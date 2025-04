Proiect transfrontalier România-Ungaria: alianță climatică din fonduri UE

Un proiect româno - maghiar ambițios ce vizează îmbunătăţirea siguranţei şi protecţiei populaţiei prin consolidarea adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii riscurilor de dezastre, finanțat din bani europeni, va fi lansat săptămâna viitoare.

România şi Ungaria - proiect de importanţă strategică pe zona transfrontalieră: Centre de intervenție comune în caz de dezastre|Foto: pexels.com

Un proiect de importanţă strategică pe zona transfrontalieră, în valoare de peste 10 milioane de euro, va fi lansat luni, 7 aprilie, în Băile Felix, de liderul de proiect, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România şi reprezentanţii partenerilor săi din ISU Bihor, ISU Satu Mare şi Ungaria.

România şi Ungaria - proiect de importanţă strategică pe zona transfrontalieră, de 10 milioane de euro

Proiectul TERES - Răspuns rapid şi eficient în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră (Timely and efficient response in case of emergency situations in cross border area) vizează consolidarea intervenţiei transfrontaliere în situaţii de urgenţă şi a interoperabilităţii între România şi Ungaria prin antrenamente comune, dezvoltarea infrastructurii şi a unui cadru operaţional comun pentru dezastrele naturale şi cele legate de schimbări climatice, îmbunătăţind astfel gradul de pregătire şi eficienţa operaţională în zona transfrontalieră a programului, potrivit unei informări publicate de ISU Bihor, citate de Agerpres.ro

Centre transfrontaliere de intervenție. Prevenirea riscurilor de dezastre și protecția populației

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea siguranţei şi protecţiei populaţiei din zona eligibilă prin consolidarea adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii riscurilor de dezastre, prin înfiinţarea de centre transfrontaliere de intervenţie în caz de dezastre, dezvoltarea de facilităţi moderne de antrenament, consolidarea capacităţii instituţionale şi a capabilităţilor pentru intervenţii comune ale instituţiilor responsabile de gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Parteneri din Ungaria, la conferința de deschidere

Conferinţa de deschidere a proiectului de importanţă strategică TERES va avea loc pe 7 aprilie, la Hotel President din Băile Felix. La evenimentul de lansare oficială a proiectului vor participa reprezentanţi ai autorităţilor naţionale din România şi Ungaria, ai autorităţilor şi instituţiilor publice judeţene şi locale, în cadrul acestuia fiind prezentate detalii referitoare la obiectivele, activităţile, etapele implementării şi rezultatele aşteptate.

Proiectul TERES are în componenţă patru parteneri: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România, lider de proiect, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Crişana” al judeţului Bihor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Someş” al judeţului Satu Mare şi Direcţia Judeţeană de Gestionare a Dezastrelor Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria.

Valoarea totală a proiectului este de 10,9 milioane de euro din care 7,2 euro contribuţie UE, fiind finanţat în cadrul Programului Interreg VI-A România-Ungaria.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la 23 decembrie 2024 până la data de 22 decembrie 2027.

