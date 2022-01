Edi Iordănescu a dat cărțile pe față. Antrenorul a dezvăluit de ce nu a mai continuat la CFR Cluj

Edi Iordănescu este cel mai regretat antrenor din Gruia în ultimii ani, iar motivul despărțitii a fost dezvăluit abia acum.

Edi Iordănescu a stat doar câteva luni la CFR Cluj și a reușit să câștige un titlu cu echipa din Gruia. Antrenorul s-a bucurat o susținere puternică din partea publicului de pe arena „Dr. Constantin Rădulescu”. Totuși, la scurt timp după câștigarea titlului, Iordănescu a decis să plece de la CFR Cluj, principalul motiv fiind clauzele din contract prin care era aproape obligat să ducă echipa în grupele Champions League.

„Dacă îmi doream, puteam să continui. Dar am refuzat și recunosc, pentru că aș fi nedrept față de patronul clublui, căruia îi mulțumesc, că am refuzat, pentru că nu am considerat fair-play condițiile acelea cu care am putea înceta contractul, cu necalificarea în Champions League, etc.

Dar după ce am plecat și am ajuns la București, am fost anunțat că mi s-au acceptat toate condițiile și să revin. Din păcate, atunci eram în negocieri cu un club din străinătate și era prea târziu. Faptul că nu s-a materializat oferta din străinătate, așa a vrut Dumnezeu să fie", a precizat Edi Iordănescu la Digi Sport Special.

