapte (r. Andrei Creţulescu).

Tototadă, vor putea fi vizionate şi scurtmetraje, precum Happy (r. Mara Cohn), Eugen, prietenul Antoniei (r. Vlăduţ Iosef), Pisica moartă (r. Ana-Maria Comănescu), Anul trecut în Gara de Nord (r. Marin Cumatrenco).

Premiere în Piaţa Unirii

Programul din Piaţa Unirii Open Air aduce în faţa publicului filme româneşti în premieră, comedii spumoase, documentare care vorbesc despre puterea sportului şi producţii istorice de anvergură.

Peste 3.000 de spectatori sunt aşteptaţi vineri, 14 iunie, la Gala de Deschidere a TIFF.23, pentru a vedea pe marele ecran Dogman (Franţa, 2023).

De asemenea, printre cele mai importante titluri din Piaţa Unirii se regăsesc şi Nasty, Bastardul, Kos, Moromeţii 3, Sub cerul liber şi Peste şapte mări şi şapte ţări.

Surprize la TIFF – o nouă secţiune

La ediţia din acest an va fi lansată o nouă secţiune de filme. Noua secţiunea se va numi Game On şi va conţine filme din domeniul sportiv.

„Sunt doar filme care sunt legate de sport. De exemplu, va fi un film egiptean foarte amuzant despre un bărbat care vrea să fugă din ţară şi îi vine o idee să se înscrie la un Campionat Mondial de Fotbal pentru nevăzători. Vom avea şi filmul Nasty. Ne-am gândit că ar fi ideal din moment ce există această suprapunere cu Campionatul European de Fotbal, dar şi că înainte de TIFF ne suprapunem cu Sports Festival. Ne-am gândit să legăm aşa lucrurile”, a declarat Tudor Giurgiu.

TIFF merge la Chişinău

Anul acesta, cele mai bune filme de la TIFF.23 se vor vedea şi la Chişinău, între 28-30 iunie. Acolo echipa va merge şi va organiza un festival în care se vor putea viziona cele mai importante titluri de filme.

„Mă bucur să reluăm tradiţia organizării unui festival la Chişinău. După câţiva ani de pauză vom reveni la Chişinău. Imediat după TIFF, 28-30 iunie. Sper să ducem acolo cele mai importante filme care au fost la Cluj”, a declarat Tudor Giurgiu.

MiniTIFF, în toamnă la Cluj-Napoca

În toamna acestui an, echipa Festivalului Internaţional de Film Transilvania va organiza un nou eveniment dedicat copiilor şi adolescenţilor.

„MiniTIFF-ul este EducaTIFF-ul rebranduit. Am spus MiniTIFF, pentru că împreună cu toată echipa ne-am gândit toamna viitoare, octombrie sau noiembrie, să lansăm un festival nou cu numele acesta pentru adolescenţi, pentru copii. Erau atât de multe filme în timpul TIFF-ului şi ne-am gândit că ar fi bine să îl comunicăm separat cu ei şi să îi provocăm cu filme, ateliere, tot felul de evenimente. În toamnă TIFF naşte încă un festival, tot la Cluj”, a mai explicat Tudor Giurgiu, preşedintele TIFF.

TIFF.23: Garden Party la Castelul Bánffy din Răscruci

Castelul Bánffy din Răscruci, o bijuterie arhitecturală proaspăt renovată, își deschide larg porțile pentru cea de a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14 – 24 iunie 2024).

Domeniul de lângă Cluj-Napoca va găzdui Garden Party la Castel, un eveniment care îmbină filmul cu muzica și tradiția. Marți, 18 iunie, după ora 18:00, oaspeții sunt așteptați la o seară care va include un tur al castelului, un concert simfonic și proiecția celui mai recent film în care joacă Sir Anthony Hopkins – O viață remarcabilă / One Life (R. James Hawes, 2023, Marea Britanie). Dress code: garden party chic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: