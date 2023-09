Arhiepiscopia Sibiului vrea interzicerea filmului „Arsenie. Viața de apoi” la Festivalul Astra Film. Organizatori: „Oricine are dreptul să critice orice”

Arhiepiscopia Sibiului a cerut organizatorilor ASTRA Film Festival ca proiecţia filmului „Arsenie. Viaţa de apoi” să fie interzisă, acuzând că pelicula face parte dintr-un „demers neomarxist”.

Afișul filmului „Arsenie. Viața de apoi”/ Foto: Arsenie. Viața de apoi - Facebook

Arhiepiscopia Sibiului a criticat dur documentarul lui Alexandru Solomon, într-o scrisoare deschisă comunicată luni seara pe site-ul Mitropoliei Ardealului, şi acuză că „filmul este o nefericită încercare de a batjocori un popor şi valorile lui spirituale. Viaţa părintelui Arsenie Boca, jignitor parodiată, nu este altceva decât un pretext de ridiculizare şi jignire a mii şi mii de credincioşi ai Bisericii Ortodoxe”, potrivit PRESShub.

Arhiepiscopia Sibiului susţine că memoria lui Arsenie Boca este întinată de filmul regizat de Alexandru Solomon.

„Acest film, aşa-zis documentar, caricaturizează şi profanează memoria Părintelui Arsenie Boca, care încă din timpul vieţii a fost numit în evlavia poporului nostru Sfântul Ardealului. Părintele Arsenie a fost un monah de vocaţie care a format în plan duhovnicesc generaţii întregi de credincioşi”, se arată în scrisoare.

Regizorul Alexandru Solomon este acuzat de faptul că transmite un mesaj discriminator şi jignitor, iar Arhiepiscopia Sibiului cere organizatorilor festivalului ASTRA Film să nu permită proiecţia documentarului în judeţul Sibiu, enumerând mai multe motive.

„Cu îngrijorare asistăm la o întoarcere periculoasă la metodele de dezinformare şi denigrare consacrate de dictaturile bolşevice. Teoria critică a neomarxismului cultural a pătruns adânc în mass-media românească. Se critică instituţiile fundamentale pe care se bazează fiinţa poporului nostru, începând cu Biserica, cu familia şi cu patria. În acest demers neomarxist se încadrează şi recenta producţie cinematografică a regizorului Alexandru Solomon. Încadrat fals în ciclul documentarelor, filmul este o nefericită încercare de a batjocori un popor şi valorile lui spirituale. Viaţa părintelui Arsenie Boca, jignitor parodiată, nu este altceva decât un pretext de ridiculizare şi jignire a mii şi mii de credincioşi ai Bisericii Ortodoxe", se mai arată în scrisoarea deschisă semnată de Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sibiului şi publicată pe site-ul Mitropoliei Ardealului.

Reacția organizatorilor Festivalului ASTRA Film

Organizatorii Festivalului ASTRA Film au vorbit despre angajamentul lor faţă de principiul fundamental al libertăţii de exprimare. Aceştia au subliniat că în cei 30 de ani de existenţă a festivalului, nu au cenzurat niciodată un film şi că sunt ferm dedicaţi promovării diversităţii.

„Astra Film Festival are o istorie de 30 de ani, în care libertatea de exprimare a fost mereu un principiu de bază. Astra Film Festival nu a cenzurat niciodată vreun punct de vedere, cu atât mai puțin vreun film din selecția festivalului. Acesta este un principiu nenegociabil. Credem cu tărie într-o societate deschisă în care se poate discuta liber despre orice.

Cererea de a scoate un film din festival, de a-l opri de la distribuire, înseamnă cenzură, este neconstituțională (vezi Art. 29, referitor la libertatea conștiinței și Art. 30, referitor la libertatea de exprimare) și, nu în ultimă instanță, atentează la dreptul și libertatea publicului de a viziona un film. Astra Film Festival respectă inclusiv punctul de vedere al celor care critică filmul «Arsenie. Viața de apoi». Oricine are dreptul să critice orice, inclusiv un film din selecția festivalului. De aceea, fiecare film din programul AFF este urmat de dialoguri între realizatori și public. De aceea, vom organiza o dezbatere și după proiecția acestui film, la care am invitat să participe inclusiv reprezentanți ai Mitropoliei Ardealului.

Filmul documentar are această calitate unică: aduce în fața publicului probleme și dezbateri reale ale oamenilor, le expune și le propune spectatorilor să privească orice subiect din mai multe perspective. Un film documentar poartă amprenta valorilor împărtășite de către realizatorii lui și deseori atinge subiecte foarte sensibile față de care publicul poate să aibă reacții foarte diferite. Ceea ce e un câștig. Ne dorim cu toții o societate deschisă, cu oameni liberi din toate punctele de vedere”, au transmis organizatorii.

