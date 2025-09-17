Exercițiu de mobilizare a rezerviștilor din Transilvania. Au tras cu arma la poligon în județul Sibiu.

Mai mulți rezerviști participă la tragerile de la Poligonul Poplaca din județul Sibiu, în cadrul unui exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației.

Rezerviștii au tras cu arma la Pologonul Poplaca din județul Sibiu | Foto: mesageruldesibiu.ro

Rezerviștii din județele Sibiu și Mureș au tras la Poligonul Poplaca din județul Sibiu, în cadrul unui exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului de pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare - MOBEX SB-MS-25, potrivit mesageruldesibiu.ro.

Rezerviștii din Transilvania au tras la poligon

Conform sursei citate, astfel de exerciții sunt planificate periodic în toate județele țării, în baza unui plan aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care vizează verificarea nivelului de pregătire prin exerciții și antrenamente de mobilizare.

Pe durata exercițiului, rezerviștii cu domiciliul în județul Sibiu, incluși în planurile de mobilizare, sunt chemați la unitățile militare pentru activități specifice de pregătire. Totodată, conform scenariului, la nivel județean sunt puse în aplicare, prin simulare, măsuri și acțiuni din Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare (2025–2028), din Programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare și din Planul de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public.

