Dan Petrescu a greșit tactica la meciul CFR Cluj - Farul 1-0: „E vina mea și am recunoscut”

Dan Petrescu a recunoscut după meciul CFR Cluj - Farul 1-0 că a greșit tactica meciului.

Dan Petrescu și-a făcut „mea culpa” după meciul cu Farul

CFR Cluj a făcut o primă repriză extrem de slabă împotriva celor de la Farul, fiind salvată de mai multe ori de Karlo Letica. Elevii lui Dan Petrescu au fost depășiți în multe momente de rapiditatea adversarilor și doar inspirația lui Letica a făcut ca tabela să arate 0-0 la pauză.

Campioana României avea să joace mai bine în partea a doua și în cele din urmă avea să câștige cu 1-0. La finalul meciului, Dan Petrescu a explicat că a greșit pregătirea meciului și a schimbat sistemul chiar înaintea fluierului de start.

„Am suferit mai mult, nu puțin. În prima repriză, a fost mult mai bună Farul, au avut trei ocazii mari. Jocul lor a fost mai bun și mai eficient. La pauză, am făcut niște schimbări de sistem și de jucători. S-a îmbunătățit jocul, nu cred că Farul a avut vreo ocazie în repriza a doua. Am marcat un gol foarte important pentru ce va veni. Mă bucură doar victoria, asta e clar. Cei care au intrat pe teren pe parcursul meciului au făcut diferența. În al doilea rând, cred că fanii au un mare merit pentru această victorie, vreau să le mulțumesc. Fără ei nu puteam să câștigăm astăzi, chiar ne-au împins de la spate.”, a declarat Dan Petrescu.

„Bursucul” a pregătit pentru meciul cu Farul o așezare cu trei fundași, dar a schimbat sistemul în ultimul moment. Astfel, Graovac a fost nevoit să joace pe postul de fundaș dreapta, o poziție în care a avut probleme.

„Trebuie să câștigăm la Argeș și, dacă ne prezentăm ca în prima repriză, șansele sunt mici. Dar sincer vă spun... în prima repriză e vina toată a mea. Am pregătit meciul cu trei fundași și în ultima clipă m-am schimbat. Le-am spus la pauză 'Chiar dacă jucăm cum jucăm, nu e vina voastră'. E vina mea și am recunoscut. Am avut noroc, că a ieșit bine, altfel eu eram principalul vinovat. Chiar am făcut o greșeală că n-am jucat cu echipa care a jucat în repriza a doua", a spus Dan Petrescu.

