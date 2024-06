FITSRecomandă: 28 iunie, a opta zi de FITS 2024: Susanne Kennedy, unul dintre cei mai importanți regizori europeni la ora actuală, aduce spectacolul ANGELA (o buclă în timp) pe scena FITS

Cea de-a opta zi de FITS aduce în fața publicului spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dintre care patru sunt cu acces liber.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 21 și 30 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, potrivit Mesageruldesibiu.ro

Sumarul recomandărilor de spectacole:

Sumarul recomandărilor de spectacole cu acces liber:

C – Cups and Saucers – Acest spectacol celebrează plictiseala, monotonia, provocările și necazurile de a fi de cealaltă parte a „culturii cafenelelor”.

Acest spectacol celebrează plictiseala, monotonia, provocările și necazurile de a fi de cealaltă parte a „culturii cafenelelor”. Shakkyo – Acest dans de sărbătoare, prezentat adesea ca un spectacol de sine stătător, constituie actul al doilea al piesei Noh „Shakkyo”

Acest dans de sărbătoare, prezentat adesea ca un spectacol de sine stătător, constituie actul al doilea al piesei Noh „Shakkyo” Carnavalul Prieteniei – O paradă cu marionete de carnaval și personaje inspirate de spiritul culturii hippie ai „copiilor florilor”

O paradă cu marionete de carnaval și personaje inspirate de spiritul culturii hippie ai „copiilor florilor” Cântec pentru prieteni – Concert Live

Circ în stil African – inspirat de viața de zi cu zi din Guineea, un spectacol care aduce în prim-plan frumusețea, tinerețea și arta culturii africane.

Regia: Yamoussa Bangoura

Canada, Guinea

Centrul Cultural „Ion Besoiu”, ora 18:00

Spectacolul semnat de Yamoussa Bangoura este inspirat de viața de zi cu zi din Guineea și aduce în prim-plan frumusețea, tinerețea și arta culturii africane. Dincolo de decorul și costumele multicolore care aduc un omagiu culturii guineene, „Afrique en Cirque” este un spectacol capabil să însuflețească orice teatru și care simbolizează forța, agilitatea și bucuria de a trăi a tinerilor din Africa. Pe ritmuri melodice de afro-jazz, percuție și kora, publicul se va bucura de acrobații care sfidează gravitația și piramide umane. Vă invităm să porniți într-o călătorie de neuitat în universul Kalabanté Productions!

Spectacol prezentat în limbile engleză și franceză

Durata: 1h 30min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 70 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/circ–n-stil-african

Tango de suburbia – Un duo de chitară și bandoneon alcătuit din Giampaolo Bandini și Cesare Chiacchiaretta orește să răspândească muzica argentiniană prin intermediul magiei și al farmecului instrumentelor

Duo Bandini & Chiacchiaretta

Italia

Biserica şi Mănăstirea Franciscană, ora 18:00

Fondat în 2002, duoul de chitară și bandoneon alcătuit din Giampaolo Bandini și Cesare Chiacchiaretta dorește să răspândească muzica argentiniană prin intermediul magiei și al farmecului instrumentelor care o reprezintă cel mai mult. În scurt timp, grupul a devenit un important punct de referință pe scena internațională, datorită sociabilității și a charismei lor extraordinare. Cei doi artiști se bucură de o prezență incredibilă la cele mai importante festivaluri și teatre din lume, concertând în peste 50 de țări și câștigând aprecierea criticilor și a publicului.Acest duo a devenit imediat un punct de referință important în circuitul internațional de concerte, datorită comunicării lor extraordinare și a unei carisme extraordinare.Durata: 1h

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 70 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/tango-de-suburbie

NOCTURN – Gigi Căciuleanu – Un reper al coregrafiei contemporane, arta lui Gigi Căciuleanu este un must-see

Un spectacol de: Gigi Căciuleanu

România

Filarmonica de Stat Sibiu, ora 19:00

Primele coregrafii „de capul meu”, pot să afirm, chiar dacă acest lucru poate suna cam straniu, că le-am făcut la radio… Era înainte de Nocturne. Miriam plecase pentru un timp in SUA, iar eu rămăsesem de capul meu! Și iată că mi s-a ivit posibilitatea să particip la niște recitaluri. Să dansez. Ceea ce am și făcut. „Pe rupte”. Pe versuri de mari poeți, spuse de imenși actori. Atunci am gustat pentru prima oară, în mod „profesionist”, ce este libertatea. Apoi Miriam s-a întors în țară și au început Nocturnele! Pentru mine, o treaptă în plus pe scara libertății. Devenită un reper al coregrafiei contemporane, arta lui Gigi Căciuleanu este un must-see.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 1h 30min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 50 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/tango-de-suburbie

ANGELA (o buclă în timp) – Un spectacol îndrăzneț și experimental care, pornind de la viața unei femei, ilustrează o panoramă universală a sufletului uman

Un spectacol de: Susanne Kennedy & Markus Selg

Germania

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Lulu, ora 20:00

„Ce o face pe ANGELA să fie cine e?”, se întreabă regizoarea Susanne Kennedy și Markus Selg, artist multimedia. Inspirându-se din experiența colectivă a vulnerabilității individuale din ultimii câțiva ani, cei doi își ațintesc privirile asupra vieții ANGELEI în căutarea răspunsurilor, urmărindu-i fiecare mișcare, de la naștere până la moarte și dincolo de aceasta. „ANGELA (a strange loop)” este o radiografie a condiției omului contemporan care își propune să expună urmele lăsate de istorie, relații personale și societate. „ANGELA” are în prim-plan viața un femei și este o meditație despre boală și apartenență.

Un spectacol îndrăzneț și experimental care, pornind de la viața unei femei, ilustrează o panoramă universală a sufletului uman.

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Durata: 1h 50min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 100 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/angela–o-bucl–n-timp-

Așteptându-l pe Godot – Un spectacol care ne face să ne îndoim de propria umanitate

De: Samuel Beckett

Regia: Theodoros Terzopoulos

Italia

Sala mare TNRS , ora 22:00

În mâinile regizorului grec Theodoros Terzopoulos, căruia i-a fost încredințată montarea piesei magistrale a lui Beckett, „Așteptându-l pe Godot” devine un mijloc de a-l descifra pe Celălalt care, înăuntrul și în afara noastră, invocă contrarii: dorința animalică și tensiunea divină, nebunia și visul, delirul și coșmarul. Un spectacol care ne face să ne îndoim de propria umanitate. Pe scenă îi vom întâlni pe doi tineri artiști și trei dintre cei mai tulburători și sensibili actori italieni. Valoarea fundamentală a regiei lui Terzopoulos constă în faptul că el dezasamblează și recompune continuu textul lui Beckett: sau, mai exact, neutralizează lecturile cunoscute ale acestuia și le conduce înapoi la adevărul textului însuși.” (Enrico Fiore)

Spectacol prezentat în limba italiană, cu traducere în limbile română și engleză

Durata: 1h 40min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 100 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/a-tept-ndu-l-pe-godot

Cuplu (online) – Cele patru personaje prinse în angrenajul delicat al unor adevăruri personale, însă neîmpărtășite, își încep astfel călătoria pe traseul sinuos al descoperirii celuilalt.

De: Edna Mazia

Regia: Bogdan Sărătean

România

În urma unei dispute, o soție își înjunghie în picior soțul. Iată pretextul unei confruntări la tribunal care se transformă treptat într-o radiografie de o onestitate dureroasă a cuplului modern. Cu emoție, cruzime și autenticitate dezarmantă, textul scris de Edna Mazia este transpus de Bogdan Sărătean într-un spectacol ce se urmărește cu fascinație și cu respirația tăiată. Cele patru personaje prinse în angrenajul delicat al unor adevăruri personale, însă neîmpărtășite, își încep astfel călătoria pe traseul sinuos al descoperirii celuilalt. Ce se află, în schimb, la capătul acestei călătorii? Cu siguranță, speranța unei salvări prin iubire.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 100 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/a-tept-ndu-l-pe-godot

C – Cups and Saucers – Acest spectacol celebrează plictiseala, monotonia, provocările și necazurile de a fi de cealaltă parte a „culturii cafenelelor”.

Un spectacol de: Matthew Nolan, Maya Watson & Isa

Marea Britanie

Sala Cavas a Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, ora 17:00

Matthew, Maya și Isabelle sunt prea familiarizați cu momentele grele ale muncii de lungă durată în industria ospitalității britanice pentru un salariu mic. Bazându-se pe experiențele și poveștile lor personale, acest spectacol celebrează plictiseala, monotonia, provocările și necazurile de a fi de cealaltă parte a „culturii cafenelelor”. Este mult mai mult decât se vede la prima vedere.

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Accesul la acest spectacol este liber

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/c–cups-and-saucers

Shakkyo – Acest dans de sărbătoare, prezentat adesea ca un spectacol de sine stătător, constituie actul al doilea al piesei Noh „Shakkyo”

Un spectacol de: Akihiro Yamamoto

Japonia

Piața Habermann, ora 18:00

Acest dans de sărbătoare, prezentat adesea ca un spectacol de sine stătător, constituie actul al doilea al piesei Noh „Shakkyo”. Portretizează podul de piatră enigmatic Shakkyo, o legătură între tărâmul pământesc al oamenilor și tărâmul sacru și pur al lui Bodhisattva Monju. Împodobit cu bujori care înfloresc, podul este păzit de două bestii Shishi mitice, ce îmbină trăsături ai leilor și câinilor. În acest peisaj feeric, bestiile se tatonează în joacă înainte de a executa un dans maiestuos ce simbolizează longevitatea și aduce noroc tuturor celor care sunt martori la prestația lor.

Durata: 15 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/shakkyo

Carnavalul Prieteniei – O paradă cu marionete de carnaval și personaje inspirate de spiritul culturii hippie ai „copiilor florilor”

De: Elena Pap & Plamen Radev

Bulgaria

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 19:15

O paradă cu marionete de carnaval și personaje inspirate de spiritul culturii hippie ai „copiilor florilor”. Veți admira siluete pestrițe, decorate cu flori și ghirlande, menite să aducă voie bună, prietenie și dialog. Parada se va opri în piață unde spectatorii vor avea șansa să facă poze și să interacționeze cu personajele.

Durata: 45 min

Accesul la acest spectacol este liber

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/carnavalul-prieteniei

Cântec pentru prieteni – Concert Live

Paul Ciuci – COMPACT

România

Piața Mare Scenă, ora 23:00

COMPACT nu a fost, nu este și nici nu va fi o „formație”. COMPACT este o stare, un mod de a fi, o lume, un basm. Poate fi „tinerețe fără bătrânețe și…” bucuria de a cânta împreună atunci când unii îți spun: „îți mai arde și de cântat?”. COMPACT vine la a XXXI-a ediție FITS convins că pentru prietenii adevărați contează amintirile și speranțele și în general, vorba unuia, „zgomotul nu face bine și binele nu face zgomot! Noi cântăm pentru fetele din vis și pentru prieteni.

Accesul la acest spectacol este liber.

Durata:1 h

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/c-ntec-pentru-prieteni–concert-live

