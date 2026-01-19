Senatorul care și-a falsificat CV-ul, condamnat definitiv cu suspendare pentru că a condus fără să aibă voie

Senatorul neafiliat (ex POT) Paul-Ciprian Pintea a fost condamnat definitiv la un an şi cinci luni închisoare cu suspendare după ce a condus cu permisul suspendat.

Paul Ciprian Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, condamnat pentru conducere cu permisul suspendat| Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Senatorul Paul Ciprian Pintea a fost condamnat, luni, 19 ianuarie 2026, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, printr-o decizie definitivă, la un an şi cinci luni închisoare cu suspendare, după ce a fost prins în timp ce a condus o maşină, iar el avea permisul suspendat.

Decizia a confirmat, astfel, sentinţa din 17 iunie 2025, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care senatorul primise o pedeapsă de un an şi cinci luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de doi ani



Anterior, Paul Ciprian Pintea primise nouă luni pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat, pedeapsă contopită cu o altă condamnare de un an şi două luni, primită în martie 2024 la Judecătoria Zalău, tot pentru aceeaşi infracţiune, în final rezultând pedeapsa rămasă definitivă prin decizia de luni.

Judecătorii au mai decis ca senatorul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Obligat la muncă în folosul comunității

De asemenea, el va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Zalău sau în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.



Paul-Ciprian Pintea are în prezent un nou dosar penal pentru conducere fără permis, după ce a fost surprins de poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj, la începutul lunii noiembrie 2025, în municipiul Zalău, conducând un autoturism, deşi avea suspendat dreptul de a conduce

Paul Ciprian Pintea a fost ales, în decembrie 2024, senator de Sălaj din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru ca el să devină parlamentar neafiliat după ce grupul POT de la Senat s-a dizolvat, prin plecarea a doi senatori.

Paul Ciprian Pintea a devenit cunoscut în spaţiul public după ce jurnaliştii au descoperit că el a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale.

Tot în CV, el a menţionat că a absolvit Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000 - 2004, însă asta ar fi însemnat că a intrat la liceu pe când avea 12 ani şi 10 luni. Ulterior, şi-a modificat CV-ul şi a trecut perioada 2001-2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Şi această ultimă menţiune s-a dovedit a fi eronată, el urmând doar trei ani de cursuri la liceu.

