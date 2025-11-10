Ministrul Justiției cere detenţie pe viaţă pentru femicid, în urma crimei din Teleorman. Radu Marinescu: „Nu poate fi tolerat într-o societate democratică”.

Ministrul Justiţiei cere detenţie pe viaţă în cazul crimelor pe motiv de gen, după tragedia din Teleorman. Radu Marinescu a spus că legea este în lucru și a calificat astfel de gesturi extreme drept „acte de o gravitate şi atrocitate care nu pot fi tolerate într-o societate democratică”.

Ministrul Justiției cere detenţie pe viaţă pentru femicid: „Nu poate fi tolerat într-o societate democratică”.|Foto: George Călin/Inquam Photos

Femeia de 25 de ani care a fost înjunghiată mortal de fostul soț, sâmbătă, în timp ce se afla cu copilul de 3 ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase.

Cu toate acestea, IPJ Teleorman susține că „nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive” în cazul agresorului.

„Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu ai rezolvat nimic”, a reacționat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Ministrul Justiției cere detenţie pe viaţă pentru femicid, în urma crimei din Teleorman. Radu Marinescu: „Nu poate fi tolerat într-o societate democratică”.

Ministrul a precizat că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Până la adoptarea a noi acte normative, actuala legislaţie trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile trebuie respectate.

„Este un caz de o gravitate și de o atrocitate care nu poate decât să ne oripileze. Așa ceva să se întâmple într-o societate democratică, într-un stat care se consideră a respecta drepturile și libertățile și a-și proteja cetățenii, este într-adevăr un lucru inadmisibil, inacceptabil. Și atunci bineînțeles că trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea. Aici sunt două coordonate de discuție,” a declarat ministrul Justitiei, Radu Marinescu, la Digi24.

La începutul lunii noiembrie, printr-un proiect de lege susținut de peste 270 de parlamentari s-a propus o schimbare majoră în cadrul legislației penale, prin introducerea definiției legale a femicidului și prin înăsprirea pedepselor pentru crimele îndreptate împotriva femeilor.

Noua lege prevede o pedeapsă de minimum 15 ani de închisoare, care poate ajunge până la detenție pe viață, pentru infracțiunile de femicid.

„Este necesar să întărim cadrul legal, sens în care Ministerul Justiției deja a pus în consultare publică o soluție legislativă care introduce o formă calificată a infracțiunii de omor care permite pronunțarea inclusiv a unei pedepse de privare de libertate pe viață pentru infracțiuni de suprimare a vieții, care sunt justificate, între ghilimele, să spun așa, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului. În paralel, există o inițiativă la nivelul Parlamentului care dorește să consacre explicit și distinct în legislația penală din România o incriminare a infracțiunii de femicid,” a precizat ministrul, potrivit sursei citate.

Marinescu a declarat că va solicita informaţii în cazul femeii ucise de soţ, sâmbătă, pe o stradă dintr-o comună din judeţul Teleorman:

„Voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile și libertățile cetățenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atâtde groaznic în zilele acestea, au fost respectate și protejate. Adică să știm dacă și-au făcut datorie autoritățile statului și inclusiv parchetele.(...). Trebuie să acționăm cu promptitudine, repet, nu numai la nivelul organelor de urmărire penală, organelor judiciare, ci și la nivelul organelor administrative, la nivelul polițienesc, de prim contact cu cetățeanul, la nivelul educativ, dacă nu educăm cetățenii, pentru a cunoaște foarte clar că nu trebuie să te consideri superior unei alte persoane, că nu trebuie să fii tiranic sau abuziv, că persoana care poate să fie victimă are drepturi și are posibilitatea să reacționeze. De acolo pleacă o soluție care, repet, este mult mai amplă pentru a combate aceste fenomene de violență”, a adăugat ministrul Justiției.

O femeie de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă de fostul soţ în plină stradă sâmbătă seară, în comuna teleormăneană Beciu. Femeia avea un ordin de protecție emis împotriva agresorului, conform Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman. Potrivit polițiștilor, femeia îl denunțase pe bărbat pentru răpire și viol, iar autoritățile emiseseră două ordine de protecție.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: