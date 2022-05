Emil Boc, în culmea fericirii după promovarea lui „U”: „Totul a fost pe teren. Nu a fost niciun pic de suspiciune”

Emil Boc a fost prezent duminică seara la București pentru a vedea pe viu meciul retur dintre Dinamo și Universitatea Cluj.

Emil Boc la meciul retur Dinamo - Universitatea Cluj. FOTO: Emil Boc Facebook



Emil Boc a declarat în repetate rânduri că este fanul celor de la Universitatea Cluj, chiar dacă mulți dintre fanii echipei l-au considerat principalul vinovat pentru ratarea unor obiective în trecut. Edilul Clujului a fost alături de echipă la ambele meciuri cu Dinamo și a sărbătorit promovarea în prima ligă chiar la București.

”În continuare spun: respect Dinamo. Evident, cum să nu mă bucur. Un vin împlinit după atâţia ani. Merită să fie. Universitatea în Divizia A este un lucru la care am lucrat de atâţia ani. Mă bucur pentru băieţi. Au câştigat respectul, admiraţia şi tot ce înseamnă mai bun pe lumea asta. Respectul unei comunităţi întregi. Au dat totul pe teren astfel încât să facă posbilă această calificare şi, implicit, promovarea. Este cel mai frumos lucru în sport să vezi că poţi să te dedici şi poţi să obţii rezultate. Totul a fost pe teren. Nu a fost niciun pic de suspiciune şi cred că asta este cel mai important. Noi nu am fost împotriva lui Dinamo. Am jucat o calificare pe care ne-au dat-o sorţii.”, a declarat Emil Boc pentru Orange Sport.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a coborât pe gazon după promovarea în Liga 1 și a ținut să-i felicite personal pe jucătorii lui „U”.

„Respectul va rămâne acelaşi pentru Dinamo. În egală măsură ne bucurăm că această echipă iubită în Cluj, şi nu numai în Cluj, în toată Transivania, şi în toată România, îşi câştigă locul în Liga 1. Aici, pe teren, am vrut să îi felicit pe băieţi, că asta am cerut”, a mai adăugat edilul.

Boc i-a felicitat pe cei de la Universitatea Cluj și pe Facebook.

„Braavoooooooo „U” FC Universitatea Cluj!!!!! Felicitări, băieți! Aveți respectul tuturor clujenilor pentru dăruirea voastră si reușita de a readuce „U” în prima Ligă a fotbalului românesc!! Haaaaide „U”!!!!!”, a scris Emil Boc pe Facebook, într-o postare în care a adăugat și câteva fotografii de la meci.

