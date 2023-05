FITS30 prezintă cel mai amplu sezon românesc!

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) va avea loc în perioada 23 iunie – 2 iulie /FOTO: Alexandru Bindea - FITS

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) prezintă, an de an, serii de spectacole concentrate în numeroase sezoane. În acest an, cel mai amplu dintre acestea este sezonul românesc, cu nu mai puțin de 59 de spectacole! FITS se află în acest an la ediția cu numărul 30, MIRACOL, are loc în perioada 23 iunie – 2 iulie și include peste 800 de evenimente și 5000 de invitați din 75 de țări.

Vineri, 23 iunie, Sezonul românesc debutează în forță, cu O catedrală plină de orgi, o experiență muzicală unică adusă de cele șapte orgi din Catedrala Evanghelică „Sfânta Maria”.

La Teatrul Gong, de la ora 17 și de la ora 21, publicul are întâlnire cu Teatrul Nottara din București și spectacolul Agnes, aleasa lui Dumnezeu, care ne pune față în față cu o dilemă morală.

Iubitorii dansului nu pot rata spectacolul Operei Române din București, AL TITZA & JOC’N JOC, în regia și coregrafia inegalabilului Gigi Căciuleanu și pe muzica maestrului Dan Dediu, prezentat la Centrul Cultural „Ion Besoiu” de la ora 17.

De la ora 19, Pietonala Nicolae Bălcescu va răsuna pe Muzica Militară a Academiei Forțelor Terestre Sibiu, iar de la 19.30, pe Strada Cetății, aveți întâlnire cu proiectul Moștenirea, semnat Mihai Mălaimare și Universitatea de Arte din Târgu Mureș.

Tot în prima zi de FITS30, la Filarmonica de Stat, ora 20, ne bucurăm de Creatorul de teatru, spectacolul Teatrului Național București, în regia lui Alexandru Dabija, care îl readuce la Sibiu pe stelarul Marcel Iureș în rolul unui splendid bufon în căutarea absolutului în artă.

De la ora 21, la Fabrica de Cultură UniCredit, actorii naționalului sibian așteaptă publicul la Povestea prințesei deocheate, în regia lui Silviu Purcărete, scenografie semnată Dragoș Buhagiar și muzica maestrului Vasile Șirli.

Cei care au văzut deja Prințesa, pot merge în Piața Mare pentru spectacolul Love songs in… June, un extraordinar deliciu muzical care aduce pe scenă unii dintre cei mai iubiți artiști români: Monica Anghel, Paula Seling, George Miron, alături de grupul vocal Acapella, Andrei Tudor, band-ul său și cvartetul D’Acord din Sibiu.

Pe final de (primă) zi, de la ora 23.30, în Piața Teatrului, marcăm deschiderea FITS30 cu un extraordinar spectacol de lumini care explorează miracolul prin intermediul tehnologiei: DRONE SHOW, semnat EVSKY & KLS LASERS.

Aceasta este doar prima zi de FITS30 și doar spectacolele românești incluse în program. Continuăm cu prezentarea Sezonului românesc, însă ne vom limita doar la spectacolele din săli pentru a ajuta spectatorii să-și facă programul festivalier și să-și ia bilete (acolo unde mai sunt!).

Sâmbătă, 24 iunie, de la ora 17, la Sala Mare TNRS, petrecem împreună cu echipa naționalului sibian Ora în care nu știam nimic unii de alții, un spectacol după o piesă a laureatului Nobel (2019) Peter Handke, semnat Leta Popescu & Bogdan Spătaru. Piesa lui Handke a fost prezentată prima dată pe scena Festivalului de la Edinburgh și propune peste 200 de personaje care ne relevă noi forme de a vedea cotidianul.

De la ora 19, Filarmonica de Stat Sibiu & Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” prezintă, la Sala Thalia, Muzică pentru copii în filmul românesc, o incursiune pe portativ dedicată celor care vor să retrăiască fascinația copiilor ce descoperă frumusețea și bogăția muzicii.

Duminică, 25 iunie, de la ora 16, la Fabrica de Cultură UniCredit, Teatrul Excelsior prezintă PUNK ROCK, un spectacol cu șapte tipologii de adolescenți care dezvăluie șapte portrete nuanțate, construite cu acuitate și reală preocupare umană de dramaturgul britanic Simon Stephens.

De la ora 17, la Filarmonica de Stat, avem din nou întânire cu Gigi Căciuleanu, pentru Text Shop, o formă originală de interactivitate cu publicul: artistul se joacă cu cuvintele, ilustrându-și textul cu mișcări coregrafice de o expresivitate deosebită.

De la ora 19, la Fabrica de Cultură UniCredit, publicul are ocazia să-l (re)vadă pe Constantin Chriac în ipostaza sa de actor, în Jocuri, vorbe, greieri…, un spectacol sold-out.

În același loc, de la ora 21, Teatrul de Stat Constanța ne aduce la Sibiu povești de la malul mării – Seaside Stories – în regia lui Radu Afrim, pe texte de Marius Chivu, Lavinica Mitu, Dan Alexe, Simona Goșu, Tudor Ganea, Nicoleta Dabija. Dacă sunetele pescărușilor de lângă Cibin vă răscolesc dorul și amintirile vacanțelor pe plajă, acesta este spectacolul pe care trebuie negreșit să-l vedeți!

Sala Mare a TNRS vă așteapă la ora 22 pentru spectacolul sibian Cameristele în regia lui Regia: Hunor Horvath și cu o coregrafie semnată Edith Buttingsrud Pedersen. Piesa lui Jean Genet, montată prima dată la Paris în 1947 în mijlocul unor proteste violente, expune fără milă perversiunea unei societăți conservatoare și retrograde, punând sub semnul întrebării moralitatea ca privilegiu al celor bogați și puternici.

Tot cu un Pescăruș este și spectacolul omonim după piesa lui Boris Akunin, o comedie polițistă propusă de Universitatea de Vest Timișoara la Sala Cavas ULBS, de la ora 23.

Luni, 26 iunie, de la ora 18, cei care au reușit să prindă locuri la această unică reprezentație sold-out, văd Tatăl, spectacolul Teatrului Bulandra din București, în care Victor Rebengiuc face încă un rol excepțional, de data aceasta în regia lui Tudor Juncu.

De la ora 19, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, teatrul de Balet Sibiu ne încântă cu Bolero și În numele bucuriei, cu o coregrafie semnată de Aleisha Gardner și Ángel Martínez Sánchez. Balet neoclasic și dansuri tradiționale spaniole, o adevărată încântare pentru orice iubitor de frumos!

Fabrica de Cultura UniCredit găzduiește, de la ora 20, spectacolul naționalului sibian Mama, în regia Marianei Cămărășan. Piesa semnată de Marta Barceló spune povestea a două femei cărora li se oferă șansa de a-și împărtăși singurătățile și de a descoperi un motiv real pentru a iubi viața.

Tot de la ora 20, la Gong, unteatru prezintă Masacrul, o comedie cu maniere, fără maniere, care îi aduce pe scenă la FITS pe Alexandru Papadopol, Dana Rogoz, Florina Gleznea și Emil Măndănac.

Marti, 27 iunie, e o zi în care Sezonul românesc de la FITS30 include nu mai puțin de șapte spectacole în sală!

Primul are loc de la ora 16, la Gong, și este o producție a Teatrului Odeon în regia lui Bogdan Theodor Olteanu. Julieta fără Romeo pornește de la cele trei arhetipuri feminine din „Romeo și Julieta” lui Shakespeare și propune o versiune modernă a raporturilor dintre mamă, fiică și doică. Cele trei personaje sunt interpretate de Ioana Bugarin, Elvira Deatcu și Ruxandra Maniu.

La Sinagogă, de la ora 16, TNRS ne spune Un secret despre bucurie, un spectacol de Sarah Brown în care 27 de actori dezvăluie poveștile pline de umor, speranță, dar și de suferință ale unei comunități de evrei care a fost cândva mare.

Tot de la ora 16, la sala Cavas a ULBS, Universitatea din Craiova ne invite să vedem v e r S E T 8,23 – un spectacol studențesc incisive după un text de Marius von Mayenburg, intrat deja în repertoriul clasic contemporan. Intrarea este liberă.

La Fabrica de Cultură, de la ora 18, Teatrul Bulandra prezintă spectacolul BĂIEȚII DE ZINC, în regia lui Yuri Kordonsky, după un text al laureatei Premiului Nobel Svetlana Aleksievici. Vom asista la tulburătoare confesiuni despre război din perspectiva a șase femei interpretate de șase actrițe remarcabile: Mariana Mihuț, Dana Dogaru, Ana Ioana Macarie, Rodica Lazăr, Profira Serafim, Mirela Gorea și Camelia Maxim.

La Gong, de la ora 18, Teatrul ACT prezintă E adevărat, e adevărat, e adevărat!, povestea unei femei de excepție care s-a răzbunat prin intermediul artei sale pentru a deveni una dintre cele mai de succes pictorițe.

Tot la Fabrica de Cultură, de la ora 20, Tudor Chirilă ne povestește despre Visul american, în regia Iarinei Damian, un spectacol al Teatrului de Comedie București care ne va uimi, ne va face să râdem în hohote și apoi să plângem și să ne întrebăm cât de frumos e visul american, de fapt.

De la ora 22, TNRS prezintă la Habitus, Soră-sa, un spectacol sold-out sensibil despre durere și vindecare, despre pierdere și speranță.

Miercuri, 28 iunie, de la ora 19, avem Aplauze pentru poet… pe scenă, un spectacol pe versurile nemuritorilor Mihai Eminescu, George Topârceanu, Ion Minulescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Bacovia, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

De la ora 20, la Sala Mare TNRS, actorii naționalului sibian vă dau întâlnire cu Cehov și a sa Livada de vișini în regia lui Dumitru Acriș: un spectacol despre legături umane și dezrădăcinare, care se întâmplă azi, aici, acum, într-o lume amenințată de pericolul iminent al pierderii iubirii.

Joi, 29 iunie, Sezonul românesc ne aduce la Filarmonica de Stat, de la ora 19, pentru a viziona Istoria muzicii pentru copii (și părinții lor), un spectacol de la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad – Trupa Marionete. Micii și mai mari spectatori se vor bucura, fără îndoială, de un o experiență distractivă și educativă care își propune să-i poarte într-o călătorie muzicală începând de la Mozart până la David Bowie și Amy Winehouse.

De la ora 21 și ora 23, ULBS prezintă la sala Cavas, Plastilină, un spectacol cu întâmplări comico-tragice și personaje ușor de recunoscut pe stradă, în cartiere, în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Accesul este gratuit.

La Catedrala Evanghelică „Sfânta Maria”, de la ora 21, vedem producția TNRS INIMĂ DE TÂMPLAR: Povestea unui sas transilvănean, o aventură-romanță despre un meșter din secolul al XIV-lea care transformă viețile tuturor celor pe care îi întâlnește – inclusiv a sa! – cu muzică live.

De la ora 22, la Fabrica de Cultură UniCredit, TNRS și unteatru prezintă Mass, spectacolul semnat de Andrei și Andrea Grosu care e o atentă examinare a durerii, a furiei și a acceptării.

Tor de la ora 22, la Gong, Universitatea de Arte din Târgu Mureș propune spectacolul Taxi Vinil, în care zece personaje reprezentând toate păturile societății ne pun față în față cu interpretări nemiloase ale adevărului.

Vineri, 30 iunie, de la ora 15 și de la ora 18, ULBS prezintp la sala Cavas Cele rămase, o adaptare după textele „Troienele” și “Hecuba” de Euripide. De la ora 17, la Gong, vedem spectacolul Dovedește. O poveste virală, în regia lui Eugen Jebeleanu, în care doi tineri indispuși născocesc o adevărată teorie a complotului pe Google, YouTube, Insta și TikTok!

Tot la Gong, de la ora 19, Teatrul Dramaturgilor Români prezintă Nuntă în cer, un spectacol care aduce în atenția publicului, cu sensibilitate și emoție, firul invizibil ce leagă pe viață oamenii: dragostea.

Pe final de zi, de la ora 21 și ora 23, ULBS prezintă la sala Cavas Tereza/Tiresias – Bărbat sau femeie?, un spectacol în care lumea se dă peste cap, Parisul se mută în Zanzibar și urmează tot felul de încurcături!

Sâmbătă, 1 iulie, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca prezintă, de la ora 16, la Sala Cavas a ULBS, spectacolul Richard al III-lea, o reinterpretare captivantă și curajoasă a capodoperei lui Shakespeare, care fascinează prin farmecul negru și misterul său. Accesul este gratuit.

Seara, de la ora 21, cei care au reușit să prindă bilete, văd Faust, impresionanta producție a TNRS, la Fabrica de Cultură UniCredit.

Duminică, 2 iulie, în ultima zi de FITS30, Sezonul românesc aduce în Curtea Muzeului de Istorie, de la ora 16, Povestea soldatului, un spectacol de Gabriel Bebeselea & Musica Ricercata care ne prezintă protestul lui Stravinsky la adresa războiului și a oricărui conflict violent.

De la ora 17, la Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), publicul are ocazia de a asista la un Concert pentru vioară și pian susținut de Tony Yike Yang și Antonio Piculeață, un adevărat fenomen al viorii.

Tot de la ora 17, la Gong, UNATC „I. L. Caragiale” București prezintă Cosmic Latte, un spectacol unde vulnerabilitatea este în perfectă armonie cu expresivitatea fiecărui interpret.

De la ora 19, la Filarmonica de Stat Sibiu, Maia Morgenstern este protagonista spectacolului Rose Ausländer, ultima psalmistă evreică de limbă germană. Contemporană cu Nelly Sachs și Paul Celan, Rose Ausländer este una dintre figurile majore ale literaturii germane din secolul al XX-lea.

În fine, ultimul spectacol în sală din Sezonul românesc de la FITS30 este Faust, montarea impresionantă după Goethe propusă de regizorul Siviu Purcărete, scenograful Dragoș Buhagiar și compozitorul Vasile Șirli, împreună cu echipa artistică a TNRS. Vineri, 26 mai, după amiază, mai erau fix zece bilete la acest spectacol!

