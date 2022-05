Conducerea lui „U” susține că echipa ar fi putut fi promovată deja dacă accepta jocurile de culise

Universitatea Cluj a fost acuzată de Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la Unirea Slobozia, că nu și-a apărat corect șansele în meciul cu Chiajna.

Erik Lincar a decis să trimită pe teren mai multe rezerve în meciul cu Concordia Chiajna, iar ilfovenii aveau să se impună cu 1-0 și să meargă la baraj.

Victoria celor de la Chiajna a scos din ecuație Unirea Slobozia și i-a provocat o reacție dură lui Adrian Mihalcea.

„Dacă ar trebui să se aleagă o echipă a play-off-ului, noi trebuie să fim aceea! Am demonstrat lucrul acesta! Când toată lumea spunea că Petrolul va veni și ne va da meciul, văd că în altă parte unii care, statistic în deplasare au jucat foarte bine, și mă refer la Universitatea Cluj, practic au distrus acest campionat. Noi am jucat (n.r. – cu Petrolul), lumea asta nu a înțeles. Eu nu sunt un antrenor care să îmi dau pantalonii jos. Alții da, văd că da, și-au tras un pic pantalonii. Asta nu înțeleg ei (n.r. – cei de la Universitatea Cluj) că nu mă dau din fața nimănui. Demonstrez prin ceea ce fac că am coloană vertebrală.”, a declarat Adrian Mihalcea, după ultima etapă.

Gabi Giurgiu spune că „U” ar fi putut promova direct

Gabriel Giurgiu, managerul sportiv al Universității Cluj, susține că echipa de pe malul Someșului ar fi putut fi promovată direct dacă accepta jocurile de culise. Giurgiu nu a explicat cu exactitate despre ce este vorba și îi lasă pe fani să speculeze.

„În legătură cu declarațiile domnului Mihalcea după meciul Sloboziei cu Petrolul, în care s-a legat de Universitatea Cluj, spunând că „ne-am dat pantalonii jos”, doresc să-i transmit să nu pună vreodată la îndoială corectitudinea acestui club, iar dacă noi intram în jocuri de culise, poate eram promovați de câteva etape”, a declarat Giurgiu.

Fostul mijlocaș i-a transmis lui Mihalcea că ar fi mai bine să își vadă de echipa lui și este curios dacă conducerea Sloboziei împărtășește același punct de vedere.

„Pe noi nu ne interesează acest lucru și Adrian Mihalcea trebuie să își vadă de antrenorat și să nu se lege de altă echipă. Probabil a fost o frustrare a sa, pentru că nu a reușit să câștige acel meci, chiar dacă Petrolul a venit cu o echipă mai puțin experimentată și a dat șansa altor jucători să evolueze. Ar trebui să își vadă de echipa lui, de ceea ce are de făcut și să nu se mai lege vreodată de Universitatea Cluj, o echipă emblematică, cu istorie, care nu își pătează numele în astfel de meciuri și care nu va încerca niciodată să câștige meciurile în afara terenului. Chiar ar fi interesant de știut dacă punctul de vedere al domnului Mihalcea este susținut și de conducerea clubului Unirea Slobozia”, a declarat Gabriel Giurgiu.

„U” Cluj, doar la mâna ei în play-off



Chiar dacă nu a reușit să bată Unirea Slobozia în două rânduri în play-off, Universitatea Cluj a fost la mâna ei în finalul sezonului. „Studenții” erau deja în Liga 1, dacă o învingeau pe FC Heramnnstadt în penultima rundă.

