Alexandru Bourceanu va fi noul antrenor al Unirii Dej!

Unirea Dej și-a ales antrenorul pe care îl va avea în noul sezon: Alexandru Bourceanu, fost jucător la FCSB și la Echipa Națională.

Alex Bourceanu (stânga) și primarul Dejului, Morar Costan / Foto: FC Unirea Dej Facebook

Unirea Dej și-a găsit antrenor principal pentru sezonul viitor. Alexandru Bourceanu (41 de ani) a semnat și va deveni noul tehnician al alb-albaștriilor.

„Avem bucuria să vă anunțăm că Alexandru BOURCEANU (41 de ani), fostul fotbalist al celor de la Steaua și al naționalei României, este noul antrenor al FC Unirea Dej.

Fostul mijlocaș, care are 27 de selecţii la echipa naţională, şi-a început cariera de jucător la Dunărea Galaţi, după care s-a transferat la Oţelul Galaţi, a jucat pentru Poli Timişoara, Steaua/FCSB, Trabzonspor, Arsenal Tula, Dunărea Călăraşi, Gloria Buzău și Speed Academy Pitești.

În întreaga sa carieră, experimentatul fotbalist a câștigat 7 trofee, toate alături de roș-albaștri: 3 titluri de Liga I (2013, 2014, 2015), o Cupă a României (2015), două Cupe ale Ligii (2015, 2016) și o Supercupă (2013). Posesor al Licenței A, gălățeanul în vârstă de 41 de ani a antrenat ultima oară Speed Academy Pitești (Liga 3).Bun venit la FC Unirea Dej și mult succes”, a anunțat clubul, pe pagina oficială de Facebook.

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