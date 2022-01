Managerul de la „U” Cluj, dezamăgit de arbitrajul din Liga Zimbrilor: „Cum vă puteți uita în ochii jucătorilor”

Liviu Hossu, managerul echipei de handbal masculin „U” Cluj-Napoca, și-a manifestat public nemulțumirea față de arbitrajele din Liga Zimbrilor.

„U” Cluj-Napoca a pierdut în weekend, 31-24, duelul cu Potaissa Turda în Liga Zimbrilor. După acest meci, Liviu Hossu a fost extrem de dezamăgit de arbitraj și a cerut solidaritate în fața arbitrajelor.

„Scrisoare deschisă către conducătorii handbalului masculin

Bună ziua,

Vă scrie un iubitor de handbal, copilul de 14 ani care vă admira din tribune și omul care își datorează o bună parte a caracterului acestui sport.

Domnilor, nu se mai poate… Ne-ați abandonat, pe noi cei care cu entuziasm am pășit pe parchet la vârste fragede, ne-ați dat pe un rezultat, pe un loc în clasament. Visul nostru este să dăm totul pe teren și sa acceptăm rezultatul, să strângem mâna adversarilor din teren, a prietenilor pe viață din afara lui. Vă rog să vă amintiți că și voi ați fost copii, că și voi ați căutat repere în cei mai mari și nu v-au dezamăgit. Prezentul este al vostru, viitorul al copiilor voștri.

Majoritatea ne-ați bătut, ați fost mai buni, v-am strâns mâna privindu-vă în ochi. Dacă retrogradăm, vom munci mai mult ca să vă reîntâlnim pe parchet.

Pata asta pe handbalul românesc, arbitrajele dezastruoase, sunt cele care va frustrează și vă taie orice elan. Cum vă uitați în ochii jucătorilor când știți că au fost mai buni, dar fluierul i-a pus în genunchi?

Cât timp vom rămâne indiferenți? Cât timp ne vom lăsa unul pe altul să sufere singur?

Bacău – Suceava, baraj de promovare. Domnule Tîrcă, nu ați fost alături de mine, v-ați protejat de frica arbitrilor. Pe urmă, eu nu v-am fost alături atunci când ați ieșit în public, din frustrare, îmi pare rău și vă promit că vă voi fi alături.

Domnule Ciubotariu, ți-am văzut durerea în ochi și nu am fost alături de tine atunci când ți-a fost mai greu și îți era amenințată munca de ani de zile. De ce nu am fost alături de el domnilor? Din frustrare? Avem datoria să trecem peste, așa cum am făcut-o pe parchet. Unde e solidaritatea?

Flaviu Sâsâeac, cu toții știm mijloacele tale și nu, nu sunt scuzate de scop. De ce trebuie sa acționezi așa? Știu, ești relativ nou în handbal, poate ai fost dezavantajat de multe ori, poate și tu a trebuit să îți privești jucătorii în ochi, să îi ridici după ce doi arbitri le-au tăiat aripile. Dar, cu timpul, ai uitat, acum tu ești unul dintre cei care țin foarfecele în mână.

Stop arbitrajelor meschine, nu mai „ascuțiți săbiile”, ați fost colegi, ați suferit împreună, sunteți adversari dar nu dușmani! Dați un exemplu celor care vă privesc de jos.

Nu faptul că pierdem e problema, ne-a bătut Kosovo și ce? O luăm de la capăt, așa cum ați luat-o toți, etapă de etapă, meci de meci, cu capul sus. De ce ne-a bătut Kosovo? Asta e întrebarea la care toți știm răspunsurile, iar cel mai dăunător motiv e arbitrajul romanesc.

Ascultați comentatorii de la european, lumea știe. Murmură tribunele!

Priviți, cuplul Tătaru/Vacariu, primele 7 minute din meciul U Cluj -Potaissa Turda, 22.01.2022, așa se arbitrează ? Ăsta e furt șmecheresc, nu e incompetență. Pe cine au furat? Pe niște copii de 22 de ani și pe Ramba ? Da, Turda e mai bună, dar lăsați jucătorii să arate asta.

Trebuie să fim puternici, să renunțăm la obiceiurile vechi, o datorăm acestui sport frumos care ne-a oferit mai mult decât vom putea vreodată întoarce.

Vă salut cu respect și speranță.

Liviu Hossu”, este mesajul transmis de Liviu Hossu, prin intermediul Handbalmania.ro

