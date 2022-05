U-BT Cluj începe finala cu CSO Voluntari. Silvășan: „E cel mai important moment al anului”

U-BT Cluj se va duela cu CSO Voluntari în finala campionatului național de baschet masculin, primul meci fiind programat joi la Cluj-Napoca.

U-BT Cluj se va duela cu CSO Voluntari în finala campionatului. FOTO: U-BT Cluj-Napoca



Primul meci dintre cele două echipe se va disputa joi, de la ora 19:30, în BT Arena din Cluj-Napoca, acolo unde sunt așteptați aproximativ 6.000 de spectatori.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

U-BT Cluj-Napoca este campioana en-titre din acest sezon, în timp ce Voluntari deținătoarea Cupei României. Cele două echipe au arătat pe toată durata sezonului că sunt cele mai bune din competiția internă, fiind ocupantele primelor două locuri după sezonul regulat.

U-BT pleacă din postura de favorită, în special după cele arătate în Basketball Champions League. Echipa antrenată de Mihai Silvășan a jucat excelent pe toată durata stagiunii, dar meciurile cu Voluntari nu vor fi deloc ușoare.

Ilfovenii sunt pentru prima dată într-o finală și au în componență jucători cu mare experiență în competiția internă precum Torok, Barro sau Moldoveanu.

Silvășan se așteaptă la un meci greu

„E cel mai important moment al anului, chiar dacă am avut un parcurs excelent în Champions League. Obiectivul nostru principal este câștigarea titlului național, suntem în acest punct al sezonului. Nu avem probleme de efectiv, singura problemă este că nu am jucat un meci serios de 20 de zile. Am încercat la antrenamente să ridicăm intesitatea pentru că aveam nevoie de acest lucru. Suntem pregătiți și ne dorim să înceapă această finală și să facem tot posibilul pentru a câștiga titlul.”, a declarat Mihai Silvășan.

U-BT Cluj-Napoca și Voluntari s-au duelat de mai multe ori în acest sezon. Ultimul meci direct a avut loc pe 29 martie, atunci când Voluntari s-a impus cu 84-81. Ilfovenii au reușit o victorie importantă și în Cupa României.

„Ne-am întâlnit mult cu ei, dar după Supercupa României e prima serie pe care o jucăm cu ei pentru un trofeu. Avem suportul terenului propriu și al fanilor, pe care îi așteptăm în număr mare. Cu siguranță mentalitatea și dorința noastră nu ne permit altceva în afară de o victorie. În Cupă au fost reguli diferite, însă ei par o echipă foarte încrezătoare. Au învins cu 3-0 Oradea și cu siguranță își doresc să vină aici pentru a câștiga. Trebuie să fim pregătiți și să câștigăm.”, a declarat Mihai Silvășan.

Gotcher vs Stewart, duelul marcatorilor

Elijah Stewart și Toddrick Gotcher sunt doi dintre cei mai buni marcatori în acest sezon din Liga Națională de baschet masculin. Stewart are o medie de 14,7 puncte pe meci în acest sezon, în timp ce Gotcher are 14,5.

U-BT Cluj are cea mai bună medie de puncte marcate pe meci în acest sezon. Clujenii înscriu 92,4 puncte pe joc. U-BT Cluj-Napoca nu a pierdut niciun meci în campionatul României pe teren propriu. Ardelenii au 18 victorii și zero înfrângeri.

CITEȘTE ȘI: