Habemus selecționer! Edi Iordănescu, antrenorul echipei naționale până în 2024

Edi Iordănescu este noul selecționer al României, după mai bine de două luni de la plecarea lui Mirel Rădoi.

Habemus selecționer! Edi Iordănescu, antrenorul echipei naționale până în 2024

Edward Iordănescu a fost numit în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, a anunţat, marţi, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Centrul de la Mogoşoaia.

„Vreau să mulțumesc domnului președinte și întregii conduceri a Federației pentru încredere. Contează foarte mult pentru mine, am simțit încredere. Mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de mândrie, de entuziasm și, cu siguranță că atunci când reprezinți România, e și o responsabilitate mare.Am încredere că putem, cu băieții, cu Federația, cu suporterii, construi o echipă care poate să ne facă mândri, să strălucească și putem face performanță. Când a venit prima discuție pentru echipa națională, am pus tot în plan secund. Pentru mine, echipa națională înseamnă enorm. Vine și din familie, continui o muncă începută cu foarte mulți ani în urmă. Cred în Dumnezeu și în destin, dar cred și în muncă. M-am inspirat din realizările tatălui meu”, a spus Edi Iordănescu.

Noul antrenor al echipei naționale are un contract pe doi ani, până în 2024. Totuși, Iordănescu a ajuns la națională după ce negocierile cu tehniceni precum Dan Petrescu sau Ladislau Boloni au picat.

„Eu am spus că orice antrenor își dorește să fie prima variantă când este abordat. Așa a fost la echipele de club pe care le-am antrenat. Am demonstrat că, atunci când e vorba de echipa națională, am capacitatea de a pune în plan secund orice orgoliu. Latura financiară aproape nu a contat, chiar dacă e importantă pentru orice antrenor. Am capacitatea și să-mi înțeleg statutul. Consider că sunt antrenori, în momentul de față, care au experiență mai mai mare”, a transmis Edi Iordănescu.

CITEȘTE ȘI: