Balaj, despre plecarea lui Dan Petrescu de la CFR: „Este dorit în continuare la CFR. Ne dorim să dezvoltăm proiectul început împreună”

În cazul în care va fi achitată clauza de reziliere a contractului lui Dan Petrescu, președintele CFR nu se va putea opune plecării acestuia, însă antrenorul „este dorit în continuare”.

Dan Petrescu, dorit în continuare la CFR Cluj.

Preşedintele clubului CFR Cluj, Cristian Balaj, a declarat, duminică, că rămâne consecvent în ceea ce îl priveşte pe antrenorul Dan Petrescu, ofertat de Federaţia Română de Fotbal pentru preluarea postului de selecţioner al României.

„S-a discutat situaţia în cadrul clubului şi Dan Petrescu este dorit în continuare la CFR, pentru că ne dorim să dezvoltăm proiectul început împreună. De vreme ce există o clauză de reziliere, noi nu ne putem opune ca ea să fie achitată. În rest, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic, rămân consecvent legat de acest subiect”, a declarat Balaj.

Dan Petrescu își va anunța luni decizia

Preşedintele Federaţiei Română de Fotbal a anunţat marţi că nu va achita clauza de reziliere a contractului dintre Dan Petrescu şi clubul CFR Cluj pentru ca antrenorul să poată prelua funcţia de selecţioner al echipei naţionale a României, el explicând că FRF nu o va face niciodată, indiferent de numele antrenorului. El a precizat că Dan Petrescu ar urma să anunţe luni dacă acceptă oferta primită din partea federaţiei.



Oficialul grupării clujene a precizat că motivul pentru care îşi păstrează poziţia în acest caz este legat de eventualele speculaţii privitoare la o înţelegere între CFR Cluj şi FRF dacă ar apărea greşeli de arbitraj în viitor.



„Gândiţi-vă ce s-ar întâmpla în situaţia în care CFR Cluj ar decide să renunţe la clauza de reziliere a contractului antrenorului? La prima greşeală de arbitraj în favoarea CFR-ului, imediat ar apărea discuţii. S-ar spune că a existat o înţelegere între noi şi federaţie. Deci noi nu facem decât să protejăm clubul pentru eventualele speculaţii care ar putea apărea. Şi ar fi inevitabil”, a adăugat preşedintele grupării ardelene.

Balaj, „influențat” de discuțiile cu tehnicianul la acceptarea președenției la CFR

Balaj a afirmat că a acceptat postul de preşedinte al clubului CFR Cluj fiind influenţat şi de discuţiile pe care le-a avut cu tehnicianul Dan Petrescu privitor la viitorul echipei.



„În rest, lucrurile sunt foarte simple, e normal ca FRF să îl dorească pe Dan Petrescu, un antrenor de valoare, dar să nu uităm că el este şi un om de cuvânt. Eu am venit la CFR Cluj şi în urma discuţiilor cu Dan Petrescu. E normal ca Dan Petrescu să îşi dorească să fie selecţioner. Dar, în situaţia în care am fi de acord să renunţăm la clauza de reziliere, la prima greşeală de arbitraj în favoarea lui CFR Cluj, am expune nu numai clubul, ci şi Federaţia”, a mai spus Balaj.



Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat, marţi, că până la data de 20 decembrie singura variantă de selecţioner cu care lucrează FRF este Dan Petrescu, tehnician aflat în prezent sub contract cu CFR Cluj.



Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi (40 de ani), a anunţat, la 14 noiembrie, într-o conferinţă de presă, că nu va mai continua la conducerea primei reprezentative după ratarea calificării la barajul pentru Cupa Mondială din 2022.



Rădoi a preluase funcţia de selecţioner la 26 noiembrie 2019, post rămas vacant după plecarea lui Cosmin Contra. Contractul lui Mirel Rădoi a expirat la 30 noiembrie 2021.

