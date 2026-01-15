România, țara abuzurilor în familie. Cel mai recent caz: un bărbat condamnat la 27 de ani pentru că și-a violat fiica vitregă încă de când avea doar 9 ani.

Un bărbat din județul Alba a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru că și-a violat fiica vitregă minoră.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, poliţiştii din Ocna Mureş au depistat şi reţinut un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Ocna Mureş, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 14 ianuarie, de către CA Alba Iulia, potrivit unui comunicat citat de tvrinfo.ro.

„Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 27 ani şi 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor, agresiune sexuală asupra unui minor, coruperea sexuală a minorilor şi rele tratamente aplicate minorului. Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Aiud, pentru executarea pedepsei”, a precizat IPJ Alba.

Deoarece victima este minoră, cazul nu a fost judecat public.

Bărbatul a fost arestat în septembrie 2023.

Minoră, violată de mai multe ori de tatăl vitreg

„Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că: în intervalul 2019 – mai 2023, profitând de imposibilitatea victimei minore de a-şi exprima voinţa (dată fiind vârsta – 9 ani la acea dată şi relaţiile asemănătoare acelora dintre părinţi şi copii), inculpatul a adoptat o atitudine deviant sexuală în relaţia cu persoana vătămată minoră, în prezent în vârstă de 13 ani, fiica soţiei sale dintr-o altă căsătorie, atât în locuinţa comună de pe raza municipiului Aiud, judeţul Alba (până în martie 2020), cât şi în locuinţa comună din Ocna Mureş, judeţul Alba (ulterior lunii martie 2020), sens în care a abuzat-o sexual pe minoră, în mod periodic, atât prin comiterea unor acte de natură sexuală, cât şi acte de penetrare vaginală, toate acestea în scopul obţinerii unor satisfacţii de ordin sexual”, a transmis, la vremea respectivă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud.

A și bătut-o

Potrivit procurorilor, inculpatul a exercitat şi violenţe fizice asupra minorei, lovind-o în mod repetat în zona capului cu un telefon mobil.

„În intervalul 2019 - mai 2023, inculpatul a adoptat o atitudine deviant sexuală în relaţia cu persoana vătămată minoră, fiica soţiei sale, în prezent în vârstă de 13 ani, sens în care a abuzat-o sexual pe minoră, în mod periodic, profitând de starea victimei care, dată fiind vârsta şi dependenţa faţă de agresor – în raport cu care stabilise relaţii asemănătoare acelora dintre părinţi şi copii, s-a aflat în imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, acţiuni care, având în vedere caracterul de continuitate, au pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică şi morală a minorei în ceea ce priveşte percepţia acesteia asupra comportamentului sexual normal şi vieţii afective în general, suferind un puternic abuz sexual, emoţional şi fizic, timp de mai mulţi ani în propria familie”, se mai preciza în comunicat.

Mii de copii abuzați în județul Cluj în ultimii ani

În ultimii ani, cazurile de violență în familie au ajuns la ordinea zilei și s-au înmulțit tot mai mult în România.

Între 2022 și 2024, în județul Cluj au fost înregistrate peste 5.700 de abuzuri asupra copiilor.

Din ianuarie 2022 până la sfârșitul anului 2024, numărul unic 119, dedicat raportării abuzurilor, neglijării și exploatării copiilor, a fost apelat de 5.787 de ori în județul Cluj.

În intervalul 1 ianuarie – 30 decembrie 2024, la nivelul D.G.A.S.P.C. Cluj au fost recepționate 868 de apeluri. De asemenea, în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, la nivelul D.G.A.S.P.C. Cluj au fost recepționate 2.465 de apeluri, în timp ce în anul 2022 au fost recepționate 2.454 de apeluri.

„Ne dorim ca numărul unic 119 să fie cunoscut de cât mai mulți clujeni, deoarece copiii aflați în situații de abuz, exploatare sau neglijare au nevoie de sprijin rapid și eficient! Chiar dacă numărul de cazuri semnalate anul trecut a fost în scădere comparativ cu cei doi ani precedenți, e de datoria noastră să rămânem în alertă și să reamintim în permanență faptul că numărul unic gratuit 119 este disponibil 24 de ore din 24, pentru asigurarea protecției copilului”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în ianuarie 2025.

În ceea ce privește problemele sesizate la Cluj în cursul anului 2024, cele mai multe au vizat abuzul fizic, psihologic și emoțional (respectiv 96 de cazuri) precum și neglijarea (50 de cazuri). În plus, au mai fost sesizate cazuri de bullying, copii care refuză să meargă la școală, cazuri de exploatare prin muncă, fapte care au pus în pericol viața minorilor, exploatare sexuală, violență în școală, violență prin internet, trafic de minori, abandon, etc.

De la violențe domestice la crimă

Poliția Română a anunțat că în primele șase luni din 2025 au fost înregistrate peste 61.000 de cazuri de violență domestică, în proporții aproape egale în mediul urban și rural.

De asemenea, în 1.248 de situații, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere (brățara electronică).

Potrivit snoop.ro, în România, la fiecare 3 zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România, iar infracțiunea a ajuns la autorități. În peste 60 de cazuri, femeile au murit.

