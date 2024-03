Cea mai curajoasă cinematografie europeană se vede la TIFF.23. Filmele din competiția SMART7, proiectate la Cluj.

S-au anunțat filmele din competiția SMART7, o rețea festivalieră europeană, fondată anul trecut. Filmele create de tineri cineaști vor putea fi urmărite în iunie, la TIFF.

Competiția itinerantă SMART7 se întoarce la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF, 14 - 24 iunie 2024, Cluj-Napoca) pentru al doilea an și aduce pe ecran șapte filme inovatoare, create de tineri cineaști europeni ale căror voci se disting prin autenticitate și curaj.

TIFF se numără printre fondatorii SMART7, o rețea de festivaluri de film care își propune să dezvolte industria festivalieră și să ofere spațiu de expunere regizorilor aflați la început de drum. Programul itinerant comun include șapte filme produse în fiecare dintre țările arondate rețelei SMART7.

Unde merg elefanții, selectat în competiția SMART7

Tandemul regizoral Gabi Șarga – Cătălin Rotaru (co-autori ai scurtmetrajului 4:15 PM. Sfârșitul lumii, care a fost premiat la Sarajevo și selectat la Cannes în 2016) reprezintă România în această competiție, cu lungmetrajul Unde merg elefanții / Where Elephants Go, o comedie neagră cu o poveste complicată.

Cei doi regizori explică: „Filmul este o pseudo-melodramă în care nu apare niciun elefant. Este o poveste de dragoste si prietenie a unor personaje aflate într-un moment dificil al existenței lor. Și este o comedie. Suntem bucuroși că a fost selectat în competiția SMART7. E un fel de șapte dintr-o lovitură. Filmul va merge în șapte festivaluri importante, printre care și TIFF. Ne-a plăcut mult să facem acest film și ne bucurăm că el va fi văzut, în sfârșit, și de public” Unde merg elefanții are premiera mondială în această lună la Festivalul Internațional de la Vilnius, în secțiunea SMART7.

Și It’s not my Film (r. Maria Zbąska), propunerea Poloniei, va avea premiera mondială în cadrul competiției. Încercând să-și repare relația, un cuplu pornește într-o aventură pe jos, pe țărmul Mării Baltice, în timpul iernii. Lituania este reprezentată de cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Tomas Vengris, Five and a Half Love Stories in an Apartment in Vilnius, care a primit premiul pentru cel mai bun film în competiția Rebels with a Cause la Tallinn Black Nights. Povestea urmărește mai mulți turiști cu probleme în dragoste, care se cazează în același apartament AirBNB din Vilnius. Din Portugalia vine o comedie despre o tânără studentă braziliană care are nevoie să-și reînnoiască permisul de ședere în țara de pe malul Oceanului Atlantic: Greice de Leonardo Mouramateus. Filmul a avut premiera mondială la începutul acestui an la Rotterdam. Prezentat tot la Rotterdam, Natatorium (r. Helena Stefansdottir, Islanda) este un thriller despre o adolescentă care descoperă un secret întunecat în timpul unei vizite la bunici, iar On the Go (r. Julia de Castro și Maria Royo, Spania) este un road movie amețitor despre prietenie, maternitate și libertate, premiat de juriul de tineret de la Locarno. Din Grecia, publicul va putea urmări o comedie queer spumoasă despre facerea unui film: The Summer with Carmen, de Zacharias Mavroeidis. Filmul a fost proiectat la Veneția în secțiunea Giornati degli Autori și a câștigat premiul Mermaid la Festivalul de la Salonic.

Filmele se văd la festivalurile din toată Europa

Toate filmele vor fi prezentate în cele șapte festivaluri din rețea: New Horizons IFF (Polonia), IndieLisboa IFF (Portugalia), Thessaloniki IFF (Grecia), Transilvania IFF (România), FILMADRID IFF (Spania), Reykjavik IFF (Islanda) și Vilnius IFF Kino Pavasaris (Lituania). La finalul sezonului festivalier, un juriu internațional de studenți va decide regizorul câștigător, care va primi un premiu de 5000 de euro. În 2023, primul câștigător al premiului SMART7 a fost Telmo Churro pentru filmul Índia (Portugalia), ales de un juriu tânăr în care România a fost reprezentată de cineasta Alma Buhagiar.

SMART7 este susținut de Programul Europa Creativă MEDIA și își propune să devină un canal de promovare al filmelor europene, generând un spațiu de întâlnire între tineri creatori și publicul larg. Pe lângă crearea unui program comun de filme, proiectul include o sumă de alte activități menite să dezvolte schimbul internațional de experiențe și cunoștințe din domeniul festivalier.

Abonamentele pentru cea de-a 23-a ediție TIFF au fost puse în vânzare online.

