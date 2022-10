Inconștiență sinucigasă. O tânără de 24 de ani a murit, după ce a urcat neechipată pe munte - VIDEO

Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea trupului tinerei de 24 ani care a căzut aproximativ 200 m din Brana Mare a Caraimanului.

O tânără de 24 de ani a murit, după ce a urcat neechipată pe munte. FOTO: Salvamont Bușteni

Salvamont Bușteni a transmis sâmbătă imagini de la intervenția pentru recuperarea trupului tinerei de 24 ani care a căzut aprox. 200 m din Brana Mare a Caraimanului.

Reprezentanții Salvamont Bușteni trag un semnal de alarmă pentru ca turiștii să nu se mai aventureze pe munte pe trasee destinate doar persoanelor experimentate, antrenate și bine echipate:

„O tânără de 24 de ani și-a pierdut ieri viața in Munții Bucegi. Aceasta încerca să coboare cu prietenii ei de la Monumentul Eroilor spre Cabana Caraiman, când a alunecat și a căzut aproape 200 de metri pe un vâlcel.

Nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Traseul turistic Brâna Caraimanului străbate versantul sud-estic al muntelui și este destinat doar turiștilor experimentați, antrenați și bine echipați. Doar ieri acest traseu a fost accesat de sute de turiști, marea lor majoritate fiind nepregătiți și total neechipați.

Chiar în momentul când scoteam trupul tinerei din prăpastie, un părinte își transporta copilul de nici un an în brațe. Am încercat să-i explicăm inconștiența de care a dat dovadă și nu înțelegea nimic din ce-i spuneam. In opinia lui nu greșise cu nimic.

Reamintim că toate traseele care străbat Abruptul Prahovean necesită un echipament și un antrenament adecvat, mai ales în această perioadă când terenul este înghețat și foarte alunecos”, au transmis reprezentanții Salvamont Bușteni.

