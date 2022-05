Alexandru Ioniță explică eșecul de la CFR Cluj: „Nu am înțeles niciodată de ce m-a vrut”

Alexandru Ioniță a fost unul dintre cei mai scumpi jucători aduși de CFR Cluj în ultimii ani, dar a dezamăgit crunt.

Alex Ioniță în tricoul lui CFR Cluj. FOTO: Captură Digi Sport



Alexandru Ioniță a fost unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 în momentul în care evolua pentru Astra. Meciurile bune făcute de tânărul jucător i-au atras atenția lui Dan Petrescu. Antrenorul campioanei a dat ordin ca Ioniță să fie adus în Gruia, fiind plătite 1,2 milioane de euro în schimbul său.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Ioniță a bifat doar 39 de meciuri pentru CFR Cluj, fiind introdus de cele mai multe ori din postura de rezervă. Într-un interviu acordat pentru Digi Sport, fostul jucător de la CFR Cluj a declarat că nu a înțeles de ce l-a vrut Dan Petrescu la echipă, în condițiile în care stilul de joc al echipei nu se potrivea cu calitățile lui.

„Am trei titluri la CFR, dar nu am jucat atât de mult pe cum mi-aș fi dorit. Am pierdut foarte mult timp. Cu transferul la CFR poate că nu am fost atât de inspirat, la fel ca mutarea la Universitatea Craiova, dar nu știi dinainte ce îți oferă viitorul. Poate dacă alegeam să mai rămân la Astra...

Stilul de joc al lui Dan Petrescu era total diferit față de ce puteam eu să ofer, nu am înțeles niciodată de ce m-a vrut acolo și nu aveam niciodată cum să mă integrez, pentru că nu făceam decât să alerg și nu îmi puneam în evidență calitățile mele. Și atunci făceam faza defensivă, doar că nu mai aveam reușite și nu eram apreciat”, a declarat Ioniță, citat de digisport.ro.

CITEȘTE ȘI: