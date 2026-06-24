Alibek Aliev, declarații incendiare: „Se simțea ca și cum «U» Cluj era acasă când jucam derby-ul”

Alibek Aliev s-a despărțit de CFR Cluj în această perioadă de mercato și a semnat cu rivala din oraș a vișiniiilor, Universitatea.

Alibek Aliev a semnat în această vară cu Universitatea Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Alibek Aliev a semnat cu „U” Cluj la finalul sezonului trecut. Rămas liber de contract după despărțirea de CFR, suedezul a bătut palma cu rivala din oraș.

Abia sosit pe Cluj Arena, jucătorul suedez a oferit pentru site-ul clubului primul interviu din postura de jucător al formației lui Cristiano Bergodi.

Transferat pentru a suplini plecarea lui Jovo Lukic în străinătate, Alibek a povestit despre derby-ul Clujului pe care le-a disputat în perioada petrecută în Superligă.

„Am fost foarte şocat, pentru că CFR era acasă, dar se simţea ca şi cum „U” Cluj era acasă. Am întrebat: ce se întâmplă? Nu mi s-au povestit prea multe despre asta. Am fost foarte impresionat de fani, pentru că au cântat tot timpul. A fost o nebunie.

Vreau ca antrenorii şi colegii mei să ştie despre mine că dau mereu sută la sută. Sunt foarte impresionat de oraş şi oamenii care locuiesc la Cluj. Sunt atât de primitori, de săritori. Visul e să luăm trofee şi, de asemenea, să intrăm în Europa şi să jucăm câteva meciuri acolo”, a mai spus Aliev.

N-a impresionat la CFR Cluj!

Transferat în iarna trecută și văzut ca un potențial înlocuitor al lui Louis Munteanu, vândut la DC United pentru 6 milioane de euro, Alibek Aliev a avut parte de un început impresionat la CFR.

Marcase de două ori și oferise trei pase decisive în primele patru meciuri în tricoul vișiniu. Cu timpul, însă, prestațiile sale au fost în scădere iar de la acel moment a mai marcat doar două goluri în 15 meciuri.

Suedezul a fost printre primii care și-au depus memorii pentru a rămâne liber de contract în urma restanțelor salariale și era nemulțumit de situația economică a clubului, astfel că în această vară a ajuns la un acord cu șefii CFR-ului pentru rezilierea contractului.

22.000 de euro lunar era salariul lui Alibek la CFR. La „U” Cluj va încasa doar 12.000 de euro

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